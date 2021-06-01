Особенности линейки ноутбуков Acer Swift

Коллекция Acer Swift включает модели лэптопов, отличающихся легкостью, компактностью. Данные устройства обладают стильным дизайном и производительной начинкой.

Главные отличительные черты моделей Swift

Согласно отзывам пользователей ноутбуки коллекции запоминаются:

стильными цветовыми схемами и металлическим каркасом корпуса;

малым весом и толщиной корпуса;

красочными IPS-матрицами, обеспечивающими широкий обзорный угол (до 170°);

высокими характеристиками продуктивности — устройства оснащаются новейшими моделями процессоров как от Intel, так и AMD;

комфортной работой в режиме многозадачности, высокой скоростью запуска Windows и прикладных приложений.

Встроенные средства коммуникации обеспечивают отличную слышимость, четкость изображения при разговорах по видеосвязи. Батареи повышенной емкости совместно с усовершенствованными алгоритмами управления питанием способны обеспечивать бесперебойную работу ноутбуков весь день.

Технические особенности лэптопов Swift

Устройства данной линейки делятся на следующие группы:

Базовые ультрабуки (например, Acer Swift 1). Такие модели сочетают оптимальную производительность с умеренной стоимостью и хорошей автономностью. Как правило, в данных лэптопах используются процессоры начального уровня (к примеру, Intel Pentium/Celeron). Модели для работы и учебы (например, ноутбуки Acer Swift 3 ). Оборудуются "железом", достаточным для форсирования интернет-пространства, запуска нетребовательного ПО, а также оснасткой, подходящей для обработки фотоконтента (ОЗУ 16-24 ГБ, SSD, Intel Core передовых поколений). Сверхавтономные ультрабуки (к примеру, Acer Swift 3X). Оснащаются мощными ЦП Intel Core 11-го поколения либо AMD Ryzen. При этом отличаются компактными габаритами, минимальным весом и мощной для своих размеров батареей, которой хватает как минимум на 8-15 часов бесперебойной работы. Имиджевые устройства (например, 14-дюймовый Acer Swift 5 с противомикробной защитой и дискретной видеокартой, или его 15,6–дюймовая версия весом всего один килограмм). Такие модели сочетают тщательно подобранные комплектующие и компоненты, премиальные материалы корпуса.

В ноутбуках линейки применяются преимущественно клавиатуры FineTip "островного" типа, в том числе и с мягкой однотонной подсветкой. Такие клавишные панели выделяются матовым покрытием, высокой скоростью отклика, износостойкостью кнопок. Среди интерфейсов присутствуют все востребованные разъемы: HDMI, USB (в том числе Type-C, Thunderbolt 4), DisplayPort. Беспроводная связь представлена технологиями Bluetooth, Wi-Fi самых свежих ревизий для стабильного и быстрого подключения.

Особенности дизайна модельного ряда Swift

Ноутбуки Acer Swift отличаются стильным матовым покрытием с различными вариациями шлифовки верхней корпусной крышки. Металлический корпус не только придает оформлению изысканности, но и надежно защищает аппаратную часть лэптопа. Палитра оформления включает варианты устройств различных цветов, которые создаются на основе обширных исследований пользовательских предпочтений.

Открыв ноутбук, пользователь увидит Full HD дисплей с диагональю 14, 15,6 а теперь еще и 16 дюймов, обрамленный тонкими рамками. К преимуществам премиум-моделей относят наличие сенсорных экранов, которые покрыты сверхпрочным стеклом Gorilla Glass. Над дисплеем посредине находится практически незаметный глазок камеры.

Популярные модели ноутбуков коллекции Swift

Наибольшей популярностью пользуются лэптопы Swift 1 и Swift 3. Данные модели отличаются оптимальным соотношением стоимости, производительности, качества. Среди премиум-вариантов пользователи оценили новейшие конфигурации Swift 5 с антибактериальным покрытием на основе ионов серебра и Core 11-го поколения.

Более подробную информацию об указанных и других устройствах коллекции Acer Swift можно получить, посетив официальный онлайн-ресурс производителя acer.ua.