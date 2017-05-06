Назван самый комфортный город для жизни

06 мая 2017, 16:51
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В тройку лучших городов для жизни человека, вошли поселения из Новой Зеландии, Шотландии и Австрии

Назван самый комфортный город для жизни | Путешествия | Дело Увеличить картинку

Новозеландский Веллингтон занял верхнюю строчку рейтинга лучших городов мира для проживания по версии аналитиков Deutsche Bank.

Как пишет Stuff, покупательская способность жителей Веллингтона, низкие уровни преступности и загрязнения воздуха, возможности здравоохранения, стоимость жизни, цены на жилье, время, затрачиваемое на поездки на работу, и климат обеспечили городу место на вершине списка.

"Серебро" — у шотландского Эдинбурга. А замкнула тройку лидеров австрийская Вена.

В топ-10 также вошли Мельбурн (Австралия), Цюрих (Швейцария), Копенгаген (Дания), Оттава (Канада), Бостон (США) и Амстердам (Нидерланды).

Последняя позиция досталась австралийскому Сиднею.

По материалам: Укринформ
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Теги: туризм , рейтинг

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Назван самый комфортный город для жизни | Путешествия | Дело
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