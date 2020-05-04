Наталья Могилевская представила первый сингл будущего альбома, написанного на карантине

Вчера вечером на телеканале "1+1" в рамках музыкального марафона домашних выступлений артистов "Ты не один" состоялась премьера легендарного хита Натальи Могилевской "Відірватись від землі" в новой джазовой интерпретации. Об этом сообщили в пресс-службе артистки.

Сообщается, что это не случайный эксперимент народной артистки, а первый сингл с будущего lounge edition альбома "Любовь — то велика сила", выход которого запланирован уже в мае этого года. Именно режим самоизоляции на карантине для певицы стал переосмыслением себя и своего творчества.

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"24 часа я занималась творчеством. Такой меня еще не видели никогда. Я приготовила новые песни, новые образы, посмотрела на свои старые хиты по-другому. Мир меняется, и карантин заставил меня переосмыслить творчество и жизнь в целом. Этот альбом — сплошное удовольствие для души. В частности, я готовлю грандиозный арт-проект, креативным продюсером которого стал режиссер Герман Ненов. Новая я, новая команда, новые fashion-образы. Мечтать, планировать и готовить что-то новое — это лучший способ преодолеть кризис. Я очень благодарна Вадиму Лисице за то, что предложил мне записать его именно таким. Этот альбом — лучшее наше впечатление от многолетнего сотрудничества", — приоткрыла завесу Могилевская.