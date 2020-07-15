Запорожан: Одесский медуниверситет использует кризисы для трансформации и развития

Кризис — это возможность. С таким девизом подошли к карантину в Одесском медуниверситете. Студентов перевели на дистанционное обучение и, более того, задумали целый ряд проектов по цифровизации учебного процесса. Об итогах учебного года, ситуации в университете и планах на будущее мы поговорили с главой Ученого совета ОНМедУ академиком Валерием Запорожаном.

Этот учебный год был непростым для многих, в первую очередь, из-за карантина и экстренного введения дистанционного обучения. Справился ли с этим Одесский медуниверситет?

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— Начну с того, что карантин многому научил всех, в особенности систему образования. В наши дни нельзя недооценивать информационные технологии. Знаю, что многие коллеги из других университетов не уделяли этому должного внимания вплоть до марта этого года. Одесский медуниверситет, по моему мнению, справился с ситуацией очень достойно. Никаких сбоев не было, учебный процесс не прерывался.

Мы довольно давно работали над онлайн-обучением, у нас и до того были оцифрованные лекции и мастер-классы, учебные материалы. Студенты готовились к занятиям с помощью видеоуроков на университетском youtube-канале.

У нас уже несколько лет работает онлайн-библиотека, в которой есть все учебные материалы на разных языках, включая материалы Йельского университета, Стэнфорда и других. У студентов всегда есть к ней доступ.

Конечно, было непривычно и дискомфортно поначалу. Я по себе могу сказать, что лектору сложно "держать" внимание аудитории, когда нет непосредственного контакта. Но такие вызовы я всем рекомендую воспринимать как новый опыт, который, как известно, лишним не бывает.

Все антикризисные менеджеры с вами согласятся

— Мне кажется, в наши дни хороший менеджер не может позволить себе таковым не являться. Кризисы даются болезненно, но взамен стартуют трансформации. Вот сейчас случилась пандемия — мы справились и перешли на дистанционное обучение. Еще год назад этого никто не мог предположить. В конце 1990-х, когда стоял вопрос быть университету или не быть, мы ввели обучение на английском языке и привлекли иностранных студентов. Стали зарабатывать и модернизировать университет. Это было непросто, многие нас критиковали. Но мы это сделали. Любому человеку, бизнесу, отрасли нужна встряска. Иначе возникает риск закостенеть. А вот это, по моему мнению, настоящая беда.

Насколько известно, в ОНМЕдУ реализуются несколько проектов в сфере цифровизации. Назовите основные и в какие сроки они будут реализованы?

— Диджитализация — новая для Украины дефиниция. И я рад, что впервые за все годы Независимости об этом стали говорить на высшем уровне. Сопротивляться переменам — значит проиграть. Поэтому в наши дни одна из главных задач — идти в ногу со временем. Не хочу обидеть коллег, но Одесский университет одним из первых начал двигаться в этом направлении.

Создана уникальная онлайн-библиотека, о которой я уже говорил. Амбиции на ближайшие 5 лет — "электронный университет". То есть университет, в котором будет оцифрован весь учебный контент всех факультетов и кафедр. Оцифрованы рабочие места и документооборот для преподавателей: базы данных, ведомости, учебные планы. Также хотим перевести "бумажные" научные журналы, изданные нашим издательством, в электронный формат. На сегодняшний момент это свыше 500 изданий. Так что работы много.

Коммуникация между преподавателем и студентом очень важна еще и с точки зрения мотивации к обучению. Не стал ли карантин "каникулами" для студентов?

— Студенты — люди автономные. Поверьте, если кто-то хочет устроить себе "каникулы" посреди учебного года, он это сделает и без карантина. Это вопрос самодисциплины и готовности нести ответственность, потому что на сессии никаких поблажек. Однако подавляющее большинство студентов-медиков — это крайне мотивированные и организованные люди. Не в обиду другим специальностям, но в медуниверситеты поступают не для того, чтобы ничего не делать. Учиться медицинским профессиям очень сложно и, более того, это обучение длится на протяжении всей жизни. Врач, который завершил свое обучение на шестом курсе и один раз прошел курсы повышения квалификации, — неквалифицированный врач. Я никому не желаю попасть к нему на прием или, тем более, на операционный стол. Мы же готовим студентов к тому, что учиться придется до последнего дня в профессии: отслеживать тренды, читать, участвовать в максимальном числе научных конференций и симпозиумов. Наука шагает вперед, появляются новые технологии, оборудование, препараты, методики — все совершенствуется. Врач должен идти в ногу с этими изменениями. Поэтому один из наших принципов — учить студентов медицине завтрашнего дня.

Я хотел бы вернуться к началу вашего вопроса о коммуникации. Она не прерывалась. Наши преподаватели — прогрессивные, современные средства связи для них не проблема. Мы пошли дальше и наладили прямую связь студентов не только с преподавателями, но и с деканами своих факультетов при помощи Microsoft Teams. Мы просим студентов пользоваться этой возможностью и оперативно информировать о любой проблеме, которая их беспокоит или требует вмешательства руководства.

Каждый год среди студентов проводится анонимное анкетирование. Они ставят оценку работе кафедр, вносят свои предложения. Если имело место недобросовестное выполнение служебных обязанностей со стороны преподавателя, студенты также имеют возможность анонимно об этом сообщить.

Когда начнется вступительная кампания?

— Пока сложно сказать точно. Сроки постоянно сдвигаются и, к сожалению, эпидемиологическая ситуация в Украине остается сложной. Мы ориентируемся на вторую половину августа. Регистрация электронных кабинетов абитуриентов в этом году начнется 1 августа. Мы к началу вступительной кампании готовы. Вы знаете, отношения с Министерством здравоохранения нормализовались. Нам вернули финансирование и государственный заказ. Поэтому в этом году мы набираем и на бесплатную, и на коммерческую форму обучения.

Прокомментируйте информацию о грядущей реорганизации и якобы связанных с ней увольнениях сотрудников

— Понимаете, конструктив с Минздравом и штатная работа университета многих раздражает. К сожалению, наши оппоненты приложили немало усилий для дестабилизации ситуации. Конечно, им не нравится, что нам удалось сохранить коллектив, сохранить студентов и сам университет. Они же два года твердили обратное, что все пропало и университет надо спасать, что он вот-вот будет уничтожен. Слухи — продолжение этой атаки. Что происходит на самом деле? Никакого расформирования, ликвидации, называйте как хотите, Университетской клиники не будет. Это запланированная реорганизация подразделений в соответствии со вторым этапом медреформы, которую, я хочу напомнить, наши оппоненты пылко поддерживали.

Что будет с коллективом?

— Все останутся на своих рабочих местах и продолжат заниматься любимым делом. Вот и вся "сенсация". Экономисты университета вместе с министерством уже составили штатное расписание. Бюджет на 2020 и 2021 год утвержден. Мы не потеряем ни одного медицинского работника, ни одного преподавателя. Поэтому вынужден огорчить авторов манипуляции: коллектив вам не запугать, у нас стойкий иммунитет.

Когда возобновятся ремонтные работы?

— Сейчас продолжаются тендеры, процесс небыстрый. Запланирован ремонт в двух зданиях Университетской клиники. В связи с этим сотрудников временно переводим в другие здания. Кроме ремонтных работ, планируем закупку современного диагностического и лечебного оборудования. Наши клиники оборудованы по последнему слову, но тут, как с обучением, — останавливаться нельзя. Наука шагает вперед, создаются новые аппараты, необходимые пациентам.

Тендеры проходят в соответствии с законом, все открыто и прозрачно. Университет иногда упрекают в том, чтобы мы якобы слишком много денег тратим на оснащение. Я уже приводил пример в одном из интервью, когда Счетная палата спрашивала, зачем нам такое оборудование, если районные больницы как-то обходятся образцами середины прошлого века. Я посоветовал бы им обратиться к любому одесситу и спросить, на каком оборудовании он хотел бы проходить лечение и какого уровня медицинскую помощь хотел бы получать. Думаю, ответ будет однозначным.

Назовите приоритеты на новый учебный год

— Повторюсь, работы очень много — как в университете, так и за его пределами. В международной деятельности это активизация программ сотрудничества. Мы гордимся тем, что наши студенты и преподаватели могут стажироваться в лучших университетах и клиниках мира. Со своей стороны мы также принимаем уважаемых гостей, которые проводят мастер-классы, читают лекции. Для этого при ОНМедУ создан институт Почетных докторов. Необходимо двигаться дальше, популяризировать университет в мире, привлекать иностранных лекторов и студентов.

Что касается нашей внутренней кухни, то это проведение ремонтов, усиление социальной защиты коллектива университета и клиник, реализация диджитал-проектов. Вообще. этот год для Одесского медуниверситета особенный: 120 лет со дня основания. Мы, конечно, готовимся, но карты открывать пока не буду. Увидите сами осенью. Но в том, что мы встретим юбилей достойно, у меня сомнений нет.