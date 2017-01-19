Фаны "Евровидения" выложили в соцсеть промо-ролик об Украине

Фан-сообщество "Eurovision Ukraine — Евровидение Украина" сделало и опубликовало у себя на странице в Facebook презентационное видео песенного конкурса "Евровидение-2017"

Его создал администратор и основатель фан-сообщества "Eurovision Ukraine — Евровидение Украина", режиссер Александр Винокур, сообщает "Детектор-медиа".

Он пояснил, что хотел показать, что Украина — это не только война, коррупция и какая-то страна в Восточной Европе, что украинцы являются современными, положительными и стремятся к единству.

Группа "Eurovision Ukraine — Евровидение Украина" существует в социальной сети уже 3 года. Она не является официальной и ее участники создают собственный контент для знакомства с конкурсом.

"Евровидения-2017" пройдет в Киеве весной. Полуфиналы "Евровидения-2017" состоятся 9 и 11 мая, финал — 13 мая. Главной ареной конкурса станет Международный выставочный центр.