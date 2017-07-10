Почему Большой театр сорвал премьеру балета "Нуреев" о великом танцовщике и открытом гее

  10 июля 2017, 19:57
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

В России в Большом театре завтра не будет премьеры балета "Нуреев" в постановке Юрия Посохова и Кирилла Серебренникова. Есть версия, что балет отменили по распоряжению министра культуры РФ Владимира Мединского из-за "гей-пропаганды"

Почему Большой театр сорвал премьеру балета Увеличить картинку

В России Большой театр отменил премьеру балета "Нуреев" в постановке Юрия Посохова и Кирилла Серебренникова, назначенную на завтра, 11 июля. Есть версия, что балет отменили по прямому распоряжению министра культуры РФ Владимира Мединского из-за "гей-пропаганды", пишет "Медуза".

Согласно официальной версии, балет очень сложный и к назначенной дате премьеры оказался не готов. При этом, генеральный директор ГАБТ Владимир Урин заявил, что перенос балета не связан с делом "Седьмой студии", основанной Кириллом Серебренниковым, и политикой.

Директора "Гоголь-центра" и бывший генпродюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский недавно был арестован. Его обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на постановку спектаклей "Седьмой студии". Следствие считает, что Малобродский и другие топ-менеджеры студии украли 2,3 миллиона рублей — вместо того чтобы поставить спектакль "Сон в летнюю ночь". Хотя премьера спектакля состоялась в ноябре 2012 года; он снят на фотои видео, участвовал в фестивалях "Золотая маска", "Новый европейский театр", ездил на гастроли в Париж, о нем писали десятки российских и французских театральных обозревателей. И по сей день идет в "Гоголь-центре".

Директор ГАБТ заявил, что с самого начала было понятно, что Рудольф Нуреев — "фигура неоднозначная со сложной судьбой", рассказать его историю непросто, поскольку есть тема, которая "может вызвать неприятие". Нуреев был открытым гомосексуалом; в спектакле отражены его отношения с датским танцовщиком Эриком Бруном; в декорациях используется фотография обнаженного Нуреева, сделанная Ричардом Аведоном.

По информации ТАСС, балет "Нуреев" отменили по прямому распоряжению министра культуры Владимира Мединского. Агентство сообщает, что чиновник якобы обнаружил в спектакле "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений". В Минкульте это информацию не подтверждают.

Кирилл Серебренников, Юрий Посохов и композитор Илья Демуцкий не комментирует решение руководства Большого театра. Тем не менее, 9 июля Серебренников выступил с речью на закрытии сезона в "Гоголь-центре".

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/DkrGa0_M8U8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Кирилл Серебренников

Все напасти проходят, сменяются режимы, сменяются деятели разные, сменяются ситуации разные, остается искусство. Этому есть миллион подтверждений. Спектакль, которого нет или не было, — он оказывается живее всех живых и играется много раз при аншлагах. Спектакль, которого не будет, все равно будет. (Аплодисменты.) Вчера было удивительно: я приехал со спектакля, которого не будет, на спектакль, которого не было. (Смех.) И под вот этими хэштегами проходит наша жизнь…

Раздел: >
Теги: театр , москва , культура , гомосексуализм , цензура

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Почему Большой театр сорвал премьеру балета
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.02
EUR EUR - - 29.7
RUB RUB - - 0.43
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.98 11.87
Киевская область 21.76 10.5
Львовская область 21.44 10.62
Читайте также
Больше в разделе Стиль жизни
Читаемые в разделе
5 сериалов июля: о бизнесе на кино, театре и гламуре 5 сериалов июля: о бизнесе на кино, театре и гламуре Мистические места Украины: Замок старого призрака и Заколдованная крепость — фото Мистические места Украины: Замок старого призрака и Заколдованная крепость — фото 10 горячих летних трендов от Fashionista — клеш, поношенный деним, колор-блокинг 10 горячих летних трендов от Fashionista — клеш, поношенный деним, колор-блокинг
Все новости
Комментируемые
1 "Человек-Паук: Возвращение домой": концентрация на зрелищных новациях 2 Какие простые и доступные продукты помогают мозгу быстрей работать и избежать Альцгеймера 3 ВОЗ обнаружила в 77 странах бактерии гонореи с повышенной устойчивостью к антибиотикам 4 10 горячих летних трендов от Fashionista — клеш, поношенный деним, колор-блокинг 5 Вышел пилотный сингл из второго альбома Onuka с нестандартным звучанием — видео
Все новости
Видео
 5 сериалов июля: о бизнесе на кино, театре и гламуре
Вышел пилотный сингл из второго альбома Onuka с нестандартным звучанием — видео
Все видео
Фото
Мистические места Украины: Украинская Венеция и Балка разбойника Алима — фото
Мистические места Украины: Украинская Венеция и Балка разбойника Алима — фото
Мистические места Украины: Замок старого призрака и Заколдованная крепость — фото
Мистические места Украины: Замок старого призрака и Заколдованная крепость — фото
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.