"Чудо-Женщина", "Крудсы" и "Душа" — что посмотреть в кинотеатрах в конце декабря

Выжив (в абсолютном большинстве) после локдауна с середины марта по июль, пережив карантин выходного дня, кинотеатры, как тот утопающий, хватаются за каждую соломинку, чтобы спасти себя сами.

Соломинки попадаются всё больше хлипкие, но иногда судьба в лице крупных студий подбрасывает им и брёвна посерьёзней, которые помогают держаться на плаву, пусть далеко не в такой мере, как в докарантинные времена, но всё же.

Так, в конце года в киноиндустрии Украины наступит по-настоящему горячее время, когда придётся вспомнить былые времена, а кинодистрибьюторам даже побороться за экранное время и присутствие их продукта в кинотеатре.



Первой эту гонку начала Чудо-Женщина 1984 / Wonder Woman 1984, которая после нескольких переносов премьеры в кинотеатрах, таки определилась в последний момент с датой 16 декабря.

"Чудо-Женщина 1984" — супергеройский фильм вселенной комиксов DC с Галь Гадот в главной роли — является продолжением фильма 2017 года. Как и в первом случае, режиссёром выступила Пэтти Дженкинс.

События фильма будут происходить в 1980-х годах, в том числе и на территории СССР, где Чудо-Женщина Диана найдёт себе врагов.

Незадолго до того, как определилась дата старта фильма в Украине, стало известно, что студия Warner Bros. приняла решение выпустить фильм одновременно в кинотеатрах и на стриминг-сервисе HBO Max, что вызвало волну гневной критики кинотеатров, поскольку сразу стало понятно, что как только "Чудо-Женщина" появится в интернете — она сразу попадёт на пиратские сайты, что подкосит кассовые сборы и так переживающую кризис киноотрасль. Тем не менее руководство студии своё решение менять не собирается. Более того! В 2021 году все фильмы Warner Bros. выйдут одновременно онлайн и офлайн. И это поистине очередная революция в мире кино.

Однако стоит отметить, что в случае с Украиной всё не так печально — канал HBO в нашу страну ещё не пришёл, то есть в этом случае кинотеатрам конкурировать за внимание аудитории не с кем, а поскольку ЧЖ на стриминге стартует 25 декабря, то есть на неделю позже премьеры фильма в Украине, — у наших кинотеатров есть целая неделя форы работать без вмешательства в их бокс-офисы интернета.

Саундтрек к фильму написал Ханс Циммер, в послужном списке которого, помимо прочего, "Перл-Харбор" и "Последний самурай", "Пираты Карибского моря" и "Мадагаскар", "Дюнкерк" и "Тёмный рыцарь", а также будущие "Не время умирать" и "Дюна".



Когда "Чудо-Женщина 1984" уже практически была расписана в кинотеатрах, стало известно, что у неё внезапно появился конкурент. Целая Семейка Крудсов / The Croods: A New Age от Dreamwork перешла на две недели назад от первоначальной предновогодней даты, и теперь оба фильма, начиная с 17 декабря, должны поместиться в кинотеатрах на достойных позициях, поскольку оба имеют право на внимание зрителя, а, соответственно, и могут обеспечить кинотеатрам кассовые сборы. Что особенно важно, если после Нового года в стране будет введён временный локдаун и кинотеатры снова будут стоять закрытыми.

Предыдущий фильм про первобытную семейку Крудсов, который вышел в 2013 году, стал одним из самых успешных фильмов года, собрав в мировом прокате почти $600 млн при бюджете в $175 млн. Студия тут же начала работу над сиквелом, но впоследствии работа то приостанавливалась несколько раз, то переносилась дата премьеры, в итоге — спустя 7 лет фильм выйдет в прокат. В самый странный год для премьер. Что ж, надеемся на изобретательную семейку.

В компанию к Чудо-Женщине и Крудсам добавится "Душа". Один из самых трогательных полнометражных мультфильмов от Disney и Pixar Душа / Soul выйдет на экраны Украины 25 декабря.

Это анимационная про обычного учителя музыки, душа которого в результате несчастного случая отделяется от тела и оказывается в месте, где души получают определённые навыки, прежде чем попасть к человеку. Режиссёром "Души" выступил Пит Доктер, которого мы знаем по "Головоломке", "Вверх!" и "Корпорации монстров".

В этом случае также не обойдётся без влияния новых реалий. В США картина не выйдет в кинотеатрах вовсе, поскольку премьера её состоится сразу на платформе Disney +. В ряде же других стран, в том числе и в Украине, кинотеатры ждут своих зрителей, вооружившись всеми возможными средствами защиты от вируса и оставив свободными ради соблюдения социальной дистанции половину мест в залах.

Соблюдайте все меры профилактики и не бойтесь ходить в кино :)

Надежда Куприненко