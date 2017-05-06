Назван самый комфортный город для жизни

Новозеландский Веллингтон занял верхнюю строчку рейтинга лучших городов мира для проживания по версии аналитиков Deutsche Bank.

Как пишет Stuff, покупательская способность жителей Веллингтона, низкие уровни преступности и загрязнения воздуха, возможности здравоохранения, стоимость жизни, цены на жилье, время, затрачиваемое на поездки на работу, и климат обеспечили городу место на вершине списка.

"Серебро" — у шотландского Эдинбурга. А замкнула тройку лидеров австрийская Вена.

В топ-10 также вошли Мельбурн (Австралия), Цюрих (Швейцария), Копенгаген (Дания), Оттава (Канада), Бостон (США) и Амстердам (Нидерланды).

Последняя позиция досталась австралийскому Сиднею.