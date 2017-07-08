Эксклюзив

Мистические места Украины: Замок старого призрака и Заколдованная крепость — фото

  08 июля 2017, 13:08
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Авторы фотовыставки "Украина мистическая. Места силы" Андрей Турцевич и Вероники Белозерова. не только показывают удивительные украинские крепости, монастыри, дворцы, но и рассказывают интригующие факты об этих старинных объектах. Необычные истории мотивируют увидеть все своими глазами

Мистические места Украины: Замок старого призрака и Заколдованная крепость — фото | Путешествия | Дело Увеличить картинку

Заколдованная крепость

Белгород-Днестровская крепость (Аккерманская) датируется XIII — XV в.в., построена на месте античного города Тира, с трех сторон окружена рвом шириной 10 — 12 м., с севера омывается водами Днестровского лимана.

Крепость Белгород-Днестровская — оборонительное сооружение и сеть подземных коммуникаций в Одесской области, внутри и рядом с которыми неоднократно наблюдались аномальные и малообъяснимые явления. С послевоенного времени в районе бывшей древнегреческой крепости Тиры по ночам местные жители встречали неизвестных "рогатых и неприятно пахнущих темных существ", которые нападали на людей.

Крепость

Появления "жителей подземелья" закончилось в конце 80-х. годов, после того как ночью жители Белгород-Днестровского были разбужены землетрясением и грохотом подземных взрывов, продолжавшихся около часа. Исследования ходов не позволили прояснить тайну, так как многие из подземелий оказались заваленными последствиями взрыва или заложены камнями. Среди выдвигавшихся гипотез местных краеведов, были предположения, что в пещерах обитали деградировавшая ветвь австралопитеков или потомки людей, появившихся на свет от земных женщин и не выносящих солнечного света инопланетян.

Крепость

Уничтожили эту популяцию, по их мнению, взрывы метана. Существует гипотеза о том, что после освобождения города в 1944 году под землей более четверти века скрывались румынские солдаты, не пожелавшие попасть в плен или дезертировавшие.

Вскоре по Белгород-Днестровскому прокатилось еще одно загадочное известие.

Местный монтер канализационной сети, свидетельствовал, что однажды, устраняя какую-то неполадку, он, сидя в подземном колодце, услышал внизу голоса, которые постепенно становились все глуше и глуше, кто-то ходил под землей. Эти загадочные происшествия стали тревожить Белгород-Днестровский сразу после войны. Группа подростков, ловивших рыбу ночью у лимана, на стене старинной крепости при свете луны, у одной из башен увидела несколько фигур, причем на головах у них были рога.

О таких же фигурах поведал и страдавший бессонницей житель города, заметивший, как на рассвете эти существа пробежали у забора старой армянки, известной в городе своим фруктовым садом. Утром практически все фрукты были сняты с деревьев.

Местные жители до сих пор взволнованы не на шутку. Что за рогатые существа поселились в заброшенных подземных ходах? Или это сами черти выходят здесь из преисподней? Или —души замученных в крепостных застенках... И снова тревожные знаки: кто-то слышал подземный стук, кто-то, проходя мимо крепостного рва, увидел на его дне колыхание огромных зарослей крапивы: там кто-то двигался.

Крепость и прилегающая к ней территория сегодня считается аномальной зоной на территории Украины.

Может быть, и сейчас рядом с нами, но под землей, укрываясь от нас, живут наши предки, избравшие другую ветвь эволюционного развития… Это только догадки, но в связи с сообщениями о новом появлении подземных людей есть шанс, что их тайну все-же разгадают. И Белгород-Днестровский станет частью этой разгадки.

Замок старого призрака

Подгорецкий замок — выдающийся памятник архитектуры XVI века, Он обладает не только высокой эстетической ценностью, но и знаменит своими потусторонними жильцами.

Пидгорецкий замок

Село Подгорцы находится в Бродовском районе Львовской области. Замок здесь построили между 1635 и 1640 годами на средства магната Конецпольского. Подгорецкий оборонный комплекс, образец сочетания импозантного дворца с бастионными укреплениями, во времена рассвета считался одним из лучших дворцово-замковых комплексов Европы. Его создали известные архитекторы Гием де Боплана и Андреа дель Авква с французскими и итальянскими корнями. До советской власти замок попеременно принадлежал богатым польским семьям. Не раз здесь бывали монархи: польские короли Владислав IV и Ян Собеский, австрийский император Франц-Йозеф I и немецкий кайзер Вильгельм.

Истории о привидениях Подгорецкого замка бытуют уже не одну сотню лет. Однако подтверждение существования паранормального в стенах и окрестностях дворца удалось получить лишь недавно. Несколько лет назад во время подготовительных работ к реставрации замка и парка была проведена фотосессия всех объектов комплекса. На нескольких снимках, сделанных у входа в подземелье и во внутренних покоях дворца, был обнаружен полупрозрачный силуэт человека. С этого момента Подгорецкий замок стал лабораторией для многочисленных исследований паранормальных явлений.

Пидгорецкий замок

Положительные выводы были сделаны популярной украинской телепередачей "Битва экстрасенсов". Присутствие привидений подтвердили не один-два, а все приглашенные экстрасенсы! Также Подгорецкий замок посетили специалисты из американской исследовательской группы "Охотники за привидениями". Проведя эксперименты с использованием чувствительной аппаратуры, американцы сделали вывод, что в замке несомненно живут потусторонние существа, и что они кочуют по всем его закоулкам. Откуда же могли появиться здесь эти создания?

Легенда о призраке замка рассказывает о том, что один из его владельцев, граф Жевуцкий в порыве ревности замуровал в стенах свою молодую жену Марию. Историки также не исключают такой возможности — не найдено свидетельств того, что тело графини предано земле. Со времен заточения душа Марии не знает покоя, она ходит по замку и постоянно плачет.

Те кто видели привидение Подгорецкого замка утверждают, что оно имеет очертания женской фигуры в светлых одеждах, поэтому призрак получил имя "Белая госпожа".

Существует немало упоминаний о странных звуках в подвалах дворца, исходящих именно из того места, где по преданию граф совершил свое преступление. А иногда тут можно услышать вполне отчетливое постукивание каблуков. Даже незнакомые с легендами о призраках туристы, коих здесь немало, отмечают гнетущую атмосферу внутренних покоев и парка, часто у них возникает необъяснимое чувство беспокойства. Тайна Подгорецкого замка по сей день остается неразгаданной, но, возможно, свет на нее прольет новое исследование в Подгорцах, к которому готовятся западные специалисты в области паранормальных явлений.

Текст и фото: Андрей Турцевич и Вероники Белозерова.

Выставка "Украина мистическая. Места силы" открыта до 15 июля в галерее "Печерская" в Киево-Печерской Лавры

Адрес: Киев, ул. Лаврская, 9, корпус 19, 2-й этаж. Тел. : (044) 280 20 16 и (044) 280 64 63.

Источник: https://delo.ua/events-calendar/id/ukraina-misticheskaja-mesta-si-7833/ © delo.ua

    • &quot;Украина мистическая. Места силы&quot;. Белгород-Днестровская крепость.ФОТО Андрей Турцевич и Вероники Белозерова.
    • &quot;Украина мистическая. Места силы&quot;. Белгород-Днестровская крепость.ФОТО Андрей Турцевич и Вероники Белозерова.
    • &quot;Украина мистическая. Места силы&quot;. Белгород-Днестровская крепость.ФОТО Андрей Турцевич и Вероники Белозерова.
    • &quot;Украина мистическая. Места силы&quot;. Белгород-Днестровская крепость.ФОТО Андрей Турцевич и Вероники Белозерова.
    • &quot;Украина мистическая. Места силы&quot;. Белгород-Днестровская крепость.ФОТО Андрей Турцевич и Вероники Белозерова.
    • &quot;Украина мистическая. Места силы&quot;. Белгород-Днестровская крепость.ФОТО Андрей Турцевич и Вероники Белозерова.
    • &quot;Украина мистическая. Места силы&quot;. Белгород-Днестровская крепость.ФОТО Андрей Турцевич и Вероники Белозерова.
    • &quot;Украина мистическая. Места силы&quot;. Белгород-Днестровская крепость.ФОТО Андрей Турцевич и Вероники Белозерова.
    • &quot;Украина мистическая. Места силы&quot;. Белгород-Днестровская крепость.ФОТО Андрей Турцевич и Вероники Белозерова.
    • &quot;Украина мистическая. Места силы&quot;. Подгорецкий замок Фото: Андрей Турцевич и Вероники Белозерова.
    • &quot;Украина мистическая. Места силы&quot;. Подгорецкий замок Фото: Андрей Турцевич и Вероники Белозерова.
    • &quot;Украина мистическая. Места силы&quot;. Подгорецкий замок Фото: Андрей Турцевич и Вероники Белозерова.
    • &quot;Украина мистическая. Места силы&quot;. Подгорецкий замок Фото: Андрей Турцевич и Вероники Белозерова.
    • &quot;Украина мистическая. Места силы&quot;. Подгорецкий замок Фото: Андрей Турцевич и Вероники Белозерова.

Раздел: >
Теги: туризм , выставка , украина

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Мистические места Украины: Замок старого призрака и Заколдованная крепость — фото | Путешествия | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.02
EUR EUR - - 29.7
RUB RUB - - 0.43
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 21.65 11.34
Киевская область 21.76 10.34
Львовская область 21.44 10.62
Читайте также
Больше в разделе Стиль жизни
Читаемые в разделе
Какие простые и доступные продукты помогают мозгу быстрей работать и избежать Альцгеймера Какие простые и доступные продукты помогают мозгу быстрей работать и избежать Альцгеймера "Человек-Паук: Возвращение домой": концентрация на зрелищных новациях "Человек-Паук: Возвращение домой": концентрация на зрелищных новациях 3 приложения для саморазвития: как побороть прокрастинацию и начать медитировать 3 приложения для саморазвития: как побороть прокрастинацию и начать медитировать
Все новости
Комментируемые
1 Внутренний туризм, или Что происходит с историческим наследием в Украине 2 3 приложения для саморазвития: как побороть прокрастинацию и начать медитировать 3 "Весна не для всех": духовные трансформеры одессита Игоря Гусева — фото с выставки в Киеве 4 Какие фильмы Каннского фестиваля-2017 покажут в украинских кинотеатрах 5 "Человек-Паук: Возвращение домой": концентрация на зрелищных новациях
Все новости
Видео
 Вышел пилотный сингл из второго альбома Onuka с нестандартным звучанием — видео
Какие фильмы Каннского фестиваля-2017 покажут в украинских кинотеатрах
Все видео
Фото
Мистические места Украины: Замок старого призрака и Заколдованная крепость — фото
Мистические места Украины: Замок старого призрака и Заколдованная крепость — фото
"Весна не для всех": духовные трансформеры одессита Игоря Гусева — фото с выставки в Киеве
"Весна не для всех": духовные трансформеры одессита Игоря Гусева — фото с выставки в Киеве
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.