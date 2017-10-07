Главные украинские концерты до конца года — от Монатика до "Вагоноважатых"

Monatik

20 октября

Дворец спорта

499-5999 грн.

Дмитрий Монатик готовится к самому большому концерту в своей карьере — он выступит во Дворце спорта с новым шоу Vitamin D. Сцена будет расположена посреди зала. Предусмотрен ранний вход для самых верных фанатов и огромная фан-зона. Каким будет шоу по наполнению — загадка, однако точно предстоит нечто грандиозное.

Макс Барских

27 октября

Дворец спорта

449-4999 грн.

В этом году Макс Барских дает единственный концерт в Киеве и сразу во Дворце спорта. Он представит новую программу "Туманы", которую придумал и срежиссировал творческий соратник Макса Алан Бадоев.

Тина Кароль

29 октября

Дворец "Украина"

200-2250 грн.

В этом году Тина Кароль выпустила альбом "Интонации", который музыкально изменил ее творчество. В середине тура певица приедет в столицу, где ее ждет весьма трудная задача — 5 концертов во Дворце "Украина" подряд.

SUNSAY

24 ноября

Клуб Sentrum

350-900 грн.

В этом году группе SunSay исполнилось 10 лет. Именно 10 лет назад свет увидел третий альбом 5'nizza, а Андрей Запорожец вышел на сцену с новым бендом. За все время сольного плавания была обыграна масса вариантов — рок, лаунж, инди-поп, различные электронные формулы и фанк. Группа менялась от альбома к альбому, и теперь их уже шесть.

SunSay сегодня — это духовые Сергея Клевенского, барабаны Руслана Гаджимурадова, бас Романа Кучеренко, гитара Дениса Харлашина, бэк-вокал Владиславы Лефор и бессменный лидер группы — Андрей Запорожец.

На концерте без сюрпризов не обойдется — немного хип-хопа и приглашенные гости дополнят теплую компанию.

"Вагоновожатые"

25 ноября

Клуб Sentrum

320-550 грн.

Оптимальный день для осеннего концерта "Вагоновожатых" — 25 ноября.

Было время подготовить сюрпризы, премьеры и… бурю с дождем. Самое время обзавестись билетами и новым "мерчем" группы, выпущенным специально к этому выступлению.

"O.Torvald"

2 декабря

Клуб Stereo Plaza

250-600 грн.

Женя Галич и "O.Torvald" готовы дать большой концерт, которым закончат очередной всеукраинский тур. Сходить на O.Torvald стоит, потому что будут новые песни. Пока неясно, будет ли свежий материал повторять концепцию альбома "Наші люди всюди" или же выберет совершенно другую дорожку.

По материалам karabas live