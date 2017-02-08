Главный претендент России на участие в Евровидении-2017 родом из Украины

Четыре исполнителя считаются главными претендентами на поездку в Киев на Евровидение-2017 — Александр Панайотов, Елена Темникова, победительница шоу "Голос" Дарья Антонюк и женская группа "SOPRANO Турецкого". Пятая потенциальная участница — Нюша, считающаяся наиболее сильной из всех претендентов, — заявила, что выбывает из борьбы.

В этом году участник от России на Евровидение-2017 выбирается в закрытом режиме "Первым каналом". Шоу национального отбора делать не будут. Имя участника сообщат в марте.

Наиболее вероятным представителем России в Киеве журналисты называют 32-летнего Александра Панайотова — он родился в Запорожье, учился в Киеве, где в 2003 году создал группу "Альянс". 14 лет живет и работает в России.

Певца называют ветераном национальных отборов на Евровидение — это его четвертая попытка попасть на песенный конкурс. Причем в 2009 году он участвовал в национальном отборе от Украины.