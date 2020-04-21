Евразийский ледяной щит растаял за 500 лет и поднял уровень моря на 8 м

Евразийский ледяной щит, который 20 тысяч лет назад покрывал всю северную часть Евразии, растаял за 500 лет и поднял уровень моря на 8 метров.

Об этом утверждают норвежские ученые из Бергенского университета.

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Указано, что Евразийский ледяной щит охватывал большую часть Скандинавии и содержал примерно втрое больше замерзшей воды, чем современный ледовый покров в Гренландии.

Известно, что ученые проанализировали скважины в Норвежском море и с помощью моделирования установили, что из-за потепления Евразийский ледяной щит мог растаять за 500 лет.

По данным ученых, 13 500-14 700 лет назад уровень моря поднялся на 12-14 сантиметров. Согласно исследованию ученых, из-за таяния Евразийского ледяного щита уровень моря поднялся на 4,5-8 метров.

Ученые надеются, что их исследование поможет лучше понять современное таяние ледников в Гренландии.

Напомним, Гренландия и Антарктика сейчас тают в 6 раз быстрее, чем 30 лет назад. Причиной этому ученые называют глобальное потепление.

На данный момент в Гренландии хранится столько замороженной воды, что если бы весь лед на острове растаял, уровень моря по всему миру поднялся бы на 7 метров.

Ранее в Организации Объединенных Наций (ООН) объявили "чрезвычайную климатическую ситуацию" в мире из-за того, что 2015-2019 годы стали самыми жаркими годами за всю историю метеонаблюдений.