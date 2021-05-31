Давно мечтали об iPhone и Apple Watch? Сейчас самое время покупать

Давно планируете покупку техники Apple, но никак не можете решиться? Хотите и iPhone с крутой камерой, и легкий MacBook Air, и AirPods с новыми Apple Watch? Есть вариант, как все приобрести прямо сейчас по выгодным ценам "без регистрации и смс". Рассказываем, как это сделать.

Прямо сейчас в Украине стартует одна из крупнейших акций в году. На все новые устройства действует специальная акционная цена. А еще покупателям доступна выгодная рассрочка от "ПриватБанка". Условия понятные и прозрачные: до 10 равных платежей, без скрытых платежей и переплат.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Выгодные предложения действуют в магазинах всех официальных реселлеров Apple в Украине, в акции участвуют и все новинки компании. Например, самые новые модели iPhone 12. Или Apple Watch шестого поколения и все модели AirPods, в том числе AirPods Pro. Кроме того, отличный iPad 8-го поколения с поддержкой Apple Pencil и внешней клавиатуры, а также новые MacBook Air на чипе M1: самый мощный портативный компьютер Apple с батареей, которой хватает на весь день.

Никогда раньше покупать официальную технику Apple не было так выгодно, как сейчас. По сути, вы получаете гаджет сразу, а выплачиваете всю сумму постепенно, не испытывая никакой финансовой нагрузки. Так, официальные AirPods второго поколения можно приобрести за 499 грн в месяц с разбивкой на 10 платежей, а iPhone 12 — всего за 2 819 грн в месяц.

Такие специальные условия доступны только на официальные гаджеты у авторизированных реселлеров техники Apple в Украине: iOn, Фокстрот, Розетка, Eldorado, Comfy, Алло, Цитрус.