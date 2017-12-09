Лжедиеты: разоблачение самых живучих мифов о похудении

Миф 1

Диеты с низким содержанием жира — отличный способ похудеть. Мы постоянно слышим, что жиры — это плохо. Подобные утверждения привели к повальной моде на "обезжиренные" продукты. И это неправильно. Конечно же, нет ничего хорошего в трансжирах, которые могут вызывать болезни сердечно-сосудистой системы и онкологические заболевания. В то же время ненасыщенные жиры, являются такой же естественной частью рациона как белок и углеводы. Вы же не думаете, что оказываете себе услугу, потребляя "нежирные" продукты с высоким содержанием сахара? Ненасыщенные жиры содержаться в рыбе, орехах, оливковом масле и могут составлять до 15% вашего ежедневного рациона.

Миф 2

Чтобы похудеть нужно исключить из рациона ряд продуктов. Частично это правда — если мы говорим об алкоголе, чипсах, тортах и другой мусорной пище. В то же время, выбрасывать из рациона целую группу продуктов — не лучшая идея. Исключение — если человек, к примеру, вегетарианец и отказ от мяса для него обязателен. Хотя в подобных ситуациях, отсутствие мясных продуктов должно компенсироваться достаточным количеством растительного белка из бобовых и зерновых. В остальных случаях рацион должен быть как можно более разнообразным. Нельзя просто налегать на гречку или фрукты, утешая себя тем, что вы получаете достаточно витамина С или В. Многие болезни и аллергии — это следствие многолетнего однообразия в питании.

Миф 3

Нельзя есть после шести. Один из самых живучих мифов. Якобы если вы едите после шести, то быстрее потолстеете, потому что больший процент съеденного перейдет в жир. Это заблуждение. И недавно данное заблуждение опровергли в Dunn Nutrition Centre в Кембридже. Эксперимент ученых показала — важно не когда вы едите, а сколько вы едите за день. И, конечно же то, как вы проводите свой день.

Миф 4

Похудеть можно просто выполняя упражнения. Нет. На практике все гораздо сложнее. Сбросить вес в несколько раз тяжелее чем накачать мышцы. Поэтому людям с большим избыточным весом рекомендуют сначала изменить рацион и похудеть за счет питания. В то же время тренировки позволят вам укрепить свое здоровье и улучшить самочувствие. Визуальная же польза от фитнеса будет заметна на поздних стадиях похудения, когда ваше тело приобретет рельефные очертания. Еще одно преимущество тренировок в том, что они "разгоняют" организм и позволяют улучшить метаболизм.

Миф 5

Быстро похудеть можно только за счет голодания. В краткосрочной перспективе, человек, конечно же сбросит несколько килограмм. Но голодание уничтожает в первую очередь мышечную ткань. Также, если вы голодны, это неизбежно сказывается на настроении и последующем питании. Не говоря о том, что голодание грозит гастритом и другими заболеваниями. Более-менее адекватной заменой голоданию могут быть разгрузочные дни. При условии, что в остальное время человек практикует сбалансированное питание.

Информация предоставлена специалистами по питанию сети FitCurves.