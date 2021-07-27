Досвід кращих та цікаві кейси: Jooble проводить конкурс серед українських рекрутерів

У вересні 2021 року в Україні відбудеться церемонія нагородження лауреатів першої загальнонаціональної премії в галузі рекрутменту — Ukrainian Recruitment Awards. Її мета — не лише визначити проєкти, які можуть змінити індустрію підбору персоналу в Україні та розповісти ринку про цікаві кейси, а й підкреслити виключну роль рекрутерів у процесі створення ефективних команд та привернути увагу власників бізнесів до роботи цих спеціалістів. А ще — підвищити престиж професії менеджерів з рекрутменту та культуру найму фахівців в Україні.

Проводить першу Ukrainian Recruitment Awards міжнародний сайт з пошуку роботи Jooble. На думку засновників премії, зусилля, які фахівці з підбору персоналу докладають для того, щоб швидко знайти потрібних співробітників, зробити їм вдалу робочу пропозицію та отримати від них довгоочікуване "так", варті окремої уваги та відзнаки.

"Рекрутмент та HR нерозривно пов’язані, проте, працюючи напряму з рекрутерами, які шукають кандидатів через наш сервіс, ми помітили, що часто їхню роботу недооцінюють і не завжди розуміють, яких зусиль вартує самим фахівцям постійно "залишатись в ресурсі", аби показувати класний результат. Цією премією ми хочемо підкреслити важливість фахівців з рекрутменту і подякувати їм за ту роботу, яку вони виконують щодня", — зазначила Head of Recruitment & Management Practice, Jooble Оксана Огнева.

Загалом в рамках премії Ukrainian Recruitment Awards журі буде оцінювати кейси у десяти номінаціях:

"Ріст року" — найефективніше закриття вакансій компаніями;

— найефективніше закриття вакансій компаніями; "Креативний рекрутмент" — найбільш нестандартні підходи до процесу рекрутингу;

— найбільш нестандартні підходи до процесу рекрутингу; "Рекрутинг молодих фахівців" — цікаві програми для найму молодих фахівців без досвіду роботи;

— цікаві програми для найму молодих фахівців без досвіду роботи; "Інклюзивність і різноманіття" — успішні приклади найму людей з обмеженими можливостями чи особливими потребами;

— успішні приклади найму людей з обмеженими можливостями чи особливими потребами; "Сильна рекрутмент-команда" — найкращий результат рекрутингової команди;

— найкращий результат рекрутингової команди; "Найкраща практика онбордингу" — якість та ефективність онбордингових програм;

— якість та ефективність онбордингових програм; "Рука допомоги" — кейси зі збереження робочих місць у непростий час пандемії;

— кейси зі збереження робочих місць у непростий час пандемії; "Найкраща програма стажування" — програми стажування для подальшого працевлаштування в Україні;

— програми стажування для подальшого працевлаштування в Україні; "Краща реферальная програма" — найефективніші реферальні програми на українському ринку праці;

— найефективніші реферальні програми на українському ринку праці; "Рекрутмент і держава" — кращий рекрутинговий проєкт серед державних підприємств.

Взяти участь у конкурсі можуть українські та міжнародні підприємства із будь-якою кількістю працівників. Для об’єктивності оцінки заявок окремі номінації розділені на підкатегорії за розміром бізнесу: малий (до 200 працівників), середній (до 1000 працівників) та великий (понад 1000 працівників).

Подати заявки для участі у конкурсі можуть рекрутмент-команди, менеджери з рекрутменту та HR та власники бізнесу, які беруть участь в процесі найму. Більш того, кожен учасник може подавати свої проєкти відразу в декількох номінаціях, але окремими заявками.

Головна вимога — готовність продемонструвати успішний кейс в рекрутменті, яким пишається компанія. Участь в премії безплатна, а кількість заявок від однієї компанії не обмежена.

Визначати переможців буде журі з топових фахівців і досвідчених практиків українського рекрутингового ринку:

Оксана Огнева, Head of Recruitment & Management Practice, Jooble;

Світлана Кончаніна, керівник департаменту залучення та розвитку талантів, Київстар;

Анна Мазур, засновниця та виконавча директорка кар’єрного порталу Happy Monday;

Катерина Осадчук, СЕО та СМО, Indigo Tech Recruiters;

Олена Куцоконь, Head of Recruitment Department, Smart Solutions;

Наталія Кульчицька, Head of HR, Kernel;

Ірина Гнутова, HRD, Union Group;

Уляна Пчолкіна, координаторка напряму інклюзії, StarLightMedia;

Лілія Бушіна, заступник генерального директора з персоналу, Укрпошта.

Подача заявок на участь у конкурсі розпочалася 5 липня та триватиме до 31 серпня 2021 року включно. 10 вересня журі оголосить шорт-лист номінантів премії, а 17 — переможців.

Якщо ви та ваша компанія готові позмагатися з колегами із галузі за першість та отримати визнання, поділитися власними проєктами та дізнатись про досвід колег із рекрутмент-ком'юніті, а також змотивувати їх спробувати нові підходи та практики в роботі, реєструйтесь для участі в Ukrainian Recruitment Awards за посиланням.