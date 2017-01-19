Фаны "Евровидения" выложили в соцсеть промо-ролик об Украине

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Теги: евровидение , facebook , украина
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|Потемкинская лестница в Одессе промерзла из-за халатности реставраторов: переживет ли она зиму — видео
|Что читать, чтобы стать сильнее и свободней: три книги и выступления их авторов на TEDx
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