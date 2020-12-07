Lifestyle 30 минут назад

Медиа Группа Украина продала в Латинскую Америку три сериала

Компания Olympusat, лидер в испаноязычном телевидении, купила эксклюзивные телевизионные и диджитал права на три мелодрамы, которые были созданы по заказу телеканала "Украина"

Кадр из сериала "Тайны" Кадр из сериала "Тайны"
Кадр из сериала "Тайны"

Сразу три сериала Медиа Группы Украина будут показаны на телеканалах премиального телевизинного вещателя   Olympusat. Зрители Латинской Америки, США и Канады смогут посмотреть популярные украинские мелодрамы на английском и испанском языках.

Выход на рынок Латинской Америки было одной из наиболее весомых целей 2020 года для дистрибуции медиагруппы, отметила Ирина Черняк, директор департамента продаж телевизионного контента Медиа Группы Украина.

Кратко и по делу в Telegram

 Olympusat приобрел эксклюзивные телевизионные и диджитал права на мелодрамы "Затмение", "Тайны" и "Цветы дождя", созданные по заказу телеканала "Украина".

Мелодрама "Тайны" раскрывает семейные тайны и скелеты в шкафу, "Затмение" — история о неразделенной любви, "Цветы дождя" — экранизация корейской драмы компании SBS "Небесное дерево", герои которой сводные брат и сестра влюбляются друг в друга.

Это первое пакетное соглашение Медиа Группы Украина с компанией Olympusat.

Ранее сообщалось, что департамент продаж ТВ-контента, созданный два года назад, увеличил продажи телевизионного контента в четыре раза.

Сегодня сериалы Медиа Группы Украина смотрят зрители более чем ста стран, среди которых Польша, Македония, Испания, Великобритания, Грузия, Казахстан, Азербайджан, Беларусь, Молдова, Латвия, Литва, Эстония, Вьетнам, Индия, а также страны МЕNА (Алжир, Бахрейн, Египет, Иран, Ирак, Израиль, Иордания, Йемен, Катар, Кувейт, Ливан, Ливия, Марокко, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Палестинская территория, Саудовская Аравия, Сирия, Тунис), Африки и другие.

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Медиагруппа работает с контентом, производимый каналом "Украина" и каналом НЛО TV — самостоятельно или совместно с партнерами. Это сериалы: праймовые, длинные, вертикальные, рассчитанные на молодежную аудиторию, а также программы.

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