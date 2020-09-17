Lifestyle 1 час назад

Найкращі книги 2020: кому вручили BookForum Best Book Award

Стали відомі лауреати премії BookForum Best Book Award 2020

Найкращі книги 2020: кому вручили BookForum Best Book Award Найкращі книги 2020: кому вручили BookForum Best Book Award

Сьогодні,17 серпня, відбулася церемонія вручення премії BookForum Best Book Award 2020.

Цього року за відзнаку змагалось понад 400 книжок від 72 видавництв. 

Подпишитесь на канал DELO.UA

Переможцями стали:

Гран-прі — "Українська абетка. Малюнки Георгія Нарбута" (Видавець Олександр Савчук, Харків) — за перше повне видання видатної пам'ятки української графіки у досконалому мистецькому оформленні та поліграфічному виконанні.

гран-при

Класична українська література—  "Апокриф" Лесі Українки / "Чотири розмови про Лесю Українку" Блаженнішого Святослава Шевчука та Оксани Забужко ("Комора").

Сучасна українська проза — Яніна Соколова, Ольга Купріян. "Я, Ніна" (#Книголав).

Сучасна українська поезія — Олена Герасим'юк. "Тюремна пісня" ("Люта справа").

Класична іноземна література в українському перекладі— Сапфо, Миртіда, Телесілла та інші. "Перші поетеси: Кодекс давньогрецької жіночої поезії" ("Астролябія").

Сучасна іноземна література в українському перекладі — Ден Сіммонс. "Терор" ("Видавництво Жупанського").

Non-fiction — "Антологія української кінокритики 1920-х у трьох томах" (Національний центр Олександра Довженка).

Біографія — Дмитро Горбачов. "Лицарі голодного Ренесансу"  ( "Дух і Літера").

Історія — Сергій Плохій. "Забуті покидьки східного фронту" ("Клуб Сімейного Дозвілля").

Читайте также:
Через скасування книжкового ярмарку у Львові Yakaboo запускає проєкт підтримки видавництв

Війна на Донбасі, анексія Криму, переселенці — Олег Сенцов. "Хроніка одного голодування. 4 з половиною кроки" ("Видавництво Старого Лева").

Візуальна книга — "ВУФКУ. Lost&Found" (Національний центр Олександра Довженка).

Комікси та графічні романи — Ярко Філевич. "Колоніст. Бути людиною" (UA Comix).

Наукова література — Максим Стріха. "Український переклад і перекладачі: між літературою і націєтворенням" ("Дух і Літера").

Література для дітей — Наталка Малетич. "Привид, який не міг заснути" ("Видавництво Старого Лева"), Оксана Драчковська. "Зайчик-нестрибайчик та його смілива мама" ("Чорні вівці"), Катерина Міхаліцина, Станіслав Дворницький. "Реактори не вибухають. Коротка історія Чорнобильської катастрофи" ("Портал").

Про спеціальні відзнаки премії BookForum Best Book Award-2020 -  тут.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Через скасування книжкового ярмарку у Львові Yakaboo запускає проєкт підтримки видавництв
Через скасування книжкового ярмарку у Львові Yakaboo запускає проєкт підтримки видавництв
В Украине появилась первая аудио книга об эмоциональном интеллекте в бизнесе
В Украине появилась первая аудио книга об эмоциональном интеллекте в бизнесе
Как работает первое чисто женское издательство в Украине
Как работает первое чисто женское издательство в Украине
Загрузка...
Новое видео
Чому кияни не готові до посилення карантину та прагнуть відновлення масових заходів / Delo.ua

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Новый рекорд: в Украине за сутки зафиксировали почти 3600 случаев коронавируса

  3. Фонд госимущества продал "отель Кучмы" в Черниговской области

  4. В центре Киева прогремел взрыв в ресторане, есть пострадавшие (ВИДЕО)

  5. Группа крови и экологический класс авто: в Украине вводят новые водительские удостоверения

Загрузка...