Почему родители выбирают частные школы, а не государственные

Требовательность современных родителей к качественному образованию своих детей все больше увеличивает спрос на частное обучение. Есть несколько ключевых причин выбора именно в сторону частных школ и они перевешивают сомнения некоторых родителей, что это "дорого".

Креативная Международная Детская Школа обозначила свои четыре основы качественного образования.

1. Дополнительные возможности и новые перспективы

Помимо основной образовательной программы ученики в частной школе имеют возможность выбирать курсы, студии, кружки для углубленного развития в том направлении, которое больше всего им нравится. Будь то проведение научных исследований или авторские курсы по логике и финансовой грамотности. Для родителей это тоже удобно — школа полного дня закрывает этот вопрос на 100%, предоставляя широкий выбор дополнительных возможностей. К тому же ученики старших классов КМДШ могут вовлекаться в проекты украинских компаний, а это особенно важно при выборе профессии в будущем. Возможность стать частью эко-проектов и социальных инициатив развивает критическое и проектное мышление, умение коммуницировать с людьми. В КМДШ создано несколько уникальных авторских программ и курсов, школа привлекает лучших экспертов на образовательном рынке для совместной качественной разработки и реализации специализированных курсов.

Такой подход к многоуровневому обучению готовит не просто выпускников с высокими оценками, а развивает ребенка как индивидуальную личность, которая не боится генерировать идеи, умеет работать в команде, умеет формировать свою точку зрения и ее аргументировать.

2. Профессиональное обучение персонала

При выборе школы родителям важно поинтересоваться, как здесь обучают преподавателей. Частная школа должна позаботиться о том, чтобы предоставить для персонала возможность обучения новейшим методикам.

3. Практика

В частной школе процесс обучения не менее важен, чем его результат (оценки). В этом особенное отличие — КМДШ на 100% дает практическое обучение с учетом современных реалий. Лаборатории, студии творчества, кабинеты информатики оснащены инновационным оборудованием, где каждый ученик с легкостью закрепляет знания на практике. И учеба для ребенка не выглядит трудной. Тяга к знаниям не пропадает за счет того, что каждое занятие не похоже на предыдущее. Учителя КМДШ готовятся к урокам как к мини-проектам, придумывая креативные задания и активности для закрепления материалов. Например, на уроках финансовой грамотности ученики создают виртуальные компании, планируют бюджеты, формируют стратегии продвижения продукта.

4. Возможность выбора

Чем больше возможностей для развития предоставляет современная школа, тем качественней ребенок в результате подготовлен ко взрослой жизни. После выпуска он имеет приблизительные ориентиры, в каком направлении развиваться дальше, понимает, что ему интересно, имеет определенный бэкграунд, который помогает успешно двигаться к цели.

Не все дети с одинаковой силой могут увлекаться математикой или любить творчество. Поэтому важно предоставить школьнику выбор, дать возможность выбрать для себя вектор.

Например, в КМДШ после 9 класса школьник может выбрать одно из двух направлений, в котором можно продолжить обучение после 9 класса: HISTORY, LITERATURE & SOCIAL STUDIES (общественно-гуманитарный профиль обучения с акцентом на изучение истории, литературы и других общественных наук).

Или STEAM (естественно-математический профиль с акцентом на углубленное изучение математики, биологии, химии, географии и физики).

Фокус на изучении определенных предметов помогает при поступлении и дальнейшей учебе в ВУЗах.

Чтобы выбрать подходящую частную школу для вашего ребенка, нужно определиться с приоритетами, познакомиться с программами и методиками, которые она предлагает. И тогда вопросы цены обучения будет оправдан вложениям в качественное образование ребенка.

Уже в сентябре состоится открытие школы полного дня КМДШ на Осокорках, Днепровская набережная, 14 (на территории ЖК RiverStone). Продолжается набор в 0-9 классы. Зарегистрироваться на ознакомительную онлайн-экскурсию школой можно по ссылке.