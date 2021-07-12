Гайд-путівник душевними закладами Києва від Volvo

Volvo та експерт з яскравого дозвілля Світлана Гривківська вирушили в одноденну подорож столицею у пошуках закладів, що стали справжніми легендами. А найголовніше — які мають спільні з Volvo цінності, завжди ставлячи людину на перше місце.

Volvo розуміє: турбота про клієнта стає запорукою успіху у будь-якій сфері — чи ви обираєте нове авто, чи меню для вечері. У цих ресторанах можна не лише смачно поїсти, а й отримати естетичну насолоду, як і в автомобілях Volvo. Це стримана розкіш: тобі не потрібно цим хизуватися, ти просто знаєш, що обираєш найкраще.

"Прага": дотик королівської родини

Виїжджаємо на ВДНГ у гібридному кросовері Volvo XC60, де нас зустрічає дійсно легендарний київський ресторан "Прага" — вражаюча біла будова з колонадою на фасаді, в оточенні яскравої зелені поряд із мальовничим озером з лебедями. Не менш вражає й історія ресторану, яка почалась у далекому 1956 році.

На початку 50-х років для демонстрації успіхів збудували комплекс "Виставка досягнень народного господарства" (ВДНГ). На його території розташувалися 180 будівель, ландшафтні алеї, ставки та декілька ресторанів, найбільш відомим з них є "Прага". Цікаво, що на карті Києва це місце ще в 1860 році позначали як "Червоний трактир". Історики пов'язують таку назву із красою місця.

До 1959 року ресторан мав назву "Либідь", і потрапити до нього могли лише відвідувачі виставки. У тому ж році чехословацькі друзі на знак співдружності народів повністю перебудували будівлю в національному стилі: змінили освітлення, меблі, розпис стін, обладнання. Чехи також передали й свої рецепти, і так "Прага" став одним з 12-ти ресторанів Києва, де почали експериментувати з поєднаннями смаків, вносячи західні тенденції у традиційну кухню. Тут почали подавати страви чеської та німецької кухні.

У вересні 1973 року "Прага" приймала у себе особливих гостей: принца Філіпа, герцога Единбурзького, і його доньку, принцесу Анну. Вони прибули до столиці на змагання з кінного спорту. За час перебування в Києві члени королівської родини встигли спробувати різні страви з меню "Праги". Наприклад, принцу Філіпу найбільше припав до смаку український борщ з пампушками та котлета по-київські, а принцеса Анна вподобала осетрину під польським соусом.

Загалом улюблений містянами ресторан пропрацював понад 30 років, але у 1989 році його закрили. Протягом 20 років заклад перетворювався на руїни, поки у 2011 році після довгої реконструкції "Прага" не відродився знову.

Коли ви обираєте місце для відпочинку, ресторан чи автомобіль, перш за все ви обираєте стиль життя. "Прага" сьогодні у чомусь схожа на Volvo XC60 — це зустріч традицій та сучасності, це спокій, комфорт та водночас свято, коли вам того хочеться, це "рив'єра" просто посеред міста. Сюди приїжджають відпочити від міської метушні, насолодитися надсучасною кухнею та разом з тим зустріти історію поколінь.

"Прага" — це про вічні цінності. Я люблю там проводити час з родиною, збиратися кількома поколіннями: мама, бабуся і я. В "Празі" хочеться свята, але не обов'язково у форматі гучної вечірки, а більш витончено та у близькому колі", — каже Світлана Гривківська.

"Сюрприз" — елегантна насолода

Наступна зупинка — ресторан-кондитерська "Сюрприз", що затишно розташувався на вулиці Пирогова та займає 2 поверхи в старовинному будинку. Заклад засновано в 1997 році, за цей час ресторан став справжньою візитною карткою Києва. Це французька елегантність, вишуканий смак та сервіс.

Як кажуть у самому ресторані, це перша "правильна" французька кондитерська в Києві. Згодом її доповнили рестораном на 2-му поверсі, який реконструювали у 2000 році. Для цього запросили знаменитого власника двох зірок Michelin Бруно Кюрбо. Він став куратором меню "Сюрпризу", яке до сьогодні майже не змінилося.

Цікавий факт: ресторан "Сюрприз" бачив всіх президентів України до, під час та після їх президентства. Також в кондитерській є велика книга відгуків з автографами та компліментами від багатьох знаменитих осіб. У "Сюрприз" приїжджають за знаком якості, за давно улюбленими десертами, які можна було тут спробувати й 20 років тому. Це французький шик, вишуканий інтер’єр та привітність, з якою чекають на кожного гостя.

З-поміж інших ресторан виділяє головне — це непорушна якість, увага до кожної деталі та вміння тримати марку протягом довгих років. Відданість традиціям в "Сюрпризі" подібна до збереження Volvo свого ДНК у кожній новій моделі. Хоча плагін-гібридний XC60 на ринку з’явився лише минулого року, та усі цінності — безпека, турбота про довкілля та орієнтація на людину — залишаються незмінними з моменту заснування компанії. Як і в Volvo XC60, в "Сюрпризі" багато уваги приділили саме якості: складникам, рецептурі та незмінності. Саме так і автомобіль Volvo XC60 має ідеальний баланс між комфортом та керованістю. Це кросовер, в якому дизайн поєднується з елегантним інтер’єром та інноваційними технологіями.

"Кондитерська, в яку я вже багато років ходжу за смачними цукерками. Через те, що всі солодощі тут ручної роботи, і цукерки теж. Їх ідеальний шоколад ніколи нікого не залишає байдужим".

DOM №10 — 200-річна історія гостинності

Проїжджаємо київськими вуличками в абсолютній тиші — ввімкнувши електричний режим, ДВЗ не працює, немає викидів вуглецю, тому від авто не лише власник отримує насолоду, але й пішоходи. Уявіть, якби кожен водій їздив у місті безшумно — це ж просто ідеальна атмосфера для людей навколо!

Зупиняємось на вулиці Спаській — одній з найбільш збережених історичних вулиць Подолу. Нас зустрічає будинок №10 — будівля у стилі класицизм 1813 року та одна з пам’яток архітектури на цій вулиці. За легендою, 200 років тому тут жила родина скульптора, який багато подорожував світом та привітно зустрічав гостей у своєму домі. Сьогодні команді ресторану вдалося буквально оживити історію — "вдихнути" у неї нове життя.

Меню ресторану DOM №10 — нова інтерпретація ідеї Сomfort food. Це добре відомі страви та рецепти, що пов'язані з цінними та приємними спогадами: медовик, вареники з вишнею, севіче, духмяні пиріжки власного виробництва та багато іншого.

Це не просто ресторан — ви наче дійсно приходите в гості до родини скульптора крізь часи. Цей дім наповнений старовинними предметами, академічними малюнками, елементами класичних скульптур. І водночас — сучасними деталями у виконанні українських склодувів і художників, майстрів з латуні та мармуру. У цій еклектиці, в поєднанні історії та сучасності, зображені не тільки творчі люди, але й наче сам Київ — різнобарвний та у своєму особливому ритмі.

І цей ритм — він для кожного свій, де ви можете обирати не лише ресторан для вечері сьогодні, а й стиль своєї подорожі до нього: електричний режим Volvo XC60 не використовує ДВЗ. В такому режимі зручно їздити містом на чистій електроенергії без жодних викидів СО2. Режим Hybrid використовує і бензиновий, і електричний двигун — для зменшених витрат пального. Power — бензиновий та електричний двигун працюють на максимальній потужності, що надає авто динаміки та задоволення від керування.

"Не дивлячись на те, що DOM №10 відкрився зовсім нещодавно, він у будівлі, якій вже 200 років. Тому я з трепетом ставлюся до його історії. Сюди приходжу смачно пообідати, зокрема люблю сезонні пропозиції, які оновлюються: меню зі спаржі, трюфеля, меню на основі лисичок або літні страви, створені в колаборації з відомими брендами французького шампанського".

Місто у твоєму стилі

Ми обрали для вас три найдушевніших ресторани Києва — різних за стилем, меню та роками існування. Від урочистого шику до затишку та елегантності. "Прага" розташований на віддаленні, "Сюрприз" — у динамічному центрі, де вулиці вкрай завантажені та дуже шумні, а DOM N10 сховався на вузькій вуличці Подолу. Все це не лише різні ресторани за стилем та кухнею, але й за тим, як до них дістатися.

Гібрид Volvo XC60 — ідеальний для вулиць та вуличок міста, насиченого міського трафіку та водночас і для довгих подорожей. Режим Power підійде для довгої траси, аби повномасштабно відчути силу двох двигунів. Електричний та гібридний режими ідеальні саме для міста, а за допомогою рекуперації заряд акумулятора особливо активно поповнюватиметься в заторах. В електричному режимі Volvo проїде до 50 кілометрів — тобто в один день, мандруючи трьома ресторанами навіть у київських заторах, акумулятор показує залишок ще на 20 кілометрів.

У Volvo кожна функція безпеки та підтримки водія — це окрема демонстрація надійності. Ця сфера є візитівкою кожного Volvo вже понад 90 років. Найголовнішими є системи City Safety — стандарт для абсолютно всіх авто: запобігання зіткненням, запобігання з’їзду з дороги, запобігання виїзду на смугу зустрічного руху та камера на 360°, що допомагає водію маневрувати при паркуванні.