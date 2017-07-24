Может ли навредить безглютеновая диета

Все больше людей осознанно переходят на безглютеновое питание. Для пациентов, страдающих целиакией или непереносимостью глютена, такая диета является незаменимой. Стоит ли придерживаться такой диеты здоровым людям? Свои рекомендации дает доцент, д.м.н. Петер Хассельблатт, руководитель амбулатории кишечных болезней в отделении гастроэнтерологии, гепатологии, эндокринологии и инфектологии Университетской клиники Фрайбурга. Цитирует медика eurolab.ua.

Хлеб, макаронные изделия или мюсли: сегодня реклама предлагает все большее количество продуктов, не содержащих глютен или так называемую клейковину (разновидность белка). Глютеном богаты, прежде всего, такие злаки как пшеница, полба, а также рожь, овес и ячмень. Примерно у 1% населения этот белок вызывает тяжелую воспалительную реакцию в кишечнике под названием целиакия. Людям, страдающим целиакией, рекомендуется безглютеновая диета, во избежание недоедания или определенных длительных осложнений, например, в виде лимфомы, — утверждает доктор Петер Хассельблатт.

Наряду с целиакией, в поле зрения медиков все чаще возникает клиническая картина непереносимости глютена. Основными признаками данного недуга являются диарея, вздутие живота, сильное чувство усталости после принятия пищи. Однако, в отличие от целиакии, непереносимость глютена не приводит к серьезным осложнениям.

Вместе с тем, несмотря на отсутствие медицинского диагноза и ярко выраженной симптоматики заболевания, люди зачастую назначают сами себе безглютеновую диету, исходя из различных соображений. Многие считают этот белок вредным и надеются на то, что употребление в пищу продуктов, не содержащих клейковину, будет способствовать улучшению общего состояния организма, поможет снизить массу тела или укрепит сердечно-сосудистую систему, замечает гастроэнтеролог.

Самовольная перестройка питания может нанести вред организму"

"Доказано, что у здоровых людей безглютеновое питание не влияет ни на снижение веса, ни на улучшение функций сердечной мышцы, ни на общую физическую форму. "На основании этого не рекомендуется длительное употребление продуктов, не содержащих клейковину. Это и недешево, и даже может быть вредным для здоровья", — утверждает эксперт.

И приводит в подтверждение результаты обширного исследования, проведенного учеными США. В нем принимали участие 45 тыс. женщин и 65 тыс. мужчин. На протяжении 30 лет каждые 4 года среди испытуемых проводился опрос и анализ данных о состоянии их здоровья. Те, кто употребляли в пищу продукты с большим содержанием глютена, оставались, в основном, здоровыми. У участников второй группы исследования, которые придерживались безглютеновой диеты, показатель сердечно-сосудистых заболеваний оказался выше среднего уровня. Причиной этому могла стать перемена образа питания, означавшая исключение глютена из пищевого рациона, а также сокращение употребления цельнозерновых продуктов, которые, как уже давно доказано, положительно влияют на работу сердца. "Таким образом, подобная безглютеновая диета может даже причинить вред здоровью, вместо того, чтобы его укреплять", — подчеркивает Петер Хассельблатт.

Что делать при подозрении на целиакию или непереносимость глютена?

Тем, кто испытывает дискомфорт после употребления продуктов, содержащих клейковину, следует обратиться к врачу-специалисту. Необходимо заметить, что непереносимость глютена трудно диагностировать. "Главное, не переходить на безглютеновое питание самовольно. Это, в конечном счете, затрудняет процесс идентификации целиакии или непереносимости клейковины", — советует доктор Хассельблатт.