Украинский фильм Dustards о путешествиях на мотоциклах по Карпатам выложили на Megogo

Dustards — документальный фильм режиссера Станислав Гуренко, снят в жанре road-movie. 1 800 километров по живописным карпатским дорогам, пять дней и четыре ночи — такой путь проделали четверо друзей на мотоциклах. Каждый из них рассказывает свою историю и делится собственным восприятием жизни.

А мистический голос случайно встреченного гуцула, насыщает рассказ вековой мудростью украинских Карпат.

Все герои фильма — реальны. Это Александр Попко, Владимир Черемис, Игорь Калюх, Сергей Dozer. В процессе съемок не было дублей и постановочных кадров, и эта искренность подкупает зрителя.

Фильм заражает оптимизмом и любовью к Украине, вдохновляет зрителя отправиться в путешествие — открывать мир, узнавая кое-что новое о себе.

Dustards принял участие во многих международных фестивалях, получили награды от International Independent Film Festival (Лос-Анджелес), London Independent Film Awards и Houston International Film Festival. Ленту презентовали в Каннах в Doc Corner Le Marche Du Film, а в Украине показали в кинотеатрах.

Теперь Dustards могут увидеть на Megogo не только украинские зрители — лента доступна для просмотра в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, России, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане. Четверть сборов фильма на MEGOGO будут перечислены в фонд приюта для собак "Сириус".

Ссылка на Dustards на Megogo

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