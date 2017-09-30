Одесские активисты грозятся сорвать российскую антрепризу "Заложи жену в ломбард"

30 и 31 октября в Одессе в театре "Музкомедии" намерены показать спектакль "Заложи жену в ломбард", затем антрепризу, где играют российские актеры, планируют показать в Октябрьском дворце в Киеве, а так же в Харькове и Запорожье.

Одесские радикальные активисты настроены не допустить показа спектакля из-за действий и высказываний играющих в нем актеров.

" В Одесу збирається приїхати з виставою група з 4 осіб, кожна з котрих заплямувала себе підтримкою нинішнього режиму в Кремлі", — написал в Фейсбуке экс-лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко.

Так, россиянин Сергей Рост из Санк-Петербурга, режиссер спектакля, играющий в нем одну из ролей, в интервью петербургскому сайту в феврале 2014 года так видел ситуацию в Украине: "Если провести общенародный референдум, то мы будем иметь три республики: западная — со столицей во Львове, Донецк и Харьков уйдут к России, и Крым, который либо останется независимым, либо так же уйдет к России. И если к власти придут фашисты, они просто начнут убивать жителей, не говорящих на украинском либо говорящих, но недостаточно чисто. России же придется вмешаться, чтобы спасти своих граждан, проживающих на территории Украины". Или вот такой перл: "Многие молодые ребята (украинцы), с которыми я общался, абсолютно в ином ракурсе воспринимают даже исторические факты. Например, они даже не признают, что Киев был столицей России".

Второй российский актер Александр Тютрюмов нарушил украинское законодательство о пересечении государственной границы, попав в 2015 году на территорию Крыма со стороны России через незаконный пункт пропуска для того, чтобы принять участие в кинофестивале в "Артеке".

Регина Тодоренко, ведущая шоу "Орел и решка" на "Интере", экс-участница группы "Real O" Натальи Могилевской, выступала в России на песенном конкурсе "Голос страны".

Четвертый участник антерпризы Евгений Олейник, работавший в театрах в Донецке и Каменском, с началом войны с РФ, уехал в российскую столицу, играет в Московском независимом театре, снимается в российских сериалах. В нарушении украинского законодательства не замечен.

Сергей Стерненко в финале своего поста обращается к площадке, где планируют показать спектакль: "Музкомедія, сподіваюсь, ви звернете увагу на викладені вище факти та скасуєте проведення вистави завчасно. Проявіть повагу до країни, що дала вам можливість творити і працювати. Не провокуйте суспільство на протести!"

В Одессе радикально настроенные активисты ни раз добивались отмены выступлений российских исполнителей. Прошлой весной организаторы концертов Орбакайте, намеченных 6 марта в Киеве и 8 марта в Одессе решили отменить их из-за риска провокаций.