На "2+2" перезапуск: привлекают женскую аудиторию, добавляют больше сериалов и шоу

"Перед нами поставлена задача стать бизнес-единицей в течении трех лет", — сказал генеральный продюсер "2+2" Максим Кривицкий Кривицкий на презентации обновленного "2+2", которая состоялась в очень комфортом в условиях августовской жары месте — оранжерее ВДНХ. Максима Кривицкий назначен СЕО "2+2" полгода назад, до этого с 2013 года работал на российском телеканале "Пятница", а еще раньше был директором по маркетингу К1 и К2 из группы "Интер".

"Сегодня по коммерческой аудитории ( 18-54 в городах 50+) — у нас доля 2,2%. Нам нужно нарастить больше чем в два раза, чтобы позволить себе намек на безубыточность", — уточнил Максим Кривицкий в комментарии "Медианяне". А значит средняя доля канала должна быть, как минимум 5%.

Для этого решено расширить целевую аудиторию. "Телеканал "2+2" уходит от концепции сугубо мужского телевидения: мужская аудитория по-прежнему в центре нашего внимания, но продукты обновленного канала выглядят таким образом, чтобы они были интересны и женщинам", — отметил Максим Кривицкий.

Аудиторию намерены переманивать у конкурентов.

Среди приоритетов в изменении программы — усиление информационного вещания, наращивание объемов собственного сериального производства и телевизионных развлекательных программ.

Максим Кривицкий, генеральный продюсер "2+2"

Новый брендообразующий контент запустят уже с 14 августа — это будет старт нового сезона.

Так с 14 августа начинается показ сериала "Ментовские войны. Одесса. 24-серийная криминальная история будет выходить в эфир 20:20. Ее снимали на "Киевтелефильм".

А продолжит сериал Ментовские войны. Киев". Эту 36-серийную историю снимали сами силами "1+1 продакшен".

На канале решили серьезно увеличить количество сериалов, причем собственного производства ("1+1 продакшн") либо заказанных у украинских продашнов.

"Мы произведем до конца года 128 часов собственного сериального контента. В 2018 году хотим эту цифру удвоить до 260 часов", — сказал Максим Кривицкий в комментарии "Медианяне". По его словам, сериальное производство будет "плавно увеличиваться в сторону украинского языка". И в разработке три новых сериала — криминальные и детективы — "Стоматолог", "Крысолов" и сериал "Опер по вызову", готовность которых запланирована на весну следующего года. Пока что все сериалы будут выходить в прайме и повторятся утром и днем.

Совсем скоро, в октябре зрители увидят продолжение сериала "Гвардия". "Это будет уже совсем другая история. Герои повзрослеют. Для них война перестанет быть добровольческим порывом. Они станут профессионалами и воевать будут с серьезными профессионалами с той стороны", — рассказал о сериале его главный режиссер Алексей Шапарев.

14 августа в 19.05 запускают в прямом эфире шоу "Бандерлоги".

Провокационное шоу для любителей острого политического юмора. А глава департамента журналистских проектов "1+1 медиа" Максим Шиленко определил жанр этого проекта как "если бы проект "Грошi" и "95 квартал" родили ребеночка, то есть расследовательски-юмористическое троллинговое шоу". Журналисты будут ставить неудобные вопросы политикам и чиновникам, считать их доходы, разоблачать.

14 августа еще один дебют в эфире — первая программа серии "Загублений свiт". Проект будет выходить в эфир по будням, с понедельника по пятницу, в 17:15.

"Это серия программ, которые раскроют скрытые угрозы и тайны мира, который мы теряем. Наши ведущие расскажут про реальность, какой она есть на самом деле, разрушат мифы о планете и других цивилизациях", — рассказал генеральный продюсер 2+2 Максим Кривицкий. По его словам, все программы канала будут на украинском языке.

Вести "Загублений свiт" будут Валерий Сараула, Катерина Нестеренко, Ольга Немцева, Максим Сухенко и Геннадий Попенко.

В рамках ребрендинга внесены изменения и в графический дизайн эфира: зрители увидят новый логотип, цветовые и графические решения проектов.

Новый телесезон "2+2" начинает под слоганом "Більш ніж ти думаєш".

Выходя за рамки эфира, "2+2" запускает социальную инициативу — "Создание "Плана Z". Цель проекта — совместно со зрителями, чиновниками, учеными и общественными активистами найти решения украинских проблем. Каждый сможет публично рассказать об актуальной проблеме своего региона и предложить способ ее решения, отправив письмо на почту plan_SOS@2plus2.ua.

Анна Чепурна