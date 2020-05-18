Дело в чтении: ТОП-5 книг об историях успешных миллионеров

Чтение книг — один из самых эффективных антидепрессантов. Во время карантина у многих людей появилось больше времени для чтения книг, которые помогут переосмыслить множество вещей, чтобы начать действовать по-новому. Предлагаем вам подборку книг от историй успешных миллионеров до подробных инструкций по ведению бизнеса начинающим предпринимателям.

Nike — один из самых узнаваемых мировых брендов. Создатель компании Фил Найт — один из богатейших людей, хотя еще в юности он не мог себе позволить купить кроссовки Adidas. 50 лет назад студент Орегонского университета и бегун на средние дистанции Фил Найт занял у отца $50 и начал перепродавать кроссовки из Японии. Сегодня годовой оборот компании Nike составляет $30 миллиардов. А пара "найков" найдется в шкафу у каждого — от президента до подростка.



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Фил Найт — человек-загадка, он редко дает интервью. Эта книга является исповедью о создании компании, которой удалось подарить мечту миллионам людей. Nike давно перестала ассоциироваться только с кроссовками. Это идеология, образ жизни и система ценностей. Эта книга расскажет, как все начиналось: что стало с официанткой, нарисовавшей логотип за $30? Как авиаинженер из NASA придумал знаменитые Air Max? какова связь между вафельницей и инновационной рифленой подошвой? И сотни других грустных, поучительных, порой дурацких и невероятно откровенных рассказов из жизни компании, покорившей мир. Just Read It по ссылке.

Дмитрий Дубилет. Бизнес на здравом смысле. 50 идей, как добиться своего / Тимур Ворона

В 14 лет работал на заправке, а уже в 20 лет продал первый бизнес с оценкой в $100 тыс. В 28 стал IT-директором крупнейшего банка страны, а в 32 вместе с партнерами запустил первый в стране онлайн-банк, у которого на момент выхода книги было 2 миллиона клиентов. Звучит как анонс истории миллионера с другого континента, воплощение "американской мечты". Но речь о 34-летнем украинском парне, который, в добавок к вышеперечисленному, успел еще поработать министром.

Дмитрий Дубилет — один из наиболее популярных украинских бизнесменов. В своей первой книге он рассказал о том, как воплотить бизнес-идеи в жизнь, о создании команды, которая приведет к успеху, как увеличить продажи. История побед и ошибок Дмитрия Дубилета — сооснователя первого мобильного банка в Украине "Monobank", бывшего IT-директора "ПриватБанка", экс-министра Кабинета Министров.



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Из этой книги вы узнаете: как начать свое дело и каких ошибок избегать, как опыт работы в корпорациях помогает в собственном бизнесе, что значит "быть успешным", как завоевать любовь клиентов и какие маркетинговые приемы использовали в Monobank.

Сильнейшие. Бизнес по правилам Netflix / Патти МакКорд

Netflix — одна из главных развлекательных компаний, поставщик и производитель фильмов и сериалов. Бывший директор по персоналу Netflix Патти Маккорд делится бесценным опытом создания команды мечты, нацеленной на общее дело. Книга о том, как воспользоваться уроками Netflix и применить разработанные принципы и практики в управлении компанией.

Из этой книги вы узнаете: как построить успешную компанию, зачем поощрять сотрудников, на какие цели стоит ориентироваться, как увольнять сотрудников, которые вам не подходят.

"Сильнейшие" — это руководство по построению эффективной команды, которая приведет дело вашей жизни к успеху.

Стартап на миллиард. Пошаговое руководство по созданию диджитал-бизнеса / Максим Спиридонов, Вячеслав Макович

Эта книга — уникальный пошаговый план создания и развития стартап-проектов с понятным объяснением всех основных механик, шаблонами ключевых документов и примерами выигрышных подходов. Книга основана на личном опыте авторов: Максима Спиридонова, создавшего Нетологию — групп, которая является одной из наиболее успешных и дорогих компаний Рунета, и Вячеслава Маковича — профессионального стартап-трекера, инвестора и организатора крупных программ развития предпринимательства. А также практики десятков успешных IТ-предпринимателей и инвесторов, ставших гостями программ "Рунетология" и "Заметки предпринимателя", в том числе: Шахар Вайсер (Gett), Георгий Соловьёв (Skyeng), Оскар Хартманн (CarPrice), Дмитрий Навоша (Sports.ru), Евгений Найденов (Ultimate Guitar), Игорь Рябенький (AltaIR Capital), Аркадий Морейнис (United Investors) и многие другие.

Книга будет полезна начинающим предпринимателям, директорам небольших стартапов, инвесторам, менеджерам.

Переговорные техники, описанные Крисом Воссом, родились из сокрушительных поражений ФБР. После трагических событий на ферме Рэнди Уивера в штате Айдахо в 1992 году и в секте "Ветвь Давида" в 1993 году, где в общей сложности погибло почти 100 человек, стало понятно: традиционные методики не работают в экстремальных ситуациях. Поэтому ФБР начало усиленно искать принципиально новые подходы. В результате появились 9 принципов, изложенные автором этой книги — топ-переговорщиком ФБР с двадцатилетним стажем. Эта книга — потрясающе увлекательное и одновременно простое руководство по любым переговорам.

Не важно, идет ли речь о покупке международной корпорации, или вы начинающий предприниматель и ведете переговоры с инвестором, или о ремонте стиральной машинки, методика Криса Восса научит вас добиваться своего. При любых условиях. При любых раскладах. Без необходимости идти на компромисс. Книга также выходит под названием "Никаких компромиссов. Беспроигрышные переговоры с экстремально высокими ставками. От топ-переговорщика ФБР".