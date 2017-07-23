Одесса, Херсон, Николаев: как проходит сезон на морских курортах Украины

Июльское солнце наконец согрело морскую воду до комфортного уровня, народ массово едет на побережье Черного и Азовского морей. Несмотря на ситуацию с Крымом, в Украине достаточно морских пляжей, где можно отдохнуть, говорится в материале "Укрінформ".

Одесская область

В курортном сезоне-2017 в Одесской области ожидают более 4,5 млн туристов — больше, чем в 2016 году. Об этом сообщила руководительница недавно созданного Управления туризма Одесской облгосадминистрации Лилия Круковская.

"В мае-июне 2017 года в Одесской области прибыло меньше туристов, чем в аналогичный период прошлого года. Гостиничные и туристические компании связывают это с погодными условиями первой половины лета. В июле поток туристов резко увеличился. Если будет хорошая погода в августе, будем ожидать до конца курортного сезона до 4,7 — 4,8 млн туристов — то есть даже чуть больше, чем в прошлом году ", — подчеркнула чиновница.

Два наиболее популярных курорта области: Одесса и Затока.

Если выбрать для пребывания в Одессе номер хостела — кровать обойдется от 180 грн. за ночь, в стандартном номере 3-звездного отеля — 1200-1800 грн., 4-звездного — 1600-2800 грн. в сутки. Аренда скромной квартиры-"однушки" со всеми удобствами в центре Одессы обойдется 950 грн за ночь.

Однако некоторые владельцы жилья в объявлениях выставляют цены "низкого сезона", а летом повышают их на 10-25%. Или устанавливают отдельную цену для августа — на 10% выше июльской.

Стоимость жилья в Затоке — 300-500 грн в сутки. Но это комнаты старых баз отдыха или деревянные домики. Как правило, без кондиционера и телевизора. Санузел и душ — в коридоре или на улице.

В новых базах отдыха и пансионатах цена за номер 700-1200 грн.

Николаевская область

В Николаевской области количество туристов и отдыхающих, относительно невелико — 250-260 тысяч (+15% год к году).

Наиболее популярная зона отдыха в области — Коблево. Фанерный домик можно снять за 100-160 грн. с человека, при этом удобства "на территории".

Цена двухместного номера эконом-класса на турбазах Коблево — от 550 до 700 грн за сутки проживания. Ближе к морю такой номер может стоить 1000-1200 грн. За такие деньги вы получите номер с умывальником, кондиционером, санузлом, горячей водой и холодильником.

В соседней Рыбаковке цены несколько ниже и обстановка немного спокойнее. Стоимость 3-4-местного эконом-варианта "с удобствами на территории" стартует от 155 грн с человека в сутки.

Проживание в 2-местном номере мини-отеля (в частном секторе) с удобствами в 10-15 минутах ходьбы до моря вам обойдется в 300-500 гривен с человека.

Херсонская область

Херсонщина планирует принять столько же туристов, как и в 2016 году: около 3,5 млн чел. Об этом заявил председатель ОГА Андрей Гордеев.

По его словам нынешний туристический сезон на Херсонщине начался 1 мая, на месяц раньше чем в прошлом году.

Сейчас заполняемость пансионатов и других баз отдыха в приморской курортной зоне области составляет в среднем по региону 92%. А в самых популярных среди отдыхающих курортных точках Геническе и Арабатской Стрелке (побережье Азовского моря, Генический район), Железном Порту, Лазурном и Скадовске (побережье Черного моря) она составляет 100%.

Максимальное количество отдыхающих наблюдается на Арабатской Стрелке. Это самый дорогой курорт Херсонской области в 2017 году.

В среднем цена за комфортно обустроенный номер в основных курортах области на 1 человека 600 — 800 грн (без питания), за номер "эконом" (тоже без питания) — 350 грн. А за размещение в частном секторе просят с отдыхающих от 150 до 300 грн.

Что касается самого дешевого размещения отдыхающих, то это с. Хорлы и с.Приморское (ранее — Большевик) на черноморском побережье. Здесь проживание в пансионатах может обойтись отдыхающему в 100 — 120 грн, а в частном секторе — в 70 — 80 грн.

Добавим, что морские курорты также есть в Запорожской (Бердянск, Кирилловка, Приморск и др.) и Донецкой (Ялта, Мелекино, Белосарайская Коса, Юрьевка, Урзуф) областях.