На онлайн-форуме LIGA HR BAR управленцы поделятся инновационными кейсами

На онлайн-форуме LIGA HR BAR 22 сентября 2020 года HR-управленцы поделятся инновационными кейсами. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Форум пройдет в 17:00, виртуально посетить его может любой желающий — вход бесплатный по ссылке. Трансляция будет доступна на платформах YouTube и Facebook.

Мероприятие пройдет в неформальной обстановке онлайн-бара — во время него приглашенные специалисты обсудят Digital в профессии HR. Так, будут подняты такие темы:

• Диджитализация как стратегическая роль HRD;

• Операционная функция: какие ІТ-инструменты стоит использовать для эффективности работы команды.

Помимо этого гостей ивента спросят о:

• роли HR-специалистов в процессе диджитализации компании;

• ІТ-новациях кадровой службы;

• автоматизации функций HR и компании в целом;

• кросс-функциональных командах;

• трендах и реальных потребностях диджитал-инструментов в профессии HR.

"Кроме того, подискутируем о том, какие инструменты наиболее подходят для удаленной работы и как правильно адаптировать персонал к новой реальности. Для наших гостей карантин не является препятствием в работе, а наоборот, — это крутая возможность внедрения нового положительного опыта", — отмечают организаторы.

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Среди спикеров LIGA HR BAR будут:

• Анна Саковец, директор по персоналу компании ЛІГА:ЗАКОН;

• Людмила Еропкина, руководитель HR-функции поставщика электроэнергии и энергоэффективных решений YASNO;

• Анна Басюк, HRD Volia (ВОЛЯ);

• Татьяна Танина, HR Generalist IT-компании Beetroot;

• Елена Маслий-Шишова, HRD компании "ІТ-Интегратор" и другие.

Ведущей-модератором онлайн-форума будет Ирина Холод, директор по маркетингу ЛІГА:ЗАКОН. Партнером исследований выступит компания 4Service, а информационными партнерами — DELO.ua и ТОП100 HR.