Після вечірки — на крапельницю: як і чому в Україні набирає популярності інфузійна терапія

В Україні все активніше набирає обертів інфузійна терапія — метод введення препаратів за допомогою крапельниць. Тільки в Києві за останні роки відкрилося одразу кілька клінік, спеціалізованих саме на лікуванні крапельницями. І якщо раніше від похмілля себе лікували крапельницями лише люди, залежні від алкоголю зі стажем, чи люди з високим рівнем доходу (які можуть собі дозволити викликати медсестру на дім), то сьогодні цією опцією користується все більше пересічних громадян, які турбуються про власне здоров’я.

"Якщо ми з друзями знаємо, що на вихідних вечірка, наприклад, у когось день народження, ми готуємося до цієї події завчасно, і всією компанією записуємося на крапельниці "до" та "після". Це елементарна турбота про здоров'я — допомогти своєму організму краще перенести наслідки негативного впливу алкоголю та шкідливої їжі. Нам вже не 18 років", — розповів Delo.ua 29-тирічний киянин Артем Станиславський.

Як це працює?

Про те, що це за метод лікування, як він працює та чому все більше набирає популярності в українців, ми опитали Олександра Чорного, власника і партнера нещодавно відкритої в Києві на вулиці Богдана Хмельницького клініки інфузійної терапії Recovery club.

За його словами, перед процедурами в клініці обов'язково потрібна консультація лікаря. Він проводить первинний огляд, заводить вашу особисту медичну картку, може призначити додаткові аналізи. І на основі вашого віку, ваги, стану здоров’я, способу життя та поведінкових звичок підбирає препарати. Це не лише фізичний розчин та анальгін, це і реосорбелакт, що збирає та виводить всі шлаки з організму, а якщо у вас проблеми з тиском, лікар призначить препарати, що його нормалізують, або додаткові споживчі речовини для печії, шлунку, нирок, тощо.

"Саме тому ми не можемо озвучити повний склад крапельниць, — ми підбираємо абсолютно індивідуальні "коктейлі" для кожного пацієнта окремо. Не можна однаково лікувати 25-річного дизайнера інтер’єрів, що працює 24/7, а на вихідних танцює в клубі до ранку, та 50-тирічну домогосподарку, що активно займається спортом, але, на жаль, вже має ряд хронічних проблем зі здоров’ям", — пояснює Олександр.

Щодо вартості проходження процедур, то ціна однієї складає 1400 грн, курс же з декількох процедур коштуватиме близько 3000 грн. А якщо ж необхідне глубоке очищення організму, відновлення та лікування, то клініки пропонують такий пакет послуг разом із роботою лікаря та здачею аналізів в районі 15 тисяч гривень.

Переваги та недоліки

Інфузійна терапія — це по факту ті ж самі препарати, що вам може призначити лікар в пігулках, але вводяться вони в організм через кров. Серед переваг такого виду терапії лікарі називають швидкий та більш ефективний вплив препаратів, — вони напряму потрапляють в потрібні органи та системи, оминаючи такі природні фільтри, як шлунково-кишковий тракт, ротову порожнину, нирки, тим самим не подразнюючи та не шкодячи їм. Тобто, всі пігулки, що ви приймаєте, будь-то ліки чи вітаміни, можна вживати інфузійним шляхом. Шкоди для здоров’я менше, а якість впливу на організм більша.

З недоліків експерти називають некоректне дозування препаратів та некоректність підібраних препаратів. Отже, самолікування без призначення лікаря тут неможливе.

"Побічних ефектів майже немає, хіба що алергія на якісь препарати. Але вона виявляється завчасно, та підбираються альтернативи. Щодо неправильного дозування, або некоректного препарату — зашкодити важко, але допомогти також навряд чи вийде. Вкрай важливий лікар, який розуміє стан людини", — пояснює Людмила Дивинська, лікар-терапевт.

Популярні процедури

Ми запитали в засновника клініки інфузійної терапії Recovery club Михайла Єрмакова, які ж процедури мають сьогодні найбільший попит серед клієнтів.

"Здебільшого це детоксикаційні процедури та ті, що зміцнюють іммуннітет. Це найпростіші та найзрозуміліші процедури. Наш спосіб життя, надмірний графік роботи, постійні перевтоми, недосипи, та вечірки на вихідних замість спокійного відпочинку зношують організм. Ми вже навіть не помічаємо, як зранку на заправці купуємо хот-дог або снікерс, як пропускаємо тренування, як випиваємо кілька бокалів вина за вечерею, та спимо 4 години. Це нормальний ритм у великому місті, але організму потрібно допомагати справлятися з цим навантаженням. Саме для цього існує, наприклад, наша клініка. Лікар повністю веде вашу медичну карту, знає ваш спосіб життя, і вже він може турбуватись про ваше здоров’я. Нагадує, що наближається сезон цвітіння, а у вас алергія, і круто пройти курс крапельниць, підготуватися до цього важкого періоду, та не вмирати від запаху кожної квіточки на вулиці. Або, якщо ви схильні до частих простуд — запропонує курс з підвищення імунітету. Щобільше, в нас є нутриціолог, та ми співпрацюємо з центром психологічної допомоги. Нам важливо комплексно підходити до здоров’я людини, максимально при цьому спростивши йому життя", — каже Михайло.

За його словами, часто буває таке, що людина приходить відновитися після вечірки, але після обстеження у лікаря залишається в клініці на курс нормалізації тиску чи покращення роботи нервової системи.

"Коли ми бачимо, що практично всі нові клієнти перетворюються в постійних пацієнтів, і не тому, що виявляються хворими, а розуміють важливість турботи про своє здоров’я, — розуміємо, що все робимо правильно", — говорить, в свою чергу, власник і партнер клініки інфузійної терапії Recovery club Михайло Єрмаков.

Михайло пояснює, такий вид терапії вже давно популярний в розвинутих країнах, і вони не вигадували велосипед, а просто перейняли досвід, відкривши таку клініку в центрі Києва. Її послугами, за словами Михайла, сьогодні найактивніше користуються молоді люди віком від 25 до 35 років, що ведуть активний спосіб життя та турбуються про своє здоров'я.

Артем Станіславський, який регулярно проходить процедури інфузійної терапії, говорить, що для нього це — ідеальний спосіб не страждати день чи два після вечірок в очікуванні виведення шкідливих речовин з організму.

"Я таким чином не витрачаю кілька днів після гучних вихідних на головний біль та проблеми зі шлунком, а за півтори години повертаю своє тіло до нормального функціонування та у робочий стан", — каже Артем.

В свою чергу, засновники Recovery club впевнені, що інфузійна терапія здатна практично повністю замінити традиційне лікування більшості хвороб, що більше — запобігти їх появі. Важливо лише розумно та свідомо підходити до процесу, здавати аналізи, консультуватися з лікарем, та бути чесним з ним щодо вашого способу життя.

Дмитро Філіпенко, спеціально для Delo.ua