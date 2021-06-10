На "Площади звезд" в Киеве снова засияли три выдающиеся звезды спорта (ФОТО)

9 июня на "Площади звезд", которая является символом признания, поддержки и популяризации национальной культуры, искусства и спорта, появились три яркие звезды спорта. Первая "загорелась" в честь Олега Лисогора — украинского пловца, многократного чемпиона мира и Европы на длинной и короткой воде в плавании брассом, участника трех летних Олимпиад (2000, 2004 и 2008). Вторая — в честь украинской биатлонистки, заслуженного мастера спорта Украины, чемпионки зимних Олимпийских игр 2014 года, двукратной серебряной и трехразовой бронзовой призерки чемпионатов мира в эстафете, многократной победительнице и призерке этапов Кубка мира по биатлону, пятиразовой чемпионке Европы, призерке Кубка Европы по биатлону — Юлии Джимы и третья для Виктора Дорошенко — чемпиона Европы и интерконтинентального чемпиона мира, чемпиона Советского Союза 1991 года, вице-президента Федерации кикбоксинга Украины ISKA.

Звезды спорта появились благодаря нескольким этапам. Первый — рекомендации экспертной комиссии, среди которой есть представители Gulliver, ГО "Спільна перемога", Министерства молодежи и спорта, НОК. Второй — наличие именно у этих кандидатов наград или признаний в профессиональной сфере, присутствие в медиапространстве и в рейтингах популярности. Также раз в год проводится опрос среди общественности и посетителей ТРЦ, и, имея эти результаты, комиссия составляет финальной список звезд.

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Получив звезду на "Площади звезд", украинский спортсмен Олег Лисогор отметил: "Украина большая страна, и мы, украинцы, богатые талантами во всех сферах. Наши достижения, не только в спорте, известны всему миру. И если на улице, в кафе или метро меня узнают, молодежь на меня и мои достижения равняется, это не просто приятно слышать. Я понимаю, что я много чего сделал в этой жизни и на мне большая ответственность. Ведь в спорте, как и в жизни, должны быть цели. Это отправные точки для дальнейшего движения вперед. Спорт именно этому меня научил. И я хочу, чтобы моя звезда вдохновляла многих".

Татьяна Атаджанова, PR Директор ТРЦ Gulliver, как представитель главного инициатора социального проекта "Площадь звезд" отметила: "Проект мотивирует современных деятелей культуры, музыки, искусства и спорта не останавливаться на достигнутом, а популяризировать страну в мире. Цель проекта "Площадь звезд" — стать общепризнанным и любимым всеми туристическим маршрутом, ведь он воспитывает новое поколение, напоминая им об известных украинцах и мотивируя подростков следовать к своей цели, добиваться успеха".

9 июня 2021 года заложены 63, 64 и 65 звезды на "Площади звезд", и это 36, 37 и 38 звезды в секторе "Спорт".

СПРАВКА

"Площадь звезд" — это всеукраинский социальный проект, целью которого является поддержка и популяризация национальной культуры, искусства и спорта. В центре города "зажигаются" звезды выдающихся украинский, людей, которые достигли лучших результатов в своей работе в трех категориях: ТЕАТР / КИНО, МУЗЫКА, СПОРТ. Памятные знаки расположены вдоль улицы Эспланадной и Спортивной площади. Изготовлены они из латуни размером 30 на 60 см, имеют указатель вклада лауреата (кино, музыка, спорт). Также нанесен QR код, который ведет на страницу проекта и рассказывает о достижениях лауреата. Сейчас киевляне и гости города могут прийти, посмотреть и сфотографироваться с именными "звездами" людей, которых считают известными в Украине. "Площадь звезд" призвана стать гордостью и напоминанием для каждого украинца о больших достижениях наших соотечественников, стимулировать к развитию города и нации в целом, стать культурным наследием для будущих поколений, стать общественной достопримечательностью.