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Что уже построили на перекрытом Крещатике к Евровидению — фоторепортаж

  28 апреля 2017, 21:09
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Который день киевские автомобилисты ругают киевские власти, перекрывшие Крещатик для строительства фан-зоны Евровидения-2017. Eurovision Village обещают открыть 4 мая. Наш фотокорреспондент Виталий Головин узнавал, что там будет и что уже успели сделать

Что уже построили на перекрытом Крещатике к Евровидению — фоторепортаж | Культура | Дело Увеличить картинку

Монтажные работы на Крещатике по установке Eurovision Village — фан-зоны Евровидения-2017 продолжатся до 1 мая. Затем начнется установка оборудования — света, звука, плазменных экранов. А 4 мая городок Евровидения будет открыт и проработает до 14 мая. Он будет ограничен улицами Прорезной и Богдана Хмельницкого. Его площадь — 13 тыс. кв. м.

На четырех экранах будут транслироваться оба полуфинала ( 9 и 11 мая) и финал конкурса (13 мая), а также "красная дорожка" и церемония открытия (7 мая). На второй по размерам сцене пройдут слоты конкурсантов Евровидения-2017. В том числе, 6 мая представительница Чехии Мартина Барта даст джазовый концерт, а Nordic night соберет представителей Дании, Исландии, Швеции, Финляндии, Эстонии, Норвегии. Выступят и украинские исполнители. 13 мая перед финалом состоится "Большой концерт Хит-ФМ"

В Eurovision Village расположатся лаунж-зоны, фуд-корд. Организуют свои информационные точки официальные спонсоры песенного конкурса.

Eurovision Village будет работать ежедневно с 12:00 до 22:00, а в дни полуфиналов и финала — до момента завершения шоу. Попасть в фан-зону смогут все желающие, вход — свободный.

    • Монтажные работы на Крещатике по установке фан-зоны Евровидения—2017. Фото: Виталий Головин
    • Монтажные работы на Крещатике по установке фан-зоны Евровидения—2017. Фото: Виталий Головин
    • Монтажные работы на Крещатике по установке фан-зоны Евровидения—2017. Фото: Виталий Головин
    • Монтажные работы на Крещатике по установке фан-зоны Евровидения—2017. Фото: Виталий Головин
    • Монтажные работы на Крещатике по установке фан-зоны Евровидения—2017. Фото: Виталий Головин
    • Монтажные работы на Крещатике по установке фан-зоны Евровидения—2017. Фото: Виталий Головин
    • Монтажные работы на Крещатике по установке фан-зоны Евровидения—2017. Фото: Виталий Головин
    • Монтажные работы на Крещатике по установке фан-зоны Евровидения—2017. Фото: Виталий Головин
    • Монтажные работы на Крещатике по установке фан-зоны Евровидения—2017. Фото: Виталий Головин
    • Монтажные работы на Крещатике по установке фан-зоны Евровидения—2017. Фото: Виталий Головин
    • Монтажные работы на Крещатике по установке фан-зоны Евровидения—2017. Фото: Виталий Головин

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Теги: евровидение , музыка , крещатик , киев

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Что уже построили на перекрытом Крещатике к Евровидению — фоторепортаж | Культура | Дело
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