Главный претендент России на участие в Евровидении-2017 родом из Украины

08 февраля 2017, 17:00
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В российском шорт-листе главных претендентов на поездку в Киев на Евровидение-2017 — четыре исполнителя. Наиболее вероятным победителем закрытого отбора называют Александра Панайотова, который перед тем как уехать в Россию, жил в Украине

Главный претендент России на участие в Евровидении-2017 родом из Украины | Культура | Дело Увеличить картинку

Четыре исполнителя считаются главными претендентами на поездку в Киев на Евровидение-2017 — Александр Панайотов, Елена Темникова, победительница шоу "Голос" Дарья Антонюк и женская группа "SOPRANO Турецкого". Пятая потенциальная участница — Нюша, считающаяся наиболее сильной из всех претендентов, — заявила, что выбывает из борьбы.

В этом году участник от России на Евровидение-2017 выбирается в закрытом режиме "Первым каналом". Шоу национального отбора делать не будут. Имя участника сообщат в марте.

Наиболее вероятным представителем России в Киеве журналисты называют 32-летнего Александра Панайотова — он родился в Запорожье, учился в Киеве, где в 2003 году создал группу "Альянс". 14 лет живет и работает в России.

Александр Панайотов

Певца называют ветераном национальных отборов на Евровидение — это его четвертая попытка попасть на песенный конкурс. Причем в 2009 году он участвовал в национальном отборе от Украины.

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Теги: евровидение , россия , культура , музыка

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Главный претендент России на участие в Евровидении-2017 родом из Украины | Культура | Дело
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