L'Oreal Україна з UNFPA запустили проєкт для жінок, постраждалих від домашнього насильства

L'Oréal Україна розпочала навчальний процес IV сезону проєкту "Краса для всіх", щоб допомогти жінкам, які постраждали від домашнього та гендерно-обумовленого насильства, здобути безкоштовну освіту в сфері краси. Реалізацію програми здійснють спільно з Фондом ООН у галузі народонаселення та за підтримки Фонду L'Oréal.

Мета проєкту — за допомогою спеціального курсу навчити жінок, які перебувають у непростій життєвій ситуації, основам перукарської майстерності та допомогти їм побудувати свій шлях до кращого життя.

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Навчальний курс в рамках програми "Краса для всіх" викладають висококваліфіковані спеціалісти, практикуючі майстри у салонах краси, які пройшли спеціальне навчання по роботі з продукцією бренду Matrix та мають необхідні презентаційні навички. Навчальний курс був спеціально розроблений для даного проєкту. Курс гарантує, що всі учасниці отримають навички, необхідні для початку кар‎'єри у салонному бізнесі.

З серпня 2020 року 30 учасниць проходитимуть навчання у двух групах протягом п'яти місяців у місті Києві. Програма передбачає 536 годин навчання.

У грудні 2020 року учасниці приєнаються до команди з 5565 осіб, які в 2018 році пройшли безкоштовне навчання у різних країнах світу. Сьогодні програму "Краса для всіх" представлено в понад 25 країнах Латинської Америки, Азії, Європи та Середнього Сходу.

"Економічна залежність від чоловіка та відсутність можливостей забезпечувати дітей та себе є однією з найбільш поширених причин, що зупиняють жінку від виходу із ситуації насильства. За нашими дослідженнями в Україні 1,1 млн жінок щорічно зазнають фізичного та сексуального насильства і 2/3 з них нікуди не звертаються по допомогу. Надаючи можливість жінці освоїти професію, яка може приносити стабільний дохід, ми фактично робимо її більш захищеною та впевненою у собі, даємо їй інструмент розірвати коло насильства", — підкреслює заступник представника UNFPA, фонду ООН у галузі народонаселення Павло Замостьян.

"Ми реалізували перший сезон програми у 2017 році. За три роки існування програми в Україні 67 жінок опанували нову професію завдяки програмі "Краса для всіх". Більшість з них працюють у салонах краси, деякі навіть курують власним бізнесом. Це неймовірний результат! За період карантину та глобальної кризи, кількість звернень щодо домашнього насильства в Україні зросла майже вдвічі. Саме тому ми прагнемо не зупинятися й надалі та допомогти ще більшій кілкості жінок змінювати своє життя на краще", — додає генеральний директор ТОВ "Лореаль Україна" Марк Савчук.

Учасниця IV сезону програми "Краса для всіх", 2020 рік

Нагадаємо, завдяки програмі "Для жінок у науці", яка здійснюється за підтримки ЮНЕСКО, Фонд L'Oréal мотивує випускниць університетів робити кар‎'єру в науці, підтримує жінок-дослідниць і відзначає їх за видатні досягнення у традиційно "чоловічих" галузях науки.

За допомогою програм краси L'Oréal допомагає жінкам, які страждають від хвороб, фінансових труднощів чи соціальної ізоляції, повернути собі відчуття власної гідності й жіночності, що позитивно впливає на їхнє самопочуття та успішність. Також Фонд проводить освітні програми для експертів у сфері краси.

"Супроводжуйте. Цінуйте. Спілкуйтеся. Підтримуйте. Розширюйте межі" — це переконання, основні цінності, завдяки яким Фонд L'Oréal завжди відданий жінкам. В основі цього підходу — наука і краса.

L'Oréal Україна — один із лідерів на ринку косметики та парфумерії (№1 косметична група у світі). Філію в Україні створено 2004 року. Станом на 2019 рік в Україні понад 270 працівників і 88 тисяч працівників у різних філіях компанії по всьому світі, у 2019 році зареєстровано 497 патентів на винаходи.

Компанія представлена у 150 країнах світу та володіє портфоліо з 36 взаємодоповнювальних брендів. В Україні функціонує чотири департаменти: продукції масового попиту, продукції люкс, професійних продуктів та активної косметики. Детальніше про компанію можна дізнатися за посиланням.

UNFPA, Фонд ООН у галузі народонаселення — є провідною агенцією ООН, яка зосереджує свою роботу у сфері гендерної рівності, репродуктивного здоров‎'я та розбудови потенціалу молоді. Спільно з партнерами фонд працює у 150 країнах та територіях світу, з 1997 року і в Україні. Детальніше про діяльність агенції можна дізнатися тут.