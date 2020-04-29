Delo.ua и еkonomika+ проведут пятый HR marathon

15 мая в формате онлайн-марафона еkonomika+ и delo.ua проведут пятый, ежегодный HR marathon. В фокусе этого года тема, которую диктую события в мире. Тема, которая заставила каждый бизнес переосмыслить ценность человеческого капитала, пересмотреть взаимодействия в командах, мотивацию сотрудников, бизнес-процессы и полезность каждого работающего человека в компании. Это тема — HR В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ.

15 мая 22 сильных HR-профи крупных международных и украинских компаний расскажут, как быстро и эффективно перевести сотрудников в онлайн, как сохранить эффективность команды в удаленном режиме, как в целом компании из сферы ритейла, производства, строительства реагируют на кризис, спровоцированный коронавирусом, кто из компаний успел позаботиться о здоровье своих сотрудников и как работает бренд работодателя в самое сложное время для бизнеса.

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Среди спикеров:

Вячеслав Апарин, начальник управления оценки и мотивации персонала департамента персонала НБУ;

Татьяна Горчар, экс-Директор по персоналу и организационному развитию Смарт-Холдинг;

Олеся Литвиненко, начальник отдела обучения персонала и развития бренда работодателя Watsons Украина";

Елена Бойченко, директор по управленческому консалтингу в сфере человеческого капитала, "Делойт" в Украине;

Ольга Дробязко, руководитель медицинского департамента DOC.ua;

Елена Добророднева, руководитель программы UFuture Talents;

"Ангела Поддубная, марчар, фасилитатор, hrd группы компаний Тарян, соучредитель MetaVision Consulting.

Партнер пятого HR marathon Watsons — международная сеть розничной торговли товарами для красоты, здоровья и дома

C 2016 года ekonomika+ проводит уже пятый HR marathon. Это мероприятие, во время которого эксперты по Human Resources, быстро и емко рассказывают/анализируют тренды рынка и делятся собственным опытом.

За один день марафона гости в режиме нон-стоп услышат более 20 докладов. Каждый из них будет насыщен полезной информацией и описанием действительно работающих инструментов для управления персоналом.

На прошлых встречах мы уже говорили о нестандартных способах рекрутинга, мотивировании сотрудников, тренд-брейкерах в HR, энергоэффективности в работе. Обсуждали digital-интеллект для HR, автоматизацию функции HR, анализ компетенций, управление креативными командами и как работает HR без HR.

Но мы не ограничиваемся одним днем и одним марафоном. На Delo.ua спикеры HR marathon каждую неделю публикуют Антикризисные HRоники, где рассказывают о своих первых шагах в кризис, результатах спустя месяц карантина и о том, как будут выводит компанию и сотрудников из удаленного режима.