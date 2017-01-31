Полуфинал "Евровидения-2017" начнет представитель Черногории, а завершит представитель Беларуси (фото жеребьевки)

  31 января 2017, 14:36
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В Киеве прошла жеребьевка выступлений представителей 37 стран в полуфинале "Евровидения-2017"

Полуфинал Увеличить картинку

Первым в первом полуфинале "Евровидения-2017" выступит представитель Черногории, последним во втором полуфинале — представитель Беларуси.

Согласно результатам прошедшей в Киеве жеребьевки конкурса, представители 18 стран выступят в первом полуфинале, 19 стран — во втором.

В финал конкурса пройдут по 10 стран из каждого полуфинала.

В целом вместе с "большой пятеркой" (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания) и страной-хозяйкой конкурса за победу в этом году будут бороться 26 участников.

Порядок выступления в первом полуфинале выглядит следующим образом: Черногория, Финляндия, Грузия, Португалия, Бельгия, Швеция, Албания, Азербайджан, Австралия, Кипр, Словения, Армения, Молдова, Чехия, Латвия, Исландия, Греция, Польша.

Второй полуфинал — Македония, Мальта, Нидерланды, Сербия, Дания, Россия, Румыния, Венгрия, Австрия, Ирландия, Швейцария, Эстония, Израиль, Болгария, Сан-Марино, Литва, Хорватия, Норвегия, Беларусь.

Кроме того, страны "большой пятерки" и страна-хозяйка конкурса должны осуществлять трансляцию, а также голосование в одном из полуфиналов. Так, в первом полуфинале будут голосовать Италия, Испания, Великобритания, а во втором полуфинале — Украина, Франция, Германия.

Полуфиналы "Евровидения-2017" состоятся 9 и 11 мая, финал — 13 мая.

    • Жеребьевка полуфинала Евровидения-2017. Фото: В.Головин
    • Жеребьевка полуфинала Евровидения-2017. Фото: В.Головин
    • Жеребьевка полуфинала Евровидения-2017. Фото: В.Головин
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    • Джамала на жеребьевке полуфинала Евровидения-2017. Фото: В.Головин
    • Жеребьевка полуфинала Евровидения-2017. Фото: В.Головин
    • Жеребьевка полуфинала Евровидения-2017. Фото: В.Головин
    • Жеребьевка полуфинала Евровидения-2017. Фото: В.Головин
    • Жеребьевка полуфинала Евровидения-2017. Фото: В.Головин
    • Жеребьевка полуфинала Евровидения-2017. Фото: В.Головин
    • Жеребьевка полуфинала Евровидения-2017. Фото: В.Головин
    • Жеребьевка полуфинала Евровидения-2017. Фото: В.Головин

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: евровидение

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Полуфинал "Евровидения-2017" начнет представитель Черногории, а завершит представитель Беларуси (фото жеребьевки)
Полуфинал "Евровидения-2017" начнет представитель Черногории, а завершит представитель Беларуси (фото жеребьевки)
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