"На нас чекає ера сталого підприємництва": найважливіші тези Саміту сталого бізнесу

22 квітня, у День Землі, відбувся Саміт сталого бізнесу, організований бізнес/медіа бюро Ekonomika+ у партнерстві з Глобальним договором ООН в Україні та Асоціацією лідерів сталого розвитку СУП. Захід провели у форматі безкоштовної онлайн-трансляції. Понад 10 тисяч глядачів дізналися, як будувати сталий бізнес та які для цього потрібні інструменти. Своїм непересічним досвідом поділилися такі успішні компанії, як UFuture, "EPAM Україна", "Фармак", Electrolux та інші представники українського та світового бізнесу.

Хедлайнером Саміту став засновник холдингової компанії UFuture Василь Хмельницький. Він розповів про три види екосистем, які дозволяють людині розвиватися й досягати успіху:

Інноваційна . Приклад такої екосистеми — Силіконова долина. Її особливість у наданні можливостей, знань та інвестицій. В Україні прикладом такої екосистеми є створений Василем Хмельницьким інноваційний парк UnitCity.

Промислова . В Україні зараз величезні можливості розвитку такої структури: світ шукає альтернативу зачиненому Китаю, а в Україні зосереджено багато потрібних для промисловості ресурсів. Така промислова екосистема може стати точкою зростання національної економіки.

Соціальна . Згідно з деякими прогнозами, до 2050 року 80% населення світу житиме у великих містах. Основою соціальних екосистем ставатимуть інноваційні та промислові структури. Усе це разом створить підґрунтя, завдяки якому людина досягатиме успіху та реалізовуватиме свої потреби, отримуючи всі необхідні послуги та сервіси.

Також Хмельницький поділився п’ятьма актуальними навичками лідерів нового покоління: аналітичне мислення, позитивне мислення, відсутність страху ризику, вміння навчатися та перенавчатися, залученість та наполегливість.

"В Україні 60% людей не люблять свою роботу та хочуть знайти справу до душі. Але там, де легка робота, немає кар’єрного зростання. Лише через перешкоди приходить зростання. І коли ви досягаєте успіху, вам починає подобатися ваша робота".

Керуючий партнер венчурного фонду GR Capital Максим Філіппов переконаний: нові рішення з’являються завдяки наявним проблемам. З учасниками він поділився критеріями потенційно успішного проєкту: інноваційність, випереджувальний розвиток, робоча бізнес-модель та можливість масштабування.

Що несе Україні Green Deal — Європейський зелений курс? Чи зможуть українські компанії модернізувати свої виробництва за новими екологічними стандартами? Про це учасники Саміту сталого бізнесу поговорили під час панельної дискусії. Учасниками дискусії були:

Дмитро Сахарук, виконавчий директор ДТЕК;

Тіберіу Діма, генеральний директор "BASF Україна";

Алекс Ліссітса, президент асоціації "Український клуб аграрного бізнесу", генеральний директор ІМК;

Володимир Костюк, виконавчий директор "Фармак";

Роман Абрамовський, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України;

Денис Морозов, перший заступник генерального директора "Інтерпайп".

Модератором виступила Олена Фроляк, українська журналістка, телеведуча, шеф-редакторка та ведуча програми "Факти ICTV".

Роман Абрамовський:

"Зараз ми розробляємо законопроєкт, спрямований на стале споживання та виробництво, повторне використання, утилізацію, і лише в останню чергу на захоронення на полігонах. Ми працюємо над тим, аби перейняти найкращі світові практики та впровадити їх в Україні, щоб допомогти нашому бізнесу почати зелені трансформації в межах Європейського зеленого курсу".

Україна може стати інвестиційним раєм, якщо забезпечити верховенство права, захист інвестицій та стимули для інвесторів"

Дмитро Сахарук:

"Минулого року ми презентували стратегію на 10 років, чільне місце там посідає виконання Цілей сталого розвитку. Ми їх реалізовуємо трьома шляхами:

Через виробництво електроенергії. Наша компанія за три роки побудувала 1 ГВт енергетичних потужностей відновлюваної енергії. За нашою стратегією 33% енергії вироблятиметься сонцем і вітром.

Через споживання. Ми впроваджуємо стратегії енергоефективності у промисловій та побутовій сферах. Наші клієнти не споживають зайву електроенергію. Діяльність щодо домогосподарств спрямована на підвищення енергоефективності будівель, розміщення сонячних батарей на дахах.

Через освіту. Вже вісім років у нас триває проєкт " Енергоефективні школи " , де ми навчаємо правильно споживати енергію".

"Аби досягати цілей, потрібна співпраця з державою, створення умов. Модернізація — це про великі гроші, а інвестори вкладають туди, де створені умови".

Тіберіу Діма:

"Нам потрібно досягти балансу між продуктивністю та мінімізацією впливу на екологію, зберегти біорізноманіття та мінімізувати використання ресурсів. Водночас це має бути економічно вигідно. Тож ми працюємо над виведенням нових сортів, біологічним та хімічним захистом рослин з мінімальним впливом на екологію, а також розробляємо застосунок для фермерів".

Алекс Ліссітса:

"В Україні існує велика проблема: більшість молока та м’яса виробляється у сільській місцевості абсолютно неконтрольовано. Одна з ініціатив European Green Geal — це "карбонові сертифікати" для сільського господарства. У рослинництві ми можемо заробляти на них гроші — понад 100 євро з гектара, але для цього треба впроваджувати інновації та застосовувати сучасні засоби захисту рослин. 50% успіху залежить від підходів до ґрунтообробітку".

Володимир Костюк:

"У 2019-му "Фармак" долучився до Глобального договору ООН. За останній рік ми скоротили викиди в атмосферу на 33%. Будь-яке наше інвестиційне рішення ґрунтується на принципах сталого розвитку. А коли ми говоримо про сталий розвиток, то говоримо про людей. Кожен відповідальний бізнес має створити безпечні умови для співробітників у період пандемії. І ми це робимо".

Денис Морозов:

"Green Deal для України невідворотний, нашій промисловості доведеться декарбонізуватися. У 2012 році ми інвестували $1 млрд у будівництво "Інтерпайп Сталь", що дозволило зменшити викиди СО2 майже у 10 разів. Це дає змогу вийти на рівень норм Green Deal. Головним стимулом для компаній декарбонізуватися можуть додаткові пільги та привілеї".

Голова правління Мережі Глобального договору ООН в Україні Тетяна Сахарук поділилася результатами України на шляху до досягнення Цілей сталого розвитку. Виявилося, що за 15 з 17 цілей наша країна має негативні показники. Аби досягти усіх 17 цілей, необхідно перевинайти ведення бізнесу. Тетяна поділилася перевагами впровадження принципів сталості для бізнесу.

Інвестиції. Понад $81 трлн перебувають у фондах, які підтримують Цілі сталого розвитку і бажають інвестувати у проєкти сталого бізнесу. 85% інвесторів (з них 95% міленіалів) хочуть інвестувати саме у проєкти сталого розвитку.

Клієнти. 88% топменеджерів вважають, що справжнє призначення бізнесу — бути джерелом інновацій та цінностей для клієнтів.

Залученість співробітників. 76% членів команди зі 170 тисяч співробітників Unilever відчувають, що їхня роль на роботі дає їм змогу зробити внесок у досягнення Цілей сталого розвитку.

Регуляції і законодавчі ініціативи.

Створення партнерств.

"На нас чекає ера сталого підприємництва", — упевнена менеджерка з корпоративних комунікацій "Данон" в Україні Катерина Глушаниця. Вона розповіла, чому сталий бізнес — це ефективна модель управління та як криза впливає на швидкість трансформації компаній. Спікерка переконана: сталість варто розглядати не лише стосовно соціальної відповідальності бізнесу, але й звернути увагу на те, що це головний елемент управління сучасною організацією.

Від 2013 до 2019 року компанії зі стабільно високими ESG-показниками були менш волативними та демонстрували у 5 разів вищу операційну маржу, аніж компанії з низькими показниками ESG. Управління сталістю — це надовго, і жодна компанія не залишиться за межами цього процесу.

Про те, як Electrolux реалізує принципи сталості у компанії, розповіла генеральна директорка компанії в Україні та країнах Кавказу Катерина Білобловська. Підхід до сталого розвитку Electrolux є частиною глобальної мети компанії "For the Better 2030": зробити кращими рішення, компанію та життя. З учасниками саміту спікерка поділилася основними ініціативами щодо кожної із цих цілей. Так, у 2020 році компанія використала 6800 тонн переробленого пластику у виробничому процесі. Також Electrolux створила базу даних Eco@web, яка відстежує хімічну відповідність матеріалів для споживачів та організацій, аби у продукції не використовувалися шкідливі складові.

Від 2015 року компанія зменшила викиди на заводах більш ніж на 70%. Згодом Electrolux планує випустити лінійку пилосмоків, які на 100% виготовлені з переробленого пластику.

Про те, як "Київстар" робить цифрові технології доступними та безпечними для різних поколінь, розповіла директорка з корпоративних зв'язків компанії Анна Захараш.

Ми підтримуємо Цілі сталого розвитку ООН у своїй діяльності. У КСВ-стратегії компанії закладено корпоративне волонтерство, безпека в інтернеті, цифрова інклюзія та підприємництво, а також партнерство заради сталого розвитку.

З учасниками саміту вона поділилася проєктами, завдяки яким "Київстар" досягає поставлених цілей та змінює життя людей на краще, серед них: Школа мобільної грамотності "Смартфон для батьків", просвітницький портал stop-sexting.in.ua, інформаційна кампанія #НЕведись та курс "Підприємництво для школярів".

Як ESG-проєкти об’єднують людей в умовах віддаленої роботи, на прикладі компанії "ЕРАМ Україна" розповіла експертка КСВ-проєктів компанії Азіза Хамідова.

За рік до ЕРАМ долучилося понад 2000 "віддалених" спеціалістів. Компанія постала перед викликом: як створити відчуття приналежності за нових умов. Вирішувати це питання ми почали завдяки ESG-проєктам.

Азіза поділилася чотирма кейсами ЕРАМ, які підвищили залученість команди та створили відчуття приналежності:

Проєкт eKids познайомив дітей 8-15 років з основами програмування. До ініціативи долучилося 400+ волонтерів ЕРАМ в Україні, об’єднаних загальною метою допомоги.

Green EPAM (зелені ініціативи) об’єднав екоактивістів компанії на міжнародному рівні на одній платформі для обміну ідеями.

У межах проєкту " Протидія COVID-19 " придбали кисневі концентратори як для благодійних фондів, так і для співробітників ЕРАМ та їхніх родичів.

Донорська спільнота , до якої вже долучилися 112 донорів та 265 учасників онлайн-зустрічей. Нині наші колеги зі спільноти разом із "Агентами Крові" створюють застосунок, в якому можна знайти необхідну інформацію.

Про продукти та сервіси YASNO, що підтримують зелений енергетичний перехід України, розповів директор з продажів та обслуговування клієнтів компанії Євген Бушма. Серед них: дахові сонячні панелі, набори "Розумне світло", кліматична техніка, енергоефективні набори, системи зберігання енергії та зарядні станції для електромобілів.

YASNO — єдиний серед українських постачальників, який разом з 91 європейською компанією долучився до ініціативи асоціації Eurelectric "Бути рушієм змін: 15 зобов'язань перед споживачами". Підписанти зобов'язалися сприяти поширенню ВДЕ, систем зберігання енергії, підвищенню енергоефективності, популяризувати ці рішення та робити їх доступнішими для клієнтів.

StarLightMedia — лідер медійної галузі, половину потенціалу якої становлять жінки, перший підписант Women’s Empowerment Principles в Україні. Про те, як StarLightMedia реалізує проєкти гендерної рівності та залучає до цього своїх співробітників, розповіла операційна директорка компанії Тетяна Стрекаль.

Ми перевели у фемінітивну форму 463 посади, заборонили питання про особисте життя, плани щодо народження дитини, сімейний стан під час співбесід, а також наймаємо жінок на професії, що часто стереотипізуються як чоловічі.

У партнерстві з UNFPA ( Фонд ООН у галузі народонаселення ) та міжнародною правозахисною організацією La Strada розробили вебінар з протидії насильству, проводимо навчання з психології виховання дітей для підтримки батьків-співробітників тощо.

Компанія провела гендерний аудит серед керівництва та власників бізнесів, що є підрядниками StarLightMedia (15,52%) та визначили мету зі збільшення відсотка таких бізнесів ще на 15%.

Запустили перше романтичне реаліті - шоу , в якому обирає вона — "Холостячка"; аналізуємо теми, що висвітлюють цілі сталого розвитку, у проєкті "Супер топмодель по-українськи"; реалізували масштабний проєкт партнерства з La Strada для популяризації гарячих ліній допомоги жертвам домашнього насильства.

Заступник генерального директора із земельних та соціальних питань АТ "Укргазвидобування" В’ячеслав Чаус поділився досвідом інтеграції Цілей сталого розвитку у бізнесову стратегію компанії. Торік компанія долучилася до Глобального договору ООН. Відповідно до специфіки діяльності "Укргазвидобування", ухвалили рішення сфокусуватися на трьох цілях сталого розвитку: міцне здоров’я, якісна освіта, розвиток міст та спільнот.

У 2020 році компанія реалізувала 60 проєктів з розвитку громад, а станом на квітень 2021-го 43 ініціативи реалізуються. У межах проєкту "Дбаємо про захист" компанія зосередилася на протидії пандемії. Станом на сьогодні загальний внесок "Нафтогазу" у боротьбі з COVID-19 становить понад 650 млн грн.

В’ячеслав Чаус розповів про просвітницьку діяльність компанії та освітні заходи. Одним з таких є освітній конкурс грантів "Енергія розвитку", спрямований на підтримку соціальних ініціатив громад щодо досягнення цілей сталого розвитку. Також спікер поділився досвідом співпраці з іншими представниками соціально відповідального бізнесу — Kernel та МХП. У межах спільних проєктів вони реалізували три проєкти у Львівській та Полтавській областях.

Після саміту відбулася церемонія нагородження переможців рейтингу "Лідери сталого бізнесу" від журналу "ТОП-100. Рейтинги найбільших". Нагороди фіналістам рейтингу вручив головний редактор видання Максим Біроваш.

Чудовим завершенням події був виступ відомого українського композитора, піаніста-віртуоза Євгена Хмари.

