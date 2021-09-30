Ответственность в бизнесе, государстве и обществе: кто и за что отвечает на самом деле

23 сентября в Киеве состоялся VII Форум "Дирижеры изменений", который объединил более 300 участников — владельцев и руководителей украинских и международных компаний, общественных и государственных деятелей, лидеров мнений. Тема Форума — "Ответственность. Кто, если не я?", раскрытию которой было посвящено четыре панельные дискуссии.

"Ответственность непосредственно влияет на нашу повседневную жизнь. Ее можно определенным образом измерить показателями эффективности, вовлеченности и финансовой успешности. Понятие "ответственность бизнеса" расширяется с течением времени. И сегодня финансовая ответственность, присущая бизнесу изначально, уже дополняется социальной и этической", — отметил управляющий партнер "Делойт" в Украине Сергей Кулик, открывая VII Форум "Дирижеры изменений".

Стартовал Форум с дискуссии "Лидерство через ответственность", в которой приняли участие Вячеслав Климов, соучредитель компании "Новая почта", Дмитрий Сенниченко, председатель Фонда государственного имущества Украины, Олена Кошарна, основатель и главный исполнительный директор Horizon Capital, Ярослава Гресь, соучредитель Gres Todorchuk, и Владислав Чечеткин, соучредитель и СЕО ROZETKA. Модерировал панельную дискуссию Сергей Кулик.

Панелисты поделились видением того, каким должен быть лидер и что значит ответственное лидерство сегодня. "На ответственное лидерство важно смотреть рационально. На мой взгляд, это должно быть элементом капитализации любого бизнеса. Когда предприниматели сотрудничают с обществом, становятся частью социальных проектов, то капитализация их бизнеса растет. А бизнес должен быть прибыльным. К тому же, любая компания, которая хочет "играть в долгую", должна заботиться о людях, которым предлагает свой продукт, и о территории, на которой развивается", — отметил Вячеслав Климов.

Гости мероприятия имели возможность принять участие в голосовании и высказать свое мнение о том, существует ли сегодня в обществе запрос на ответственное лидерство. Так, 55% аудитории ответили, что такой запрос существует и он очень острый; 40% высказались, что запрос есть, но он умеренный; почти 4% уверены, что сейчас актуальны другие проблемы, а менее 1% считают, что в Украине уже все в порядке с ответственным лидерством.

По мнению Владислава Чечеткина, ответственный лидер — это прежде всего предсказуемый и последовательный бизнесмен и руководитель. "Это человек, который понимает, зачем он создает организацию, какую цель стремится достичь, и видит перспективу, а также является частью общества и страны, в которой живет", — отметил он.

"Ответственное лидерство — это персональная ответственность, базирующаяся на своих внутренних принципах", — подытожила Олена Кошарна.

Вторая панельная дискуссия была посвящена ответственности в бизнесе. А именно тому, как правильно делиться ответственностью с другими. К обсуждению присоединились Сергей Бадритдинов, СЕО INTERTOP, Светлана Панаиотиди, член Наблюдательного совета "Прозорро.Продажи", Филипп Грушко, член Наблюдательного совета ТИС, Сергей Черненко, председатель правления ПУМБ. Модератором стал партнер, руководитель департаментов консалтинга и управления рисками "Делойт" в Украине Егор Григоренко. Презентуя тему панельной дискуссии, он отметил, что, несмотря на традицию украинских лидеров бизнеса концентрировать всю ответственность в своих руках, за последние годы можно наблюдать тенденцию к распределению и делегированию ее команде. Является ли это признаком взрослости?

С тем, что СЕО бизнеса должны делегировать ответственность, соглашается и Филипп Грушко. "Если люди понимают, что они ни за что не отвечают — это демотивирует", — делится он. По его мнению, на эффективность сотрудников влияет не только лидерство на местах, но и осознание глобальной цели существования компании. "Любому лидеру важно объяснить сотрудникам, чем важна деятельность компании с точки зрения устойчивого развития и причастности к чему-то большему. Когда ты говоришь, что "если мы не доставим, то не будет хлеба в стране", то это работает лучше, чем KPI", — отметил Филипп Грушко.

Сергей Детюк, гендиректор Metinvest Digital, считает, что сейчас, как и раньше, руководитель бизнеса отвечает за культуру, ценности, стратегию, достижения бизнес-целей и целей устойчивого развития компании. Однако сегодня фокус руководителей направлен на развитие максимальной гибкости и адаптивности бизнеса. "Руководители должны обеспечивать возможность проведения быстрых изменений на стратегическом уровне, но одновременно, при этом, на операционном уровне давать команде большие полномочия с "правом на ошибку" для своевременной и соответствующей реакции на новые обстоятельства", — отметил он.

Третья панельная дискуссия объединила спикеров темой "Ответственность за собственную жизнь". Об ответственности за себя, решения, меняющие жизнь, и мотивацию к победам говорили: Юрий Косюк, владелец и глава правления МХП, Александр Порхун, первый заместитель Министра по делам ветеранов Украины, Андрей Садовый, мэр Львова, и Максим Крипак, украинский пловец, самый титулованный участник Паралимпиады-2020 в Токио. Модерировал дискуссию Андрей Булах, заместитель главы правления, директор департамента по организационной эффективности и управлению персоналом МХП.

Участники панельной дискуссии рассуждали на тему того, что в конечном итоге позволяет быть успешным и максимально реализовываться в жизни. "Все в наших головах: и ограничения, и возможности. В бизнесе дорога сложная — с выбоинами, но когда видишь цель, остановиться невозможно. Меня, например, сложные вещи двигают вперед, добавляя адреналина. Найдите и вы то, что делает вас счастливыми, и живите с этого", — рефлексировал о собственной жизни Юрий Косюк.

В свою очередь Андрей Садовый отметил, что важно не ограничиваться в своих мечтах. "Бог отмеряет каждому длину жизни, а мы уже определяем широту. Мечтайте больше", — подытожил он.

Четвертая дискуссионная панель была посвящена ответственности перед будущими поколениями. Подискутировать о ценностях и социальной ответственности бизнеса пришли Александр Богуцкий, СЕО StarLightMedia, Андрей Горохов, СЕО UMG Investments, Ольга Белькова, директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями Оператора ГТС Украины, и Тимофей Милованов, президент Киевской школы экономики (KSE). Модерировал дискуссию Роман Бондарь, вице-президент Ukrainian Corporate Governance Academy (UCGA).

Так, Андрей Горохов отметил, что осознание бизнесом рисков для общества и окружающей среды при планировании новых проектов — это необходимость в современном мире. "Когда инвестфонды или крупные компании выходят на новые рынки, у них уже есть определенная репутация. И компании, которые ведут бизнес цивилизованно, соответствуют определенным нормам и стандартам — более чем желанные гости. Сейчас быть цивилизованным бизнесом — это заботиться об обществе, относиться ответственно к ресурсам и быть дальновидным", — пояснил он.

Роман Бондарь предложил слушателям присоединиться к обсуждению и высказать свое мнение путем голосования по вопросу "Кто должен нести ответственность за будущие поколения?". Так, 54% ответили, что государство; 21% проголосовали за бизнес; 13% считают, что будущие поколения позаботятся о себе сами, а еще 11% заявили, что не задумывались над этим вопросом.

В свою очередь Александр Богуцкий говорит, что ответственность за будущее лежит прежде всего на каждом из нас. "Владеешь бизнесом — отвечай за себя, берешь что-то у природы — отдавай природе, а иначе это хищническая эксплуатация и закончится тем, что будущего не будет. Мы в StarLightMedia авторы слогана "Все ответственные за всех" и считаем, что это и есть ключом ко всему", — заявил он.

Уже традиционно у Форума "Дирижеры изменений" имеется социальная составляющая. В этом году 10% от стоимости билетов и партнерских взносов направлены в пользу образовательной инициативы "Навчай для України". Таким образом организаторам удалось собрать 250 000 гривен, которые будут способствовать решению проблемы образовательного неравенства в Украине. Для "Делойт" поддержка образовательных проектов является приоритетным направлением стратегии корпоративной ответственности и устойчивого развития. К 2030 году благодаря глобальной программе Deloitte WorldClass компания стремится изменить жизнь 100 млн человек в мире путем повышения качества обучения, формирования профессиональных навыков и предоставления доступа к новым возможностям.

Форум "Дирижеры изменений" отличился вниманием к инклюзивности — пространство мероприятия было спланировано в соответствии с концепцией доступности, а все панельные дискуссии переводились языком жестов. Также организаторы позаботились о безопасности — все участники Форума были протестированы на COVID-19.

Партнерами VII Форума "Дирижеры изменений" выступили:

Генеральный партнер: МХП

Официальные партнеры: "Новая почта", SAP, Odgers Berndtson Ukraine, UMG Investments, АТИС ФАРМА

Телевизионный партнер: StarLightMedia

Инновационный партнер: Metinvest Digital

Автомобильный партнер: Winner Group Ukraine

Алкогольный партнер: The Glen Grant

Водный партнер: "Моршинская"

Инклюзивный партнер: Inclusive Friendly

Главный новостной партнер: Интерфакс-Украина

Информационный дирижер изменений: ЛІГА.net

Информационные партнеры: "Апостроф", "ТОП-100", "Фокус", InVenture, ЛИГА:ЗАКОН, The Page

СПРАВКА

"Делойт" (Deloitte) — глобальная сеть компаний по оказанию услуг в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками и налогообложения, а также сопутствующих услуг. С суммой глобальных доходов в размере 47,6 млрд долларов США за 2020 финансовый год компания "Делойт" является крупнейшей компанией в мире по предоставлению профессиональных услуг.

Наличие глобальной сети, охватывающей более 150 стран мира, позволяет "Делойт" обслуживать около 400 из 500 крупнейших компаний мира из ежегодного рейтинга журнала "Fortune Global" ®. Около 330 тысяч специалистов "Делойта" по всему миру привержены идеям достижения результатов, которые имеют значение.

Благодаря глобальной сети "Делойт", а также более чем 25-летнему опыту работы в Украине, "Делойт" открывает своим клиентам возможности мирового класса и предоставляет высококачественные услуги, направленные на поддержку и предоставление комплексных интегрированных решений в сфере экономической деятельности клиентов в различных отраслях экономики. Подробнее: www.deloitte.ua