Почему Большой театр сорвал премьеру балета "Нуреев" о великом танцовщике и открытом гее

В России Большой театр отменил премьеру балета "Нуреев" в постановке Юрия Посохова и Кирилла Серебренникова, назначенную на завтра, 11 июля. Есть версия, что балет отменили по прямому распоряжению министра культуры РФ Владимира Мединского из-за "гей-пропаганды", пишет "Медуза".

Согласно официальной версии, балет очень сложный и к назначенной дате премьеры оказался не готов. При этом, генеральный директор ГАБТ Владимир Урин заявил, что перенос балета не связан с делом "Седьмой студии", основанной Кириллом Серебренниковым, и политикой.

Директора "Гоголь-центра" и бывший генпродюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский недавно был арестован. Его обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на постановку спектаклей "Седьмой студии". Следствие считает, что Малобродский и другие топ-менеджеры студии украли 2,3 миллиона рублей — вместо того чтобы поставить спектакль "Сон в летнюю ночь". Хотя премьера спектакля состоялась в ноябре 2012 года; он снят на фотои видео, участвовал в фестивалях "Золотая маска", "Новый европейский театр", ездил на гастроли в Париж, о нем писали десятки российских и французских театральных обозревателей. И по сей день идет в "Гоголь-центре".

Директор ГАБТ заявил, что с самого начала было понятно, что Рудольф Нуреев — "фигура неоднозначная со сложной судьбой", рассказать его историю непросто, поскольку есть тема, которая "может вызвать неприятие". Нуреев был открытым гомосексуалом; в спектакле отражены его отношения с датским танцовщиком Эриком Бруном; в декорациях используется фотография обнаженного Нуреева, сделанная Ричардом Аведоном.

По информации ТАСС, балет "Нуреев" отменили по прямому распоряжению министра культуры Владимира Мединского. Агентство сообщает, что чиновник якобы обнаружил в спектакле "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений". В Минкульте это информацию не подтверждают.

Кирилл Серебренников, Юрий Посохов и композитор Илья Демуцкий не комментирует решение руководства Большого театра. Тем не менее, 9 июля Серебренников выступил с речью на закрытии сезона в "Гоголь-центре".

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Кирилл Серебренников

Все напасти проходят, сменяются режимы, сменяются деятели разные, сменяются ситуации разные, остается искусство. Этому есть миллион подтверждений. Спектакль, которого нет или не было, — он оказывается живее всех живых и играется много раз при аншлагах. Спектакль, которого не будет, все равно будет. (Аплодисменты.) Вчера было удивительно: я приехал со спектакля, которого не будет, на спектакль, которого не было. (Смех.) И под вот этими хэштегами проходит наша жизнь…