МОЗ України запустив Instagram-маску для розминки шиї

Розробкою займалося креативне агентство TABASCO, компанія FFFACE, спортивний комплекс підготував чемпіон світу з джиу-джитсу та майстер спорту України міжнародного класу з фітнесу Іван Настенко. Завантажити маску можна у акаунті @coronainfoua.

Під час карантину люди мало рухаються та більшість часу проводять за ноутбуком або смартфоном — часто в незручному, шкідливому для шиї положенні. Аби заохотити українців робити корисні перерви, Міністерство охорони здоров'я України за підтримки Червоного Хреста запустило гру SportFromHome. Таким чином, тренуватися можна, не виходячи із Instagram!

SportFromHome — гейміфікована маска, доступна у Instagram-акаунті @coronainfoua. Маска складається з декількох рівнів лабірінту, куди включені різні вправи на шию. З кожним рівнем вправи та лабіринт ускладнюються, що дає можливість зробити повноцінну зарядку. Роблячи оберти головою, користувачі зміцнюють та розвивають мобільність м'язів шиї.

Комплекс вправ розробив чемпіон світу із джиу-джитсу та майстер спорту України міжнародного класу з фітнесу Іван Настенко. До 5-го червня можна виграти персональне тренування із ним, запостивши сторі із маскою.

"Креатив — це те, що допомагає важливим речам бути почутими. SportFromHome — приклад того, як можна працювати із сучасними технологіями та впроваджувати міцні антикризові рішення", — говорить Світлана Павелецька, голова комунікаційного офісу Кабінету Міністрів України.

"Коли копірайтерка Лєра Гаврилюк розповіла про ідею — зробити розминку за допомогою масок Instagram, я одразу побачив потенціал. Звичайно — давай! Це фантастичний досвід гри та користі", — коментує партнер та креативний директор TABASCO Олександр Смірнов.

"Під час карантину у людей виникли мемні ритуали нового типу: зустрічати кур'єра, немов супергероя, збиратися на вигул собаки як у пригоду, працювати у дивано-офісі. Ці ритуали в поєднанні з бажанням відпочити за грою-тайм-кіллером створюють потенціал для популяризації нашої розробки та, як наслідок, акаунту @coronainfo у Instagram. Фінальна мета гри-маски — розповсюдження важливого повідомлення "Будьте здорові, але не забувайте розминатись", — CEO FFFACE Дмитро Корнілов.