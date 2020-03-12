Lifestyle 1 час назад

Для группы Coldplay сняли клип в центре Киева (ВИДЕО)

В видео отсняли современные ЖК, ТРЦ "Украина" и МАФы с шаурмой

Для группы Coldplay сняли клип в центре Киева (ВИДЕО) Для группы Coldplay сняли клип в центре Киева (ВИДЕО)
Coldplay. Фото: Wikipedia

Британская группа Cоldplay сняла клип на песню Trouble In Town из альбома Everyday Life в Киеве. Официальная презентация видеоклипа состоялась в четверг, 12 марта на YouTube-канале известной рок-группы. 

На первых кадрах можно увидеть улицу Антоновича в Голосеевском районе и ЖК Chicago Central House возле станции метро "Олимпийская". События клипа происходят поздно ночью, улицы города пусты, работают лишь МАФы с шуармой. 

Также в клипе появляются Старовокзальная улица, ТРЦ "Украина" и Premier Hotel Lybid. По замыслу, на Старовокзальной живет один из участников группы, который смотрит в окно на ночной город. Обстановка в квартире напоминает быт из 90-х годов прошлого века. А недалеко от его дома, в  ТРЦ "Украина", герои видео бегают по магазинам, после чего садятся в авто и колесят по ночному Киеву. 

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Над видео работала украинская компания Radioaktive Film, которая вместе с днепровской студией Gloria FX сняла видео на песню Up&Up этой же группы.

Отметим, что ролик набирает популярности. За два часа его просмотрели 190 тысяч пользователей. Зрители позитивно оценили новый хит группы. Песня собрала 24 тысячи лайков и всего 367 дизлайков. 

Напомним, в конце января британский певец и бывший участник группы One Direction Zayn снял новый клип на песню Flames в Киеве. Его просмотрели несколько миллионов человек. 

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