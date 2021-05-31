Освещение рабочего места, ориентированное на комфорт человека

Нет сомнений в том, что качество света, которое мы получаем ежедневно, влияет на наше личное и профессиональное благополучие. Кроме того, это жизненно важно для нашего психического и эмоционального здоровья. Плохое освещение может вызвать постоянные головные боли, беспокойство, нарушения зрения или головокружение, кроме того, влияет на нашу продуктивность и качественное выполнение задач.

Естественное и искусственное освещение. Сохранение баланса

По своей природе люди — активные млекопитающие. Звучит не очень благодарно, но воспринимается совершенно нормально: ритм света и темноты определяет наш распорядок дня. Многие люди не могут спать при свете, просыпаются на восходе солнца и устают в темноте. Это нормально. Тело вырабатывает мелатонин, когда яркость уменьшается, гормон оказывает расслабляющее действие и тем самым переводит организм в фазу покоя. Концентрация закончилась, наступает усталость. В связи с чем естественное освещение должно преобладать, а искусственное просто увеличивать свет до достаточного уровня — цель должна заключаться в том, чтобы люди чувствовали себя связанными с внешним миром, при этом имея возможность комфортно работать.

Такое освещение также может сократить расходы на электроэнергию, поскольку больше естественного света в офисе означает, что требуется меньше искусственного, что является ещё одним преимуществом — финансовым.

Идеально было бы иметь естественное освещение, так как солнечный свет динамически меняет температуру и интенсивность в течение дня. Он отвечает за контроль наших биоритмов. Поэтому очень важно адаптировать искусственное освещение к каждому моменту дня.

Системы управления дневным светом (также известные как системы сбора дневного света), с помощью таких систем можно регулировать уровень искусственного освещения в зависимости от уровня естественного.

Конечно, же не все зоны могут или должны иметь естественное освещение, к примеру, зоны с меньшей проходимостью такие как конференц-залы, переговорные, кухня или уборные могут спокойно проектироваться с искусственным освещением.

Учитывая преимущества воздействия естественного света, старайтесь, чтобы ваши сотрудники имели доступ к солнечному свету за своими рабочими столами.

Офис ПриватБанк. Дизайн студии ZIKZAK

Системы управления освещением

Системы управления освещением предназначены для экономии энергии в офисном здании. Области, которые не используются постоянно, такие как коридоры, туалеты и конференц-залы, выиграют от системы управления освещением. Датчики контроля присутствия гарантируют, что зоны освещены, когда они используются, и что свет выключен, когда они не нужны. Системы управления повышают гибкость освещения, что жизненно важно в современных офисах. Диммерные переключатели могут быть установлены для управления уровнем освещённости в конференц-залах, где используются проекторы. Жалюзи также можно рассматривать как системы управления освещением, а перфорированные жалюзи сохраняют вид за окном, перенаправляя солнечный свет на потолок.

Освещение для зонирования различных областей офиса

Освещение может укрепить ценности вашего бренда и дополнить дизайн вашего офиса, чтобы произвести первое впечатление как у клиентов, так и у потенциальных кандидатов. Также освещение может помочь выделить различные зоны в офисе открытой планировки, оптимизируя доступное пространство. Всё офисное освещение можно разделить на 3 типа: общее, фокусное и декоративное.

Общее (рассеянное). Освещение обеспечивает равномерный и прямой свет для всего пространства или рабочей зоны.

Преимущество:

Общий свет уменьшает тени и предотвращает контрасты, тем самым улучшая видимость рабочего места.

Позволяет легко вносить изменения в расстановку мебели или позиций, не беспокоясь об освещении.

Недостатки:

Общее освещение может создавать монотонную среду, поэтому рекомендуется комбинировать его с другими видами непрямого освещения.

Фокусное (локальное, точечное). Когда мы говорим о локальном или точечном освещении, мы имеем в виду свет, сфокусированный на отдельном или небольшом пространстве.

Преимущество:

Обеспечивает нужное количество света для каждой работы в зависимости от типа деятельности.

Недостатки:

Фиксированная установка необходима в каждой зоне и для каждого типа светильника.

Декоративное (окружающее). Когда проектируется освещение в офисе, мы должны учитывать и эстетический фактор. Торшеры, подвесные, линейные светильники и т.д., все эти типы светильников идеально подходят для оформления приёмных, залов ожидания или комнат отдыха, так как обеспечивают тёплый и приятный свет.

Преимущество:

Обеспечивают тёплый и приятный свет, способствуя расслаблению и благополучию в местах общего пользования.

Позволяет размещать дизайнерские светильники и скульптурные лампы, придавая помещению элегантный и изысканный вид.

Недостатки:

Необходимо следить за тем, чтобы декоративное освещение не вызывало зрительного дискомфорта в виде вспышек или отражений, мешающих нормальному развитию трудовой деятельности.

Ниже приведены некоторые способы, с помощью которых освещение может помочь в создании разделения зон в офисе:

Огромные подвесные светильники, подвешенные над большим столом, могут помочь определить это пространство как место для встреч и брейнштормингов, даже если это часть офиса открытой планировки.

Прожекторы могут освещать коридоры, направляя людей в разные части офиса или здания.

Слабое освещение в кабинках или небольших укромных уголках может передать чувство уединения.

Зоны отдыха и холлы — идеальное место, чтобы установить более необычные варианты дизайна освещения, такие как: разные цвета; акцентное освещение для выделения полочек или растений.

Выделение зон с помощью освещения в офисе ZIKZAK. Дизайн студии ZIKZAK

Во всех зонах вы можете добавить гибкие функции, такие как переключатели яркости, торшеры и настольные лампы, чтобы дать людям возможность контролировать уровень освещённости и настроение в помещении, независимо от того, хотят ли они работать, есть, встречаться или отдыхать в этих местах.

В заключение, хорошее освещение зависит от гармоничного соотношения окружающего света и освещения самого рабочего места.