Фаны "Евровидения" выложили в соцсеть промо-ролик об Украине

19 января 2017, 19:06
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В Facebook появился презентационный ролик об Украине. Его сделал основатель фан-сообщества "Eurovision Ukraine — Евровидение Украина". Это не официальная группа: ее участники на добровольных началах занимаются промо "Евровидения" в соцсетях

Фаны Увеличить картинку

Фан-сообщество "Eurovision Ukraine — Евровидение Украина" сделало и опубликовало у себя на странице в Facebook презентационное видео песенного конкурса "Евровидение-2017"

Его создал администратор и основатель фан-сообщества "Eurovision Ukraine — Евровидение Украина", режиссер Александр Винокур, сообщает "Детектор-медиа".

Он пояснил, что хотел показать, что Украина — это не только война, коррупция и какая-то страна в Восточной Европе, что украинцы являются современными, положительными и стремятся к единству.

Группа "Eurovision Ukraine — Евровидение Украина" существует в социальной сети уже 3 года. Она не является официальной и ее участники создают собственный контент для знакомства с конкурсом.

"Евровидения-2017" пройдет в Киеве весной. Полуфиналы "Евровидения-2017" состоятся 9 и 11 мая, финал — 13 мая. Главной ареной конкурса станет Международный выставочный центр.

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Теги: евровидение , facebook , украина

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