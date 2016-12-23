"Интерсити" до Перемышля: куда ехать дальше туристам

В пятницу вышел в свой первый рейс поезд "Интерсити+" № 705/706 из Киева в польский Перемышль. Как сообщали в "Укрзализныце", график поезда построен так, чтобы пассажиры смогли после прибытия (в 13:25) пересесть на поезд во Вроцлав через Краков (в 14:29).

Новый рейс в Польшу делает удобным путешествия украинцев по Европе. Особенно это будет актуальным после того, как мы получим безвизовый режим с ЕС. Из Польши летают лоукостеры Ryanair и Wizz Air. Хотя последняя летает из Жулян, но из Украины пока рейсов очень мало. Кроме этого не следует забывать и о туристическом потенциале самой Польши.

Самолетом по Европе

Ближайший к Перемышлю аэропорт находится в Жешуве (Rzeszów–Jasionka Airport), который является наиболее удобным для украинцев, направляющихся в Лондон. В 150 метрах от ж/д вокзала в Перемышле находится автостанция, от которой в 14:30 едет автобус прямо в аэропорт Jasionka. Оттуда летают самолеты польского LOT, германской Lufthansa и ирландского Ryanair. Украинцев может заинтересовать ирландский лоукост, который совершает много рейсов в Лондон (акционные цены стартуют от 34 злотых, $8,05*), а также в Манчестер, Дублин, Бристоль, Ноттингем и Берлин.

Но больше рейсов у Ryanair в Кракове. В давнюю столицу Польши поезд из Перемышля приезжает в 17:54, а билет стоит 72 зл. (I класс) и 45 зл. (II класс).

Из Кракова можно добраться поездом в города, где летает Wizz Air — Катовице (прибытие в 20:57) и Варшава (в 21:06). Билет до Катовице из Кракова обойдется в 24 злотых, а до Варшавы 199 и 139 злотых, в зависимости от класса. Хотя можно подождать полчаса и поехать дешевым рейсом TLK, который стоит 78 и 60 зл.

Из Перемышля можно добраться до еще одного польского города, откуда совершает полеты Wizz Air, — Люблин. Хотя там совершается мало рейсов, но оттуда, например, можно вылететь в Осло или Стокгольм по низким ценам, которые иногда опускаются до 39 злотых.

В Люблин можно добраться поездом с пересадкой в Жешове: выезд в 14:51, приезд в 19:25 (стоимость от Жешова — 65 и 29,90 зл.). Но лучше всего ехать из Перемышля автобусом, время в пути составит около 4-х часов и обойдется в 40 злотых.

Кстати, в отличие от нашей страны, в Польше автотранспорт более популярен, чем железнодорожный. К тому же автобусом ездить дешевле.

Для путешествующих по Польше

Из Перемышля удобней всего путешествовать по южной части Польши (не стоит забывать, что из Киева ездит прямой поезд в Варшаву — Прим.). Но именно на юге Польши находится самый любимый город среди туристов — Краков. Даже советуют посещать этот город только в конце путешествий по Польше, так как после Кракова другие города теряют свою привлекательность. В любом случае этот город — идеальное место для посещения Польши на длинные выходные. Вполне возможно, что девиз "на кофе во Львов" может вскоре стать не актуальным и заменен на "в Краков на выходные".

Кроме Кракова интересным для туристов может быть Вроцлав, куда поезд из Перемышля приезжает в 21:28, а билет стоит 98 и 75 злотых.

А учитывая зимний период, украинцев может заинтересовать горнолыжный курорт Закопане. Здесь много туристов и Украины и Беларуси, а цены ниже чем в Буковеле. Из Кракова в Закопане отправляется поезд в 19:14 (с пересадкой, приезд в 23:10) и в 03:13 (без пересадки, приезд в 07:01).

В конце хотелось бы напомнить украинским туристам, что польская железная дорога PKP на выходные вводит bilet weekendowy (билет на уикэнд). Это своего рода проездной: пассажир с таким билетом может ездить поездами все выходные. Особенно это актуально в длинные выходные, например, в начале и в конце мая.

Bilet weekendowy начинает действовать с 19:00 последнего на неделе рабочего дня до 6:00 первого рабочего дня. Например, с вечера 23 декабря до утра 27 декабря (в Польше длинные выходные в связи с Рождеством). Стоимость — 111 зл. за I класс и 81 зл. за II класс. Только следует помнить, что bilet weekendowy продается без указания мест. Если хотите иметь гарантированное место для сидения (особенно это актуально на популярных маршрутах), то нужно купить miejscówka.

* курс злотого — $1=4,22PLN