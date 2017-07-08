Мистические места Украины: Замок старого призрака и Заколдованная крепость — фото

Заколдованная крепость

Белгород-Днестровская крепость (Аккерманская) датируется XIII — XV в.в., построена на месте античного города Тира, с трех сторон окружена рвом шириной 10 — 12 м., с севера омывается водами Днестровского лимана.

Крепость Белгород-Днестровская — оборонительное сооружение и сеть подземных коммуникаций в Одесской области, внутри и рядом с которыми неоднократно наблюдались аномальные и малообъяснимые явления. С послевоенного времени в районе бывшей древнегреческой крепости Тиры по ночам местные жители встречали неизвестных "рогатых и неприятно пахнущих темных существ", которые нападали на людей.

Появления "жителей подземелья" закончилось в конце 80-х. годов, после того как ночью жители Белгород-Днестровского были разбужены землетрясением и грохотом подземных взрывов, продолжавшихся около часа. Исследования ходов не позволили прояснить тайну, так как многие из подземелий оказались заваленными последствиями взрыва или заложены камнями. Среди выдвигавшихся гипотез местных краеведов, были предположения, что в пещерах обитали деградировавшая ветвь австралопитеков или потомки людей, появившихся на свет от земных женщин и не выносящих солнечного света инопланетян.

Уничтожили эту популяцию, по их мнению, взрывы метана. Существует гипотеза о том, что после освобождения города в 1944 году под землей более четверти века скрывались румынские солдаты, не пожелавшие попасть в плен или дезертировавшие.

Вскоре по Белгород-Днестровскому прокатилось еще одно загадочное известие.

Местный монтер канализационной сети, свидетельствовал, что однажды, устраняя какую-то неполадку, он, сидя в подземном колодце, услышал внизу голоса, которые постепенно становились все глуше и глуше, кто-то ходил под землей. Эти загадочные происшествия стали тревожить Белгород-Днестровский сразу после войны. Группа подростков, ловивших рыбу ночью у лимана, на стене старинной крепости при свете луны, у одной из башен увидела несколько фигур, причем на головах у них были рога.

О таких же фигурах поведал и страдавший бессонницей житель города, заметивший, как на рассвете эти существа пробежали у забора старой армянки, известной в городе своим фруктовым садом. Утром практически все фрукты были сняты с деревьев.

Местные жители до сих пор взволнованы не на шутку. Что за рогатые существа поселились в заброшенных подземных ходах? Или это сами черти выходят здесь из преисподней? Или —души замученных в крепостных застенках... И снова тревожные знаки: кто-то слышал подземный стук, кто-то, проходя мимо крепостного рва, увидел на его дне колыхание огромных зарослей крапивы: там кто-то двигался.

Крепость и прилегающая к ней территория сегодня считается аномальной зоной на территории Украины.

Может быть, и сейчас рядом с нами, но под землей, укрываясь от нас, живут наши предки, избравшие другую ветвь эволюционного развития… Это только догадки, но в связи с сообщениями о новом появлении подземных людей есть шанс, что их тайну все-же разгадают. И Белгород-Днестровский станет частью этой разгадки.

Замок старого призрака

Подгорецкий замок — выдающийся памятник архитектуры XVI века, Он обладает не только высокой эстетической ценностью, но и знаменит своими потусторонними жильцами.

Село Подгорцы находится в Бродовском районе Львовской области. Замок здесь построили между 1635 и 1640 годами на средства магната Конецпольского. Подгорецкий оборонный комплекс, образец сочетания импозантного дворца с бастионными укреплениями, во времена рассвета считался одним из лучших дворцово-замковых комплексов Европы. Его создали известные архитекторы Гием де Боплана и Андреа дель Авква с французскими и итальянскими корнями. До советской власти замок попеременно принадлежал богатым польским семьям. Не раз здесь бывали монархи: польские короли Владислав IV и Ян Собеский, австрийский император Франц-Йозеф I и немецкий кайзер Вильгельм.

Истории о привидениях Подгорецкого замка бытуют уже не одну сотню лет. Однако подтверждение существования паранормального в стенах и окрестностях дворца удалось получить лишь недавно. Несколько лет назад во время подготовительных работ к реставрации замка и парка была проведена фотосессия всех объектов комплекса. На нескольких снимках, сделанных у входа в подземелье и во внутренних покоях дворца, был обнаружен полупрозрачный силуэт человека. С этого момента Подгорецкий замок стал лабораторией для многочисленных исследований паранормальных явлений.

Положительные выводы были сделаны популярной украинской телепередачей "Битва экстрасенсов". Присутствие привидений подтвердили не один-два, а все приглашенные экстрасенсы! Также Подгорецкий замок посетили специалисты из американской исследовательской группы "Охотники за привидениями". Проведя эксперименты с использованием чувствительной аппаратуры, американцы сделали вывод, что в замке несомненно живут потусторонние существа, и что они кочуют по всем его закоулкам. Откуда же могли появиться здесь эти создания?

Легенда о призраке замка рассказывает о том, что один из его владельцев, граф Жевуцкий в порыве ревности замуровал в стенах свою молодую жену Марию. Историки также не исключают такой возможности — не найдено свидетельств того, что тело графини предано земле. Со времен заточения душа Марии не знает покоя, она ходит по замку и постоянно плачет.

Те кто видели привидение Подгорецкого замка утверждают, что оно имеет очертания женской фигуры в светлых одеждах, поэтому призрак получил имя "Белая госпожа".

Существует немало упоминаний о странных звуках в подвалах дворца, исходящих именно из того места, где по преданию граф совершил свое преступление. А иногда тут можно услышать вполне отчетливое постукивание каблуков. Даже незнакомые с легендами о призраках туристы, коих здесь немало, отмечают гнетущую атмосферу внутренних покоев и парка, часто у них возникает необъяснимое чувство беспокойства. Тайна Подгорецкого замка по сей день остается неразгаданной, но, возможно, свет на нее прольет новое исследование в Подгорцах, к которому готовятся западные специалисты в области паранормальных явлений.

Текст и фото: Андрей Турцевич и Вероники Белозерова.

Выставка "Украина мистическая. Места силы" открыта до 15 июля в галерее "Печерская" в Киево-Печерской Лавры

Адрес: Киев, ул. Лаврская, 9, корпус 19, 2-й этаж. Тел. : (044) 280 20 16 и (044) 280 64 63.

Источник: https://delo.ua/events-calendar/id/ukraina-misticheskaja-mesta-si-7833/ © delo.ua