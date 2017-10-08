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Зачем заниматься фитнесом людям с проблемами сердца и как это делать правильно

08 октября 2017, 21:05
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Стоит ли начать заниматься фитнесом людям с болезнями сердца, какие тренировки выбирать , чтобы не навредить и каких ожидать результатов, консультируют тренеры сети FitCurves

Зачем заниматься фитнесом людям с проблемами сердца и как это делать правильно | Здоровье | Дело Увеличить картинку

По данным министерства здравоохранения больше половины украинцев страдают от болезней сердца и сосудистой системы.

Развитие болезней сердца чаще всего связано с сидячим образом жизни и низкой активностью. Регулярные физические нагрузки увеличивают выносливость, помогают снизить уровень холестерина и тренируют эластичность сосудов.

В чем основная польза тренировок для сердечно-сосудистой системы:

  • Умеренная нагрузка, уровень которой должен определить определить специалист, снижает повышенное кровяное давление и помогает нормализовать восприимчивость к глюкозе у людей, предрасположенных к развитию сахарного диабета.

  • Уменьшается одышка, связанная с сердечной недостаточностью и инсультом.

  • Снижается риск инфаркта.

Кроме того, при регулярных кардионагрузках становится меньше частота сердечного ритма — как во время занятий, так и в состоянии покоя. Это снижает нагрузку на сердечную мышцу, позволяя сердцу экономнее расходовать свой ресурс.

Однако, каждый тип заболевания имеет серьезные ограничения, которые ни в коем случае нельзя игнорировать. Например, если вы страдаете от гипертонии, которая осложняется значительным избыточным весом, начинать занятия в тренажерном зале нельзя. Первое, что необходимо сделать — похудеть, изменив режим питания. Параллельно нужно приучать себя к ежедневной физической активности — хотя бы 10 минут в день.

Любые физические нагрузки при наличии подобных заболеваний должны согласовываться с врачом. Консультации со специалистом по питанию или фитнес-тренером не заменяют необходимости получить разрешение на тренировки у доктора.

Какие проблемы связаны с тренировками для людей больных сердечно-сосудистыми заболеваниями:

  • Гипертония — активные тренировки провоцируют повышение давления. Во время занятий следует обращать внимание на такие симптомы как головокружение, "шум" в голове и головную боль. Гипертоникам не следует пить много воды во время занятий, а также рекомендуется постепенно снижать интенсивность упражнения в ходе тренировки. Также не стоит принимать горячий душ сразу по окончании занятия. Начинать заниматься можно от 15 минут в день.

  • Стенокардия — основная задача тренировок, укрепить сердечные сосуды, улучшить транспортировку кислорода к тканям и купировать развитие ишемической болезни сердца. При стенокардии приоритетными являются легкая гимнастика и прогулки на свежем воздухе. Очень важно следить за частотой сердечного ритма — он не должен увеличиваться больше чем на 20%.

  • Аритмия — тренировки с отягощениями, как и большинство разновидностей традиционного спорта при аритмии запрещены. К разрешенным видам активности относят плаванье, йогу и умеренные физические нагрузки, которые ваш тренер должен составить вместе с лечащим врачом.

В каких случаях тренировку нужно немедленно прекратить:

  • Синусовая тахикардия — с частотой выше 120 ударов в минуту.

  • Появление слабости, возникновение тумана перед глазами.

  • Стенокардические боли — в груди, челюсти, шее, нижней части рук.

  • При появлении аритмии.

  • Непривычное затруднение дыхания.

  • Нехарактерная излишняя потливость и резкая тошнота.

Грамотно спланированная физическая активность вместе с с правильным питанием является эффективным способом остановить развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Главное не вовремя начать работать над собой — потому что бездействие намного опаснее.

Рекомендации подготовлены тренерами сети FitCurves.

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Теги: здоровое питание , здоровье , фитнес

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Зачем заниматься фитнесом людям с проблемами сердца и как это делать правильно | Здоровье | Дело
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