Что стоит за интересом индустрии моды к моделям-трансгендерам

08 февраля 2017, 19:00
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Индустрия моды пытается заработать на гендернорм тренде. Отсюда интересом модных домов к моделям-трансгендерам, "бесполым" показам и агентствам для трансгендерных людей. Принесет ли успех такая новая политика?

Увеличить картинку Вупи Голдберг делает реалити-шоу о трансгендерных моделях

Мода — часть глобальной политической реальности, и рассматривать одно, не обращая внимания на другое, становится невозможным. Одним из самых острых вопросов в мире моды остается тема гендерной политики и того, как мы — потребители — воспринимаем людей, не помещающихся в наши удобные рамки гендерного спектра, отмечает buro247.

Из всех недавних событий, связанных с новой гендерной политикой индустрии моды, можно отметить такие самые показательные.

Первое связано с моделью-бельгийкой Ханне Габи Одиль, рассказавшей в интервью USA Today о своем статусе интерсекс-человека.

"Как и многие другие интерсекс-дети, я подверглась необратимым хирургическим операциям, на которые я не давала согласия. Они принесли гораздо больше вреда, чем пользы", — рассказала Одиль. Модель посоветовала медицинскому сообществу более внимательно относиться к здоровью тех, кто родился с двойственными половыми признаками, и не пытаться привести их к "норме" с помощью хирургических вмешательств. "Это такая же особенность, как цвет глаз или волос, и она не помешает вам стать тем, кем захотите", — добавила модель, обращаясь к интерсекс-подросткам.

Индустрия моды и гендер

Вторая история касается трансгендерной модели Хари Неф. В прошлом году итогом ее успехов стало второе место (выбор экспертов) в рейтинге "Топ-модель года" по версии models.com, а в этом году Неф стала лицом Gucci, L"Oreal выпустили с ней новую рекламу косметики, а Вольфганг Тилльманс посвятил ей целый короткометражный фильм.

Успешны и трансгендерные мужчины-модели, такие как Лэйт Эшли в Америке и Бен Мельцер в Германии

Можно прибавить к этому списку популярность реалити-шоу Strut, которое ведет Вупи Голдбер, о первом модельном агентстве в Америке, созданном для трансгендерных людей.

Таким образом получаем абсолютно новое игровое поле для индустрии — такое, в котором гендер значит гораздо меньше, чем твои личные данные, то, что ты сам можешь дать в своей сфере деятельности.

Еще один показатель происходящих изменений — слияние мужских показов с женскими. За этой тенденцией следуют универмаги, чьи этажи теперь традиционно разделяются по брендам, а не по половой принадлежности.

Однако сам бизнес моды изначально не приспособлен для истинной гендерной нейтральности: в любом колледже, где изучают кройку и шитье, вас попросят выбрать либо мужской, либо женский факультет. При этом, как и в любой сфере потребления, любые идеи быстро апроприируются и превращаются в удачный маркетинг.

Сама Неф подтверждает тенденцию модного бизнеса превращать необычные или спорные новые веяния в удачный способ продать как можно больше одежды: "Если девушка-модель получает свой главный доход от могущественного дизайнера-мужчины, имеет ли значение, что она феминистка?"

Индустрия Моды и гендер

Показ Chanel, весна-лето 2015

По своей сути мода — индустрия личности, индивидуальности. Одежда — то, что мы используем, чтобы сбалансировать два мира — тот, что внутри нас, и тот, что нас окружает. Именно поэтому эта индустрия обладает значительным влиянием на то, как мы смотрим на себя и на других — вне зависимости от их пола, ориентации и гендера.

По-настоящему эту власть индустрия сможет использовать только тогда, когда сможет начать диалог о личности человека без необходимости его (диалог) монетизировать. С великой властью приходит и великая ответственность, и все больше дизайнеров и моделей понимают, насколько это серьезно — взять эту ответственность на себя.

Раздел: >
Теги: неделя моды , мода , гендерные стереотипы , шоу-бизнес

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 27.03
EUR EUR - - 28.86
RUB RUB - - 0.46
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.27 12.4
Киевская область 22.4 10.59
Львовская область 22.11 11.91
Читайте также
Больше в разделе Стиль жизни
Читаемые в разделе
Украинский мультфильм "Никита Кожемяка" собрал в международном прокате более 7 млн грн за первый уик-энд Украинский мультфильм "Никита Кожемяка" собрал в международном прокате более 7 млн грн за первый уик-энд Крупнейший модный ритейлер США отказался продавать бренд Иванки Трамп Крупнейший модный ритейлер США отказался продавать бренд Иванки Трамп Яхтинг как альтернатива традиционному туризму. Куда пойти на яхте весной и сколько это стоит Яхтинг как альтернатива традиционному туризму. Куда пойти на яхте весной и сколько это стоит
Все новости
Комментируемые
1 Большой китайский аттракцион — о "Великой стене" Чжана Имоу 2 Яхтинг как альтернатива традиционному туризму. Куда пойти на яхте весной и сколько это стоит 3 Крупнейший модный ритейлер США отказался продавать бренд Иванки Трамп 4 Украинский мультфильм "Никита Кожемяка" собрал в международном прокате более 7 млн грн за первый уик-энд 5 Что стоит за интересом индустрии моды к моделям-трансгендерам
Все новости
Видео
 Украинский мультфильм "Никита Кожемяка" собрал в международном прокате более 7 млн грн за первый уик-энд
Большой китайский аттракцион — о "Великой стене" Чжана Имоу
Все видео
Фото
Украинский мультфильм "Никита Кожемяка" собрал в международном прокате более 7 млн грн за первый уик-энд
Украинский мультфильм "Никита Кожемяка" собрал в международном прокате более 7 млн грн за первый уик-энд
Большой китайский аттракцион — о "Великой стене" Чжана Имоу
Большой китайский аттракцион — о "Великой стене" Чжана Имоу
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.