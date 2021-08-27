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На колесі огляду відбудеться безкоштовний аудіоспектакль до 30-річчя незалежності

Протягом 3-х днів на Контрактовій площі Києва колесо огляду з аудіоспектаклем працюватиме безкоштовно з 16.00 до 22.00

На колесі огляду відбудеться безкоштовний аудіоспектакль до 30-річчя незалежності На колесі огляду відбудеться безкоштовний аудіоспектакль до 30-річчя незалежності

27-29 серпня на оглядовому колесі в Києві на Подолі відбудеться аудіоспектакль "Колесо Історій" з нагоди 30-річчя незалежності України. Кожна із 30 кабінок колеса огляду присвячена окремому року з історії країни. Кожен рік відображається в аудіоп’єсі через сцени реального життя. Потрапивши всередину кабінки, відвідувач зможе активувати аудіоп’єсу через QR-код. Протягом 3-х днів колесо огляду з аудіоспектаклем працюватиме безкоштовно.

 Ініціатор проєкту "Колесо Історій" — Перший Український Міжнародний Банк. ПУМБ разом з Україною святкує 30-річчя і на правах ровесника держави згадує події, що вплинули на життя українців. Проєкт не є освітнім чи історичним у класичному розумінні. Аудіоп’єси перш за все відтворюють атмосферу певного року — економічні, політичні та культурні події оживають завдяки сценам із реального життя українців.

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 В аудіоп’єсах на колесі огляду ми згадуємо, як народжувався в Україні Інтернет й українці отримували зарплату товарами, про перший дзвінок з мобільного та перше "золото" на Олімпійських іграх, про створення банкнотно-монетного двору та появу власної валюти. Аудіоп’єси переносять слухачів в університетський лекторій, на галасливий ринок чи до затишної кав’ярні. Дехто почує дзижчання коліс легендарної "кравчучки", а комусь пощастить опинитися на злітній смузі разом із "Мрією".

 "Певний рік для кожного українця — це своя історія. Проте ми разом 30 років у викликах шукали нові можливості, помилялися та не зупинялися, мудрішали та змінювалися. Проєкт "Колесо Історій" — це можливість поглянути на 30-річний шлях України та згадати важливі моменти власного життя. Усвідомивши вже створені нами цінності, ми зможемо рухатися далі, змінювати світ на краще", — зазначив Сергій Черненко, голова правління ПУМБ.

Над створенням аудіоп'єс працювала команда зі збору фактів та факт-чекінгу, група сценаристів-радійників, професійні диктори-актори дубляжу і звукорежисери. Голоси акторів, пісні та спеціально відібрані звуки перенесуть слухачів на бізнесові та неформальні зустрічі, концерти, стадіони та інші локації у різні часи років незалежності. Мета "Колеса Історій" — викликати в українців гордість за пройдений шлях та надихнути на нові звершення.

Послухати всі 30 сюжетів аудіоп’єси "Колеса Історій" можна буде і поза межами оглядового колеса на сторінці проєкту

 

Коли: 27–29 серпня 2021 року

Вартість: безкоштовно

Час роботи: 16.00–22.00

Де: Колесо огляду на Контрактовій площі в Києві

Подробиці на сайті:  https://30razom.pumb.ua/gr1hl6out/wheellanding

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На колесі огляду відбудеться безкоштовний аудіоспектакль до 30-річчя незалежності
На колесі огляду відбудеться безкоштовний аудіоспектакль до 30-річчя незалежності
Протягом 3-х днів на Контрактовій площі Києва колесо огляду з аудіоспектаклем працюватиме безкоштовно з 16.00 до 22.00
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