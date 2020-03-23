Lifestyle 1 час назад

Китай открывает кинотеатры, которые остановили работу из-за коронавируса

Заведения открылись во Внутренней Монголии, а также в провинциях Сычуань, Цинхай, Хэнань, Фуцзянь и Гуандун

Китай открывает кинотеатры, которые остановили работу из-за коронавируса Китай открывает кинотеатры, которые остановили работу из-за коронавируса
Фото: unsplash.com

Из-за снижения количества заболевших коронавирусной инфекцией в некоторых провинциях Китая открываются кинотеатры — в пятницу работало 486 заведений, а к субботе их число выросло до 507.

Издание Deadline отмечает, что наибольшее количество посетителей кинотеатров было в Синьцзяне. Там был открыт первый кинотеатр, после санкций правительства в январе. Также кинотеатры открылись во Внутренней Монголии, в провинциях Сычуань, Цинхай, Хэнань, Фуцзянь и Гуандун.

Китай ожидает, что кинотеатры продолжат возобновлять свою работу до марта или начала апреля.

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Напомним, что крупнейшая сеть кинотеатров в Украине Multiplex обратилась с письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому о поддержке малого и среднего бизнеса во время карантина, вызванного угрозой распространения заражения короновирусом.

В письме компания-представитель entertainment industry акцентирует внимание на ситуации, в которой оказался малый и средний бизнес, который из-за карантина, введенного в Украине, вынужден прекратить свою деятельность: это прежде всего ТРЦ, концертные площадки, кинотеатры, частные школы и другие учреждения. Десятки тысяч их сотрудников могут остаться без зарплаты на несколько месяцев, говорится в письме.

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На основе этого обращения в свободный доступ выложена петиция с призывом к предпринимателям поддержать предложение о срочном выделении государством беспроцентного кредита на 6 месяцев на зарплату сотрудникам временно закрытых компаний.

За первые сутки ее подписали 4314 человек (надо собрать 25 тысяч голосов за 91 день). На момент публикации значилось 6309 подписей. С тем, что это будет действенной мерой, согласны многие предприниматели, оставившие свои комментарии на странице Романа Романчука в соцсетях.

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