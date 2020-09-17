Найкращі книги 2020: кому вручили BookForum Best Book Award

Сьогодні,17 серпня, відбулася церемонія вручення премії BookForum Best Book Award 2020.
Цього року за відзнаку змагалось понад 400 книжок від 72 видавництв.
Переможцями стали:
Гран-прі — "Українська абетка. Малюнки Георгія Нарбута" (Видавець Олександр Савчук, Харків) — за перше повне видання видатної пам'ятки української графіки у досконалому мистецькому оформленні та поліграфічному виконанні.
Класична українська література— "Апокриф" Лесі Українки / "Чотири розмови про Лесю Українку" Блаженнішого Святослава Шевчука та Оксани Забужко ("Комора").
Сучасна українська проза — Яніна Соколова, Ольга Купріян. "Я, Ніна" (#Книголав).
Сучасна українська поезія — Олена Герасим'юк. "Тюремна пісня" ("Люта справа").
Класична іноземна література в українському перекладі— Сапфо, Миртіда, Телесілла та інші. "Перші поетеси: Кодекс давньогрецької жіночої поезії" ("Астролябія").
Сучасна іноземна література в українському перекладі — Ден Сіммонс. "Терор" ("Видавництво Жупанського").
Non-fiction — "Антологія української кінокритики 1920-х у трьох томах" (Національний центр Олександра Довженка).
Біографія — Дмитро Горбачов. "Лицарі голодного Ренесансу" ( "Дух і Літера").
Історія — Сергій Плохій. "Забуті покидьки східного фронту" ("Клуб Сімейного Дозвілля").
Війна на Донбасі, анексія Криму, переселенці — Олег Сенцов. "Хроніка одного голодування. 4 з половиною кроки" ("Видавництво Старого Лева").
Візуальна книга — "ВУФКУ. Lost&Found" (Національний центр Олександра Довженка).
Комікси та графічні романи — Ярко Філевич. "Колоніст. Бути людиною" (UA Comix).
Наукова література — Максим Стріха. "Український переклад і перекладачі: між літературою і націєтворенням" ("Дух і Літера").
Література для дітей — Наталка Малетич. "Привид, який не міг заснути" ("Видавництво Старого Лева"), Оксана Драчковська. "Зайчик-нестрибайчик та його смілива мама" ("Чорні вівці"), Катерина Міхаліцина, Станіслав Дворницький. "Реактори не вибухають. Коротка історія Чорнобильської катастрофи" ("Портал").
Про спеціальні відзнаки премії BookForum Best Book Award-2020 - тут.