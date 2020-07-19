Менторство как тренд: совершенствуя себя, совершенствуй окружающую действительность

Еще до пандемии коронавируса в мире и в Украине в частности социально ответственный бизнес стал необходимым и превратился в некий тренд. Помимо прямого зарабатывания денег каждый осознал, что можно делать что-то полезное для общества. Потому крупные компании из любой ниши начали сотрудничество с волонтерскими организациями. Такое взаимодействие — ключ к устойчивому развитию обоих направлений. И Украина сейчас стоит на пороге качественного развития менторства.

Культура менторства пока еще только формируется в нашей стране. Но при содействии инициативных людей и компаний может быстро стать инструментом повышения качества образования, механизмом создания эффективных социальных лифтов, катализатором рывка для отечественной экономики. Не стоит при слове "волонтер" представлять себе студента, которому поручают выполнять самые простые задачи. Это давно уже изжитый стереотип. Быть волонтером — это, в первую очередь, возможность изменить себя и менять мир в целом.

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Безусловно, студенческие годы — самое активное время, когда люди во всем мире начинают приобщаться к социальным инициативам. Однако в Украине волонтерство часто ограничивается общественной работой на мероприятиях, конференциях и концертах. На самом деле в этот период человек обладает временем и энергией, которые можно посвятить важным проектам. Это давно поняли и практикуют наши западные соседи.

Более 100 млн европейцев являются волонтерами и менторами, безвозмездно передающими свой опыт и знания следующему поколению. Студенты-менторы имеют ряд преимуществ при трудоустройстве, вступлении или успешном окончании престижного вуза. Указанный в резюме такой опыт всегда положительно выделяет кандидата среди других. Практикующих менторство IT-специалистов, например, компании всячески поощряют и мотивируют.

Да, волонтер не получает вознаграждение за потраченные время и усилия в денежном эквиваленте. Но перед ним открываются другие, не менее значимые возможности: новые горизонты, совершенствование скиллов, удовольствие от реализации общественно важной цели. Компании, которые поддерживают менторскую деятельность своих работников, также мотивированы. Ведь это продвижение бренда и продукта в массы, собственная экспертность, возможность воспитать квалифицированные кадры.

В Украине на сегодняшний день менторское движение только начало делать свои первые уверенные шаги. Немаловажную роль в формировании и развитии играют социальные инициативы и благотворительные организации. Одна из таких — всеукраинская сеть бесплатных факультативных клубов кодирования для детей Code Club UA. В это проекте задействованы волонтеры из всей Украины, которые обучают детей писать компьютерные программы, развивая в них не только практические навыки в программировании, но и стимулируют к воображению и креативу. Помимо того, что Code Club UA делает IT-грамотность доступной для детей, проект учит студентов, учителей, айтишников быть менторами, предоставляет инструменты для саморазвития в специальности и дополнительных направлениях. Ведь, как говорил Нельсон Мандела, "образование — это мощнейшее оружие, которое вы можете использовать, чтобы изменить мир".