Клуб 5 утра: как ранний подъем может изменить качество жизни

Пять часов утра — уникальное время, период наибольшей концентрации внимания, воли и энергии. Это идеальное время для того, чтобы выучить язык, заняться йогой, наконец-то дочитать книгу, да и просто начать планировать свой день, пока весь город спит и никто не мешает.

Вдохновившись одноименной книгой канадского писателя индийского происхождения Робина Шармы, киевские предприниматели организовали Клуб 5 утра и в Украине.

Запустила клуб компания друзей, молодых киевских предпринимателей: Тарас Дроворуб, Михаил Гайчук и Сергей Шустов. Главные цели украинского проекта — популяризация ранних подъемов и их позитивное влияние на жизнь. Новая привычка такого рода помогает стать более системным, эффективным, а также способствует достижению новых побед, как профессиональных, так и личных.

Как все началось?

История началась с дружеского спора: тогда было решено провести 66 дней ранних подъемов без выходных и перерывов (именно такое количество дней необходимо для формирования привычки). После серии публикаций в соцсетях, где ребята делились личными ощущениями, знакомые начали подхватывать идею челленджа. На первом этапе к проекту присоединилось более 120 человек, после ознакомления с правилами осталось около 50 и только некоторые смогли дойти до конца челленджа. Простое на первый взгляд действие — вставать в 5 утра — для многих оказалось непосильным.

Михаил Гайчук, Тарас Дроворуб и Сергей Шустов

Оценив спрос и результаты других участников, ребята решили запустить Клуб 5 Утра для украинских предпринимателей. Чтобы стать участником, нужно зарегистрироваться на сайте и пройти два пробных дня. Для дальнейшего участия в клубе необходимо внести цену своего слова (от 50$ — примерно 1340 грн). Сумма полностью возвращается, если челлендж был пройден без срывов. Но, если придерживаться правил не удалось, деньги сгорают.

Зачем и для кого?

Высокая продуктивность дня очень важна для предпринимателей, как для опытных, так и для начинающих. Согласно исследованиям Кристофера Рандлера, профессора Педагогического университета Гейдельберга, просыпающиеся рано более продуктивны, проактивны, оптимистично настроены на достижение своих целей и успешны в бизнесе. Заряд энергии, которые они получают, дает им силы на оптимальное достижение результатов. Раннее пробуждение дает колоссальное количество дополнительного времени, а это главный и самый ценный ресурс, ведь появляются несколько дополнительных часов на выполнение реально важных задач для развития бизнеса.

"Мы запустили челлендж для себя. Впоследствии это переросло в амбициозный проект. С такой-то поддержкой комьюнити и единомышленников иначе быть и не могло", — говорит один из сооснователей Клуба 5 утра Михаил Гайчук.

Каждое утро участники публикуют свое селфи в специальном телеграмм-чате и приступают к своим утренним ритуалам (спорт, медитация, чтения). Обмануть систему не получится, так как время пробуждения помогает фиксировать специальный чат-бот. По окончанию марафона выпускники становятся постоянными членами Клуба, переходят в отдельный чат "Легенд" и начинают работать над собственными целями.

"В нашем чате "Легенд" сейчас уже более 30 человек. Все они отсчитывали дни на старте в надежде, что это мучение закончится через 2 месяца. Знаете, сколько людей вернулось к своему прежнему образу жизни? Ноль! Все продолжают — от этого у нас мурашки по коже!", — отмечает Сергей Шустов.

"Мы хотим, чтобы каждый третий украинец научился просыпаться в 5 утра и изменил свою жизнь к лучшему!", — добавляет Тарас Дроворуб.

11 приятных изменений, которые принесет ранний подъем:

1. Ощущение момента. Жизнь здесь и сейчас.

2. Собранность, внимательность, критическое мышление.

3. Повышенная продуктивность. Утром мозг работает лучше и быстрее, чем под конец дня.

4. Ежедневные победы над собственной ленью.

5. Заряд энергией от восхода солнца и увеличения светового дня.

6. Подтянутость фигуры за счет ежедневного спорта.

7. Открытие системной медитации со всеми её приятными последствиями.

8. Масса реализованных дел. Можно успеть намного больше, вставая в 5, а не в 8.

9. Время на чтение и саморазвитие.

10. Возможность посвящать вечера семье и друзьям.

11. Психологическая устойчивость, снижения резких перепадов настроение.

Опыт участников первого набора

Олеся Шварцман, предприниматель, Одесса

"Вначале ты воскресаешь. Без попыток осмыслить происходящее. Просто тебе на грудь прикладывают два утюга, кто-то кричит "разряд!" и ты слышишь прерывистое пиканье. На самом деле, это не звук твоего сердца, просто такие же 60 воскресших в пять утра строчат сообщения в чат клуба. Который по счету день подряд с ними всё это происходит.

Потом пару недель с постели тебя поднимает святая ярость от необходимости делать чёртову фотку и дальше, с четкой миссией убивать, ты движешься к следующему этапу.

Я назвала его (челлендж — Delo.ua) философским. Потому что в нем есть что-то от стоиков. Тебе все так же плохо, но ты терпишь. Уже смиренно и молча, без сообщений в чат клуба с текстом "шо делать, я весь день хочу спать, господи, помоги мне, я умираю".

Где-то между всеми этими страданиями у меня появился человек, который утром звонил, чтобы разбудить, найти мне кроссовки и учить бегать. Это придало смысл. Почему я говорю об этом? В какой-то момент вам крайне сильно понадобится свой собственный мощный аргументный аргумент на вопрос "а для чего я сегодня опять проснулся в такую рань, собственно?". Так вот, позаботьтесь об этом заранее. Потому как на предпоследнем этапе такой стимул — это что-то похожее на точку невозврата, которую пока не преодолеешь, будешь срываться каждый раз. Период, когда тело сдалось и подчинилось, но разум — воробей стреляный и точно знает, на какой кочке вы обычно спотыкаетесь.

Самое приятное — это последний-бесконечный этап. Когда ты пробуждаешься сердцем. Хотя первый тоже сердцем, но через "тумбу-юмбу", как в старом анекдоте. Итак, тело перестроилось и преобразилось, теперь ему не кажется, что оно прошло две мировые за ночь. Разум получил свою морковку, спокойненько бежит за ней и больше не сбивает своими воспалёнными бреднями. И ты наконец-то слышишь себя. А уже это без сомнения — лучшее, что может произойти с человеком. С этого момента ты произносишь своё честное нелицемерное и по-настоящему доброе "Доброе утро!".

Евгений Артюхов, адвокат, Киев

"Для меня, как человека несистемного и в большей мере творческого, всегда было сложно придерживаться правил и быть "в рамках". При этом бизнес в целом, и юридический, в частности, требует дисциплины и порядка. Отсутствие этих скилов сильно тормозит и не позволяет мне двигаться вверх и вперёд. Более того, это съедает меня изнутри и давно стало предметом постоянной рефлексии.

Клуб 5 часов утра стал для меня тем местом, которое позволило начать наводить порядок в себе и в делах. Это сложно, очень сложно, но это вызов, с которым я хочу справиться. Сообщество таких же сумасшедших людей, как и ты — это окружение, которые является поддержкой и стимулом.

Особенный кайф, когда я, сова по натуре, начал получать удовольствие не "из-за отказа от старых привычек", то есть не "от противного", а просто из-за удовольствия ранних подъемов и иного образа жизни, чем того, к которому ты привык в своей жизни. Спасибо ребятам, которые сделали в Киеве это движение".

Данило Голота, предприниматель:

"Я завжди любив вставати рано, але робив це якось невпопад. Я знаю, що міг би себе привчити самостійно, але штука в тому, що наш мозок — лінивий, і часто йому потрібен зовнішній мотиватор. Коли ти закомітився перед іншими людьми, і в тебе є конкретні рамки — то якось простіше. Це перетворюється на хорошу рутину. Встав, написав в чат, скинув фотку, пішов займатись своїми справами. Не встав, або не встиг написати вчасно — обнулився і почав спочатку, з першого дня.

Пройшло два місяці. Я декілька разів обнулився. Але крім цих провалів, я все одно більше 60 днів встаю в 5 ранку (точніше в 4:45). Офіційно до 66 дня мені ще далеко, але хто казав, що буде легко. Мені подобається принцип "хочеш бути аномалією — дій як аномалія". В сенсі, що якщо хочеш класні результати в чому-завгодно — роби це по іншому. Це вже не про think different, це про act different.

Я встаю в 5 ранку, бо мені треба продуктивний робочий час. Кілька годин, коли мене не відволікають. Тому я встаю, йду в холодний душ, варю каву, відкриваю ноут і з 5 ранку я вже працюю. В ці години я роблю презентації, пишу тексти, роблю дослідження, планую — коротше, роблю всю роботу, де не треба інші люди. Жодних зумів, переписок, листів, термінових дзвінків, сповіщень. Нічого. Продуктивна тиша в ефірі.

Далі сніданок, іноді йду бігати (частіше бігаю в другій половині дня), потім знов працюю. Так в мене виходить вмістити більше роботи в один день, ніж при іншому графіку. Бо зранку роблю все, що потребує максимум розумового ресурсу, а вдень — комунікація. До речі, бонус ще в тому, що зараз сонце встає до 5, і ти прокидаєшся фактично тоді, коли починається день, разом з сонцем. Крім того, що в цьому є щось філософське, це ще й красиво".