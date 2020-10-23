"Кіноколо": кинокритики назвали лучшие украинские фильмы 2020 — где их посмотреть

Уже стало традицией открывать фестиваль Неделя критики награждением победителей национальной премии кинокритиков "Кіноколо".

В этом году премия состялась в третий раз. 126 фильмов претендовали на награды в восьми номинациях. Победителей выбирает комитет премии, в который входят 42 кинокритика и киноведа.

"Атлантида"

Лучший фильм — "Атлантида"

Лучший режиссер — Валентин Васянович

Главную награду за лучший фильм украинские кинокритики отдали ленте "Атлантида" Валентина Васяновича. А сам Васянович назван лучшим режиссером.

Фильм выдвинут от Украины на "Оскар".

О чем фильм: События происходят в 2025 году, после победы Украины в войне с Россией. Оккупированные территории возвращены, но Донбасс признан непригодным для проживания. Те, кто остался здесь, преодолевают последствия экологического и гуманитарного кризиса. Главный герой ленты — Сергей, ветеран войны на Донбассе, страдающий посттравматическим расстройством, после закрытия завода, где он работал, присоединяется к волонтерской группе, которая проводит эксгумацию тел жертв войны.

Награды: Среди его главных фестивальных наград — лучший фильм программы "Горизонты" Венецианского кинофестиваля. Фильм награжден на Одесском международном кинофестивале. Его взяли в свои конкурсные программы более 50 фестивалей, где он получила четыре Гран-при, а также специальный приз от жюри на Токийском международном кинофестивале и др. И попал в лонг-лист премии Европейской киноакадемии.

Все роли в фильме сыграли непрофессиональные актеры: бывший разведчик, волонтер благотворительного фонда "Вернись живым" Андрей Римарук, парамедик Людмила Билека и доброволец Василий Антоняк.

Режиссер ленты Валентин Васянович также является сценаристом, оператором, режиссером монтажа и сопродюсером ленты вместе с Ией Мыслицкой и Владимиром Яценко.

Когда и где смотреть

В кинотеатре "Жовтень" (Киев) на Неделе критики в программе "Фокус: Украина-Франция" : 23 октября в 16.00 ( на этот сеанс все билеты уже раскуплены) и 30 октября в 21.00 С 5 ноября лента выходит в украинский прокат.



" Плохие дороги"

Открытие года — "Плохие дороги"

Лучший актер — Юрий Кулинич,"Плохие дороги"

Лучшая актриса — Оксана Черкашина, "Плохие дороги"

В номинации ""Открытие года", где участвуют режиссерские дебюты, украинские кинокритики лучшим назвали фильм "Плохие дороги". Это режиссерский дебют Наталки Врожбит, которая сняла ленту по своей пьесе. Продюсерам фильма стали Юрий Минзянов и Дмитрий Минзянов.

Кроме того фильм получил еще два актерских приза от кинокритиков - эти награды у сыгравших главные роли Оксаны Черкашиной и Юрия Кулинича.

О чем фильм: Лента состоит из пяти новел, события в которых происходят на дорогах Востока Украины в течение 2015 года. Это истории об отношениях между людьми на фоне войны: любовь, доверие, измена, ненависть, нарушение личных границ на фоне нарушения границ государственных. Ленту называю женским взглядом на войну.

Награды: Verona Film Club Award (как наиболее инновационной ленте) в программе Венецианского кинофестиваля "Неделя критики".

Когда и где смотреть

В прокат лента выйдет не раньше весны 2021 года.

25 октября в 16.00 и в 16.50 , 29 октября в 21.00 ее покажут в киевском "Жовтне" на Неделе кинкритики ( на сегодня все билеты уже раскуплены).

"Земля голубая, будто апельсин"

Лучший документальный фильм

Лента создана в копродукции с Литвой. Для Ирины Целик это режиссерский дебют в полнометражном документальном кино. Продюсером ленты с украинской стороны является Анна Капустина.

О чем фильм: Лента рассказывает о семье — 36-летней Анне и ее четверых детях, живущих в Красногоровке, в "красной зоне" Донбасса, где шестой год продолжаются военные действия, и снимающих о себе любительское кино.

Награды: На одном из самых престижных кинофорумов мира — фестивале независимого кино "Санденс" в США Ирина Цилык получила награду за лучшую режиссуру. На фестивале Docudays UA, прошедшем весной в формате онлайн, лента получила главный приз, выиграв в международном конкурсе, а также признана лучшей в национальном конкурсе (DOCU / УКРАИНА).

Когда и где смотреть

С 26 ноября фильм выйдет в украинский прокат.

"Виктор_Робот"

Лучший анимационный фильм

О чем фильм: Анимационная лента (режиссер Анатолий Лавренишин, продюсер Олена Голубева) рассказывает историю о том, как девочка вместе с помощником — крохотным роботом Виктором — отправляется на поиски своего дедушки, который таинственно исчезает после того, как ломается искусственная звезда, которая должна обеспечивать энергией планеты вокруг себя, а дедушка — единственный, кто может ее починить.

Награды: Приз зрительских симпатий на Национальном конкурсе Одесского кинофестиваля.

Когда и где смотреть

В прокат выйдет не раньше лета 2021 года.

"Нетерпимость"

Лучший короткометражный игровой фильм

О чем фильм: Как рассказал режиссер и продюсер Станислав Битюцкий в интервью для Yuor Art, в основу сценария "Нетерпимости" легла реальная история, которая произошла в 1890 году в одном из полесских сел. Тогда при загадочных обстоятельствах умер человек. Местные жители обвинили в этом его жену — молодую знахарку и выгнали ее из деревни. Когда в село пришла буря, местные жители решили, что это проклятие наслала на них изгнанная женщина, нашли ее в лесу и сожгли ее живьем как ведьму.

Главные роли в фильме сыграли Роман Ясиновский ("Киборги") и Анастасия Пустовит ("Когда падают деревья").

Когда и где смотреть

Фильм принимает участие в междунароных фестивальных показах. Пока нет информации можно ли будет увидеть его в украинских кинотетрах.

Организаторами премии "Кіноколо" являются Союз кинокритиков Украины, Ассоциация "Сприяння розвитку кінематографа в Україні — дивись українське!" и компания "Артхаус Трафик", а также премию поддержало Держкино.