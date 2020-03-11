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Фестиваль видеокультуры Videozhara 2020 отменили из-за коронавируса

Организаторы заявили, что не могут позволить себе рисковать здоровьем и жизнью гостей мероприятия

Фестиваль видеокультуры Videozhara 2020 отменили из-за коронавируса Фестиваль видеокультуры Videozhara 2020 отменили из-за коронавируса
Мероприятие в 2019 году. Фото: Videozhara

Из-за угрозы распространения коронавируса Covid-19 отменили фестиваль видеокреатива и блогеров Videozhara 2020. Об этом сообщил организатор мероприятия — media-tech-компания AIR.

В компании добавили, что приняли решение также в связи с усилением мер безопасности в Украине.

"Мы всегда руководствовались критическим мышлением в принятии решений — и продолжаем это делать. Поэтому мы рассчитывали на то, что, невзирая на информационный фон, проведению юбилейного фестиваля ничто не помешает. Но с оглядкой на последние тревожные мировые новости мы с пониманием и уважением относимся к усилению мер безопасности в Украине и Киеве. Мы не можем позволить себе рисковать здоровьем и жизнью наших гостей", — подчеркнул гендиректор компании Федор Скиба.

Кратко и по делу в Telegram

Организаторы пообещали вернуть деньги за билеты всем, кто уже успел их купить, однако о новых датах пока не сообщили. В то же время в компании отметили, что несмотря на отмену ивента, план развивать сообщество Videozhara остается в силе.

"В 2020-м мы сфокусируемся на непрерывной работе и развитии комьюнити фанов, блогеров и брендов, которое сформировалось за последние 4 года. Работы много, план действий у нас уже есть, и вскоре во всех наших соцсетях появятся первые анонсы наших новых активностей", — говорит Скиба.

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Напомним, фестиваль Videozhara проводится с 2016 года. За четыре года мероприятие собрало более 47 тысяч посетителей, из них 17,5 тысяч — в 2019 году. В фестивале приняли участие 1700 блогеров, среди которых были такие звезды YouTube, как Wylsacom, Jack Belozerov, Алёна Венум, Стас Давыдов, Влад Бумага, Magic Five и другие.

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