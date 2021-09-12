Ніч, біг, фан під драйвові DJ-сети: у Києві відбувся нічний забіг Uklon Night Run

Дарт Вейдер, Харлі Квін, Чудо-жінка, Бетмен, самурай, олімпійці та навіть міністри — усі вони зібралися 4 вересня на Контрактовій площі у Києві на Uklon Night Run 2021 — фановий нічний забіг від Run Ukraine. Титульним партнером старту став онлайн-сервіс виклику авто Uklon.

На різних дистанціях Uklon Night Run на старт вийшли майже 2000 учасників.

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Uklon Night Run поєднав у собі забіг вулицями вечірнього міста і яскраве шоу з костюмованою вечіркою та драйвовою музикою. Учасники у найрізноманітніших костюмах та образах бігли 2 км, 5 км або 10 км, також були командні забіги і безкоштовні дитячі старти.

Музичним хедлайнером Uklon Night Run стала DJ Ksenia Palfy. Також у стартовому містечку бігунів та гостей вечора розігрівали DJ Alina Krivkina та DJ Sinwined (Денис Іванісов), а на маршруті учасників підтримували діджеї Kiss FM: Аня Арфеєва, 2K, Dj Kristyen та DJ Romantic. Також на маршруті була розташована фан-зона спортивного партнера adidas.

Учасники забігу, як діти так і дорослі, прийшли у різноманітних яскравих костюмах: були дівчата у вечірніх сукнях, бігун у костюмі банана та героя з фільму "Маска", Харлі Квін та Джокер, жінка-кішка, Мавка, Капітан Америка, принцеси, феї, веселі єдинороги та пінгвіни.

Влад та Каміла бігли свої перші 5 км в образах самурая та жінки-кішки.

"Костюми ми привезли з Китаю: там ми провели свою весільну подорож. Я майже Рейден, біжу за світло та добро", — розказав Влад.

"Сьогодні я — Бетмен, плащ я пошив сам, начепив магніт і полетів", — розповів Сашко, який біг 10 км.

"Харлі Квін — це дівчина з сильним характером. Вона близька мені за духом, тому я саме в цьому образі", — розповідає Інна, одна з учасниць.

"Я бігтиму в костюмі пінгвіна — улюбленій піжамі. Мені допомагатиме м'який пінгвінчик — улюблена іграшка моєї кішки", — поділилася Антоніна.

Головною родзинкою Uklon Night Run став конкурс на найоригінальніший костюм. Одразу після забігу шляхом відкритого голосування організатори обрали найоригінальніший костюм на Uklon Night Run.

Переможцями конкурсу костюмів стали представники бігового клубу для дітей з ДЦП "Рука об руку", які пробігли у костюмі піратів 10 км. Також за результатами голосування перемогли парні образі: другими стали Король та його дама, а треті — герої з популярного серіалу "Паперовий будинок".

Серед відомих особистостей, які взяли участь у заході — учасник Олімпійських ігор-2020 в Токіо Микола Нижник, топ-атлет країни Артем Алфімов, рекордсменка України з півмарафону Юлія Черніцька, українська легкоатлетка, бронзова призерка Олімпіади-2012 Христина Стуй, український плавець Дмитро Черкасов, авторка Kids Run Day Ольга Богата, Міс Україна Земля Діана Мироненко, співаки Світлана Сафронова та Девід Аксельрод, телеведуча Анна Олицька, голова правління "Міжнародної антинаркотичної спортивної асоціації" Олександр Переверзев, політтехнолог та коуч Анне Бикова, а також міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

"Три роки спроб відновити Kyiv Night Run, і ось — це відбулося. Атмосферно, феерично і, звісно, спортивно. Дякую усім учасникам, усім, хто придумав свій образ і брав участь у конкурсі костюмів. Дякую команді Uklon, що долучилися до події.

Не марафонами єдиними живе столиця, нам потрібні різні формати забігів: соціальні, спортивні, фанові, благодійні. Таким чином ми продуктивніше інтегруємо здоровий спосіб життя, розширюючи межі його сприйняття.

До зустрічі на Київському півмарафоні вже за два тижні", — прокоментував генеральний менеджер Run Ukraine Дмитро Черніцький.

"На Uklon Night Run я пробіг дистанцію 5 км і це справжній кайф — сотні позитивно заряджених людей в яскравих костюмах, драйвові діджей-сети та підтримка глядачів по всій дистанції. Твій run — твої правила, гасло яке на 100% про цей вечір.

Для нашої компанії важливо не тільки надавати якісний та безпечний сервіс, але й дарувати емоції. З цим завданням ми впорались. Щасливий, що ми змогли разом з Run Ukraine запалити цей осінній суботній вечір. До зустрічі на нових стартах!" — розповів директор з маркетингу Uklon Вадим Іщенко.

Кожен фінішер Uklon Night Run 2021 отримав унікальну медаль на згадку про подію.

Окрім того, напередодні Uklon Night Run команда Run Ukraine разом з біговим клубом adidas Runners Kyiv провела серію тренувань Препаті Uklon Night Run. Серед учасників, які відвідали всі тренування розігрувалися три пари нових кросівок від спортивного партнеру заходу adidas. Переможці отримали свої нагороди на сцені Uklon Night Run: Іван Скоцик, Ирина Гальцова та Ярослав Тесленко.

Переможці дистанції 10 км:

Чоловіки:

Нижник Микола — 31:06 Левчук Микола — 33:36 Бондар Сергій — 34:59

Жінки:

Голота Марія — 42:27 Пилипенко Юлія — 42:53 Годун Євгенія — 42:58

Переможці дистанції 5 км:

Чоловіки:

Алфімов Артем — 16:58 Поруцький Любомир — 18:15 Булдаков Андрій — 18:44

Жінки:

Чайка Вікторія — 20:42 Лебедєва Інна — 21:09 Коваль Марія — 21:12

Офіційний сайт заходу: kyivnightrun.org.ua

Генеральний медіапартнер заходу: Delo.ua

Наступний захід Run Ukraine заплановано на 18-19 вересня: у Києві відбудеться третій етап Бігової Ліги Українських мейджорів 2021 — 11-й WORK.UA КИЇВСЬКИЙ ПІВМАРАФОН 2021.

Реєстрація на сайті: workua.kyivhalfmarathon.org

ДОВІДКА

Uklon — перший український онлайн-сервіс виклику авто.

Run Ukraine — організатор наймасштабніших бігових заходів України. З 2010 року компанія провела понад 30 міжнародних змагань для любителів бігу та спортивних ентузіастів. Місія Run Ukraine — організовувати спортивно-масові події найвищого рівня, надихати і мотивувати людей займатися бігом.

Контакти для ЗМІ:

email: pr@runukraine.org

Вікторія Веремієнко

тел.: 067 995 2767

email: veremiienko@runukraine.org