Онлайн-продажи предметов искусства в 2016 году выросли на 15%

25 апреля 2017, 10:51
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Sotheby's, Christie's и Heritage Auction в минувшем году через свои онлайн-магазины продали произведения искусства на сумму $720 млн

Онлайн-продажи предметов искусства в 2016 году выросли на 15% | Культура | Дело Увеличить картинку

Объем онлайн-продаж предметов искусства в 2016 году подскочил на 15% и составил $3,75 млрд, говорится в отчете компании Hiscox.

Таким образом, доля онлайн-продаж на рынке предметов искусства выросла до 8,4% с 7,4% годом ранее.

Крупнейшие аукционные дома мира: Sotheby's, Christie's и Heritage Auction — в минувшем году продали произведения искусства на сумму $720 млн через свои онлайн-магазины. Christie's зафиксировал рост продаж на 84%.

При этом отмечается, что коллекционеры все еще опасаются приобретать в интернете особо ценные предметы — сумма подавляющего большинства сделок не превышала $5 тыс.

По оценкам экспертов, продажи картин, скульптур и других произведений через интернет-магазины могут достичь $9,14 млрд уже через четыре года.

По материалам: Интерфакс
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Теги: сотбис , роскошь , искусство

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Онлайн-продажи предметов искусства в 2016 году выросли на 15% | Культура | Дело
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