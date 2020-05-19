Набор 0-9 классов в новую школу КМДШ на Осокорках

Открытие новой школы полного дня КМДШ на Осокорках состоится в сентябре этого года по адресу Днепровская Набережная, 14 (на территории ЖК River Stone).

КМДШ продолжает знакомить со школой родителей и детей, которые планируют поступление в этом году или принимают решение о переходе в новую школу. Увидеть школу возможно прямо сейчас в формате онлайн-экскурсий, достаточно пройти регистрацию. Будущие школьники смогут сдать вступительное тестирование тоже онлайн.

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Какие компетенции и подходы к обучению применяются в КМДШ

Сеть частных школ КМДШ имеет восьмилетнюю историю с практическим подходом в обучении. Учебный процесс построен так, что каждая тема закрепляется опытом, исследованием, защитой проекта, экспериментом, творческими заданиями. Школьники проводят научные эксперименты, посещают реальные компании, посещают научные и творческие студии, проходят курс "Финансовая грамотность". ​

В КМДШ ученики развиваются как уверенные личности, которые способны генерировать смелые идеи, принимать сложные решения, работать в команде и создавать креативное будущее. Особенно это проявляется при создании и защите эко, социальных и бизнес-проектов.

Поэтому компетенции, которые необходимы современному человеку, грамотно включены в основную программу. Развитие критического, креативного, проектного и позитивного мышления, умение коммуницировать, адаптивность, эмпатия, helicopter view — все это помогает сделать обучение желанным для ребенка любого возраста.

Метод интегрированного обучения — один из подходов КМДШ, который позволяет детям понимать логическую взаимосвязь между явлениями и процессами. На занятии школьники рассматривают тему, исследуя ее с точки зрения нескольких дисциплин. Например, изучение методов измерения предметов математическим и физическим способом. Или выполнение проектной работы "Барометр Фицроя. Штормгласс. Погода в маленьком флаконе" с подключением знаний по химии, истории, географии, физики и метеорологии.

В младшей школе применяется метод "волновых погружений". Когда ученики исследуют тему сквозь призму всех дисциплин в течение месяца, а потом креативно защищают проекты по этой теме.

Что надо знать родителям

Обучение в КМДШ происходит полный день: с 9 до 18. ​

Регистрация на онлайн-экскурсию по ссылке.

Тестирование можно пройти в формате онлайн.