Найкращі книги 2020: кому вручили BookForum Best Book Award

Класична українська література— "Апокриф" Лесі Українки / "Чотири розмови про Лесю Українку" Блаженнішого Святослава Шевчука та Оксани Забужко ("Комора").

Сучасна українська проза — Яніна Соколова, Ольга Купріян. "Я, Ніна" (#Книголав).

Сучасна українська поезія — Олена Герасим'юк. "Тюремна пісня" ("Люта справа").

Класична іноземна література в українському перекладі— Сапфо, Миртіда, Телесілла та інші. "Перші поетеси: Кодекс давньогрецької жіночої поезії" ("Астролябія").

Сучасна іноземна література в українському перекладі — Ден Сіммонс. "Терор" ("Видавництво Жупанського").

Non-fiction — "Антологія української кінокритики 1920-х у трьох томах" (Національний центр Олександра Довженка).

Біографія — Дмитро Горбачов. "Лицарі голодного Ренесансу" ( "Дух і Літера").

Історія — Сергій Плохій. "Забуті покидьки східного фронту" ("Клуб Сімейного Дозвілля").

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Війна на Донбасі, анексія Криму, переселенці — Олег Сенцов. "Хроніка одного голодування. 4 з половиною кроки" ("Видавництво Старого Лева").

Візуальна книга — "ВУФКУ. Lost&Found" (Національний центр Олександра Довженка).

Комікси та графічні романи — Ярко Філевич. "Колоніст. Бути людиною" (UA Comix).

Наукова література — Максим Стріха. "Український переклад і перекладачі: між літературою і націєтворенням" ("Дух і Літера").

Література для дітей — Наталка Малетич. "Привид, який не міг заснути" ("Видавництво Старого Лева"), Оксана Драчковська. "Зайчик-нестрибайчик та його смілива мама" ("Чорні вівці"), Катерина Міхаліцина, Станіслав Дворницький. "Реактори не вибухають. Коротка історія Чорнобильської катастрофи" ("Портал").

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