Мистические места Украины: Украинская Венеция и Балка разбойника Алима — фото

Мистическая вода

Город рыбаков и виноделов Вилково или "Украинская Венеция" расположен в месте слияния вод Дуная и Черного моря. Со всех сторон он окружен речными протоками, с высоты птичьего полета похожими на вилку, за что и получил свое название.

Неповторимость Вилково в том, что старая его часть целиком расположена на воде. Улицами здесь служат естественные и искусственные каналы, по которым жители перемещаются на узких лодках, местных "гондолах". Лодки подобной конструкции используются только здесь, в Дунайском Причерноморье, на них можно плавать как в спокойных речных водах, так и по бурлящим морским просторам.

Рядом с Вилково в дельте Дуная находится множество островов замысловатой формы, в лабиринтах которых ориентируются лишь бывалые рыбаки. С появлением этих островов связано немало легенд.

Одна из самых красивых и, одновременно, грустных — о возникновении Песчаного острова. В старые времена здесь шумело море, которое постепенно мелело.

Однажды в бурю на отмель выбросило греческий корабль. На корабле, кроме матросов и сокровищ, находилась красавица, дочь богатого купца.

Несмотря на неслыханную цену, которую назначал отец за ее спасение, рыбаки не осмеливались отправиться к отмели. Лишь один был готов противостоять стихии, но потребовал в качестве награды отдать прелестную гречанку ему в жены, на что любящий отец согласился не сразу. Промедление оказалось роковым — буря усилилась, отважных моряков и их хозяйку поглотила морская пучина, а на месте пленения корабля образовался песчаный остров.

Рассказывают, что с тех пор в непогоду со стороны моря доносится женский голос, взывающий о помощи. По легенде все, кто когда-либо пытались добраться до острова, погибали: призрак пропавшей девушки затягивал их в морскую пучину.

Окутана покровом тайны и водная гладь Вилково. Пообщавшись с местными жителями, вы, наверняка, услышите истории о том, как спокойная вода забирает людей. Бытует поверье, что здесь живет водяной дух, который время от времени утягивает на дно людские души. Часто страдают дети — по недосмотру взрослых, или по прихоти существа, наверняка сказать нельзя, но историей об утопших младенцах здесь никого не удивишь.

Одновременно, мистическая территория "Украинской Венеции" считается местом, способствующим излечению болезней. Здесь обитает множество целителей. Исходя из исторических и современных сведений в Вилково издревле проживает несколько сот ворожеек, с давних пор объединенных в тайную гильдию. Вы не встретите их объявлений на страницах газет, и не увидите по телевидению, но если захотите, то найдете через местных, которые, поделятся адресами, убедившись в том, что вам нужна помощь.

Балка разбойника Алима

Алимова балка раскинулась в пределах Качинского каньона, промытого в мягких породах внутренней гряды крымских гор стремительной рекой Каче. Каньон считается одним из самых труднодоступных в Украине. На его скалистых склонах, состоящих из мергелей и известняков, бросаются в глаза каменные выступы-мысы, у подножия которых видны природные гроты. Многие тысячи лет назад эти пещеры служили убежищем первобытных людей.

Внимание ученых Алимова балка привлекла в 50-х годах прошлого века. Тогда здесь была обнаружена стоянка эпохи мезолита. Алимова балка, несмотря на многочисленные исторические и археологические прелести, имеет дурную славу. Это загадочное место Крыма облюбовали маги и чародеи, черпающие здесь энергию.

Удивительно, но в простой по расположению Алимовой балке регулярно теряются туристы, которых находят измотанными и напуганными. По словам потерпевших, какая-то неведомая сила заставляет их часами бродить вокруг одного и того-же места.

Здесь же находится вход в Алимову пещеру, перекрытый с тех пор, как люди начали пропадать в подземных тоннелях. Старики из ближайших селений считают, что в пещере живет дух самого Алима, разбойника, безгранично властвовавшего на этой территории и убитого отважным воином, павшим в бою. По их мнению, пройти через ее лабиринты может только очень смелый и безукоризненно честный человек.

В каньоне есть еще одна достопримечательность — средневековый пещерный город-монастырь Качи-Кальйон. Предположительно он основан в VI веке монахами, бежавшими из Византии. Геологически Качи-Кальон — это большой скальный массив с двумя природными гротами. В одном из них, с родником, и находятся останки монастыря. Он был разрушен, как полагают, при набеге монголо-татаров. Вырубленные в камне гроты необычных форм хранят в себе неразгаданную тайну.

Скальные вырубки занимают пять естественных ниш, в которых можно найти около 150 искусственных полостей различного назначения. Когда-то здесь шло активное строительство — создавались ритуальные, жилые, хозяйственные помещения, террасы.

Алимова балка и окрестности Качи-Кальйона в наше время пользуются большой популярностью как место паломничества сторонников эзотерических учений. Экстрасенсы утверждают, что ущелье является областью скопления мощной энергии, которая может, как навредить человеку, так и пойти ему на пользу.

Тест и фото: Андрей Турцевич и Вероники Белозерова.

Выставка "Украина мистическая. Места силы" работает до 15 июля