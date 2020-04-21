Наука 1 час назад

Евразийский ледяной щит растаял за 500 лет и поднял уровень моря на 8 м

Евразийский ледяной щит охватывал большую часть Скандинавии и содержал примерно в 3 раза больше замерзшей воды, чем современный ледовый покров в Гренландии

Евразийский ледяной щит растаял за 500 лет и поднял уровень моря на 8 м Евразийский ледяной щит растаял за 500 лет и поднял уровень моря на 8 м
Антарктида. Фото: из открытых источников

Евразийский ледяной щит, который 20 тысяч лет назад покрывал всю северную часть Евразии, растаял за 500 лет и поднял уровень моря на 8 метров.

Об этом утверждают норвежские ученые из Бергенского университета.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Указано, что Евразийский ледяной щит охватывал большую часть Скандинавии и содержал примерно втрое больше замерзшей воды, чем современный ледовый покров в Гренландии.

Известно, что ученые проанализировали скважины в Норвежском море и с помощью моделирования установили, что из-за потепления Евразийский ледяной щит мог растаять за 500 лет.

По данным ученых, 13 500-14 700 лет назад уровень моря поднялся на 12-14 сантиметров. Согласно исследованию ученых, из-за таяния Евразийского ледяного щита уровень моря поднялся на 4,5-8 метров.

Ученые надеются, что их исследование поможет лучше понять современное таяние ледников в Гренландии.

Читайте также:
Засохшие цивилизации: Что произойдет, если температура в мире повысится больше, чем на 2°С

Напомним, Гренландия и Антарктика сейчас тают в 6 раз быстрее, чем 30 лет назад. Причиной этому ученые называют глобальное потепление.

На данный момент в Гренландии хранится столько замороженной воды, что если бы весь лед на острове растаял, уровень моря по всему миру поднялся бы на 7 метров.

Ранее в Организации Объединенных Наций (ООН) объявили "чрезвычайную климатическую ситуацию" в мире из-за того, что 2015-2019 годы стали самыми жаркими годами за всю историю метеонаблюдений.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

COVID-19 поражает почти все органы, последствия сохраняются всю жизнь — исследование
COVID-19 поражает почти все органы, последствия сохраняются всю жизнь — исследование
В воздухе Киева существенно превышена концентрация продуктов горения — КГГА
В воздухе Киева существенно превышена концентрация продуктов горения — КГГА
Ученые обнаружили фермент, расщепляющий пластиковые бутылки на 90%
Ученые обнаружили фермент, расщепляющий пластиковые бутылки на 90%
Загрузка...
Новое видео
Николай Скавронский, Синэво: со стартапа за $10 тысяч в бизнес за 100 млн евро

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация

  2. В Кабмине хотят продлить карантин до 12 мая, но с некоторыми смягчениями

  3. Украина предлагает миру свои хранилища для нефти — "Нафтогаз"

  4. Крупнейший оптовый овощной рынок юга Украины возобновил работу (ДОКУМЕНТ)

  5. "По указке ФГИ исчезла печать компании, а сотрудников не пускают к работе" — ОГХК

Загрузка...