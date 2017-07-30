Прага за один день: что не пропустить в городе тысячи шпилей

Самый быстрый способ — прямой перелет из Киева, который длится около 2 часов. Билеты в оба конца стоят от €200.

Вы прибудете в международный аэропорт имени Вацлава Гавела, расположенный в городской черте. Добраться в центр можно на такси (поездка до Вацлавской площади обойдется около €20, в пути вы проведете примерно полчаса) или общественном транспорте:

автобус №119 за 15 минут доставит вас к станции метро Nádraží Veleslavín ("зеленая" ветка А). Оттуда нужно ехать до станции Malostranská (если вы хотите начать с визита в Пражский град) или Staroměstská (если первым делом хотите увидеть Староместскую площадь и знаменитую Ратушу);

на автобусе №100 можно за 18 минут добраться до станции метро Zličín ("желтая" ветка B), а затем спуститься в подземку и ехать до станции Můstek, расположенной рядом с Вацлавской площадью. Вам понадобится билет на 90 минут, он стоит €1.2 (дети младше 6 лет ездят бесплатно, с 6 до 12 лет — за полцены). Купить его можно в автомате, расположенном около выхода из аэропорта, советует TripMyDream. В автобусе билет нужно прокомпостировать и сохранять до конца поездки на случай встречи с контролерами. Компостируете один раз, при пересадке в метро просто проходите через турникеты и идете на платформу;

на автобусе AE можно за 35 минут добраться на Центральный ЖД вокзал, расположенный в нескольких минутах ходьбы от Вацлавской площади. Он курсирует с 5:30 до 22:30, отправляется раз в 15-30 минут. Билеты продает водитель, стоимость — порядка €2.5 (дети младше 6 лет ездят бесплатно, с 6 до 12 лет — за половину стоимости). Остановка автобуса находится около Терминала 1.

Когда ехать в Прагу?

В любое время года! Пик туристического сезона приходится на период с начала мая по конец сентября, следующая волна туристов накрывает город за пару недель до католического Рождества, потом наступает затишье до 14 февраля. Климат тут мягкий: летом столбик термометра редко поднимается выше +30°C (и это уже "тропическая жара" по мнению пражан), зима обычно теплая (0…+4°C) и сырая. Дожди — частое явление, поэтому даже летом стоит захватить с собой в поездку зонт.

Как перемещаться по Праге?

За один день вы вряд ли выйдете за пределы исторического центра, а его вполне реально обойти пешком. Есть много интересных опций для тех, кто все же предпочитает "жизнь на колесах" — прокат велосипедов (от €8 за сутки), экскурсии на скутерах или сигвеях (около €60 за 3 часа).

Если решите воспользоваться городским транспортом, купить билет на 30 минут за €1 (Krátkodobá) или на 90 минут за €1.2 (Základní) можно в кассах или автоматах, расположенных на каждой станции метро, а также в киосках Trafika. За пределами подземки автоматы тоже есть, но найти их быстро не всегда получается.

Какие деньги брать с собой

В идеале — и наличные, и карты. В большинстве ресторанов карты принимают, но не исключены проблемы с терминалом (или их мастерская имитация — тут очень любят наличные). В ходу чешские кроны, ориентировочный курс: $1=Kč22, €1= Kč25. Расплатиться иностранной валютой кое-где можно, но делать это стоит лишь в крайних случаях: цены обычно пересчитывают по невыгодному для клиентов курсу и сдачу дают в кронах.

Чтобы запастись кронами, можно снять их с карты в банкомате (при этом вы дважды заплатите комиссию: своему банку за конвертацию валюты и иностранному за снятие наличных) или обменять доллары либо евро. Если решите менять, будьте осторожны — нередки случаи обмана туристов. Проверенная обменка находится рядом со Староместской площадью, по адресу: Kaprova 14/13 (вход с площади Франца Кафки). Работает ежедневно с 9:00 до 20:00.

Язык и особенности менталитета. К чему готовиться?

В целом пражане дружелюбно настроены по отношению к гостям города и всегда стараются помочь. В туристических ресторанах и сувенирных магазинах обычно понимают английский и русский.

Чего стоит опасаться:

карманных воров. Не оставляйте сумки без присмотра в людных местах, уберите телефоны и кошельки из наружных карманов. Рюкзак во время прогулки по городу стоит переместить со спины на грудь;

нечистых на руку официантов. Проверяйте счет прежде, чем его оплачивать — в раскрученных заведениях с большим потоком туристов персонал временами пытается заработать на гостях, дописывая пару лишних позиций. Особенно часто это случается в пивных, видимо, в расчете на то, что после двух-трех бокалов клиент становится невнимательным;

прогулок в районе вокзалов в вечернее время.

Практические советы:

перед поездкой скачайте карту Праги на телефон (например, MapsWithMe), чтобы не зависеть от подключения к интернету;

покупать путеводитель не обязательно — обычно на всех достопримечательностях есть информационные таблички на нескольких языках и на входе выдают бесплатные брошюрки;

если что-то произошло, обращайтесь к сотрудникам полиции, которые дежурят на улицах. Они же подскажут, как найти интересующую вас достопримечательность или добраться до ближайшей станции метро;

бесплатный Wi-Fi есть во многих ресторанах, торговых центрах, а также в аэропорту;

зарядить телефон можно в любом ресторане (кое-где даже выдают бесплатно павербанки), также в некоторых районах города установлены специальные скамейки с разъемами для зарядки гаджетов;

туалеты имеются во всех парках, на детских площадках, около достопримечательностей, а также в торговых центрах. Чаще всего они платные — стандартная такса €0.5, а на Главном вокзале услуга стоит в два раза дороже (зато можно бесконтактно оплатить картой).

Интересные места, которые стоит посетить

Староместская площадь

Тут находится здание Ратуши с астрономическими часами Орлой — одна из самых известных и фотографируемых достопримечательностей чешской столицы.

Вы можете:

бесплатно понаблюдать за представлением, которое начинается на Астрономических часах каждый час с 9:00 до 23:00. Приходите заранее, чтобы найти удачное место для съемки — позже вид частично перекроют селфи-палки и головы многочисленных туристов;

посетить исторические залы Ратуши, ее подземелья, а также подняться на башню (сейчас башню реставрируют, до 31 декабря 2017 года она закрыта; владельцы комплексных билетов могут подняться бесплатно на башню Новоместской Ратуши, которая находится на Карловой площади), откуда открывается вид на оранжевые крыши и устремившиеся в небо шпили зданий. Комплексный билет стоит около €10.

Карлов мост

Еще одна визитная карточка чешской столицы, которую невозможно обойти вниманием. Старейший мост Праги и один из старейших в стране (заложен в 1357 году), соединяет два исторических района: Старый город и Малу Страну. Его украшают 30 копий скульптур, установленных в период с 1683 по 1928 год (оригиналы хранятся в лапидарии Народного музея и на территории Вышеграда). Самая известная — фигура Святого Яна Непомуцкого, которую туристы активно полируют на счастье.

Рекомендуем прийти сюда как можно раньше — после 9 утра на мосту не протолкнуться.

Район Мала Страна

Покинув Карлов мост, вы первым делом увидите…каналы! Не такие многочисленные и масштабные, как в одном известном итальянском городе, но весьма фотогеничные. Этот район называют "Пражской Венецией".

Запечатлев на память мосты, увешанные замочками (сюда приходят в день свадьбы многие молодожены), а также разноцветные домики на берегах каналов, прогуляйтесь до парка Кампа. Его украшает одно из творений эпатажного чешского скульптора Давида Черны — младенцы со штрих-кодами вместо лиц (это был протест автора против абортов). В пяти минутах ходьбы, напротив посольства Франции, находится еще одна интересная достопримечательность — Стена Леннона, заполненная цитатами из песен "Битлз" и портретами участников группы.

Холм Петршин

В 10 минутах ходьбы от Кампы, в районе остановки Újezd, находится нижняя станция фуникулера, ведущего на Петршин. Для оплаты проезда используются билеты на городской транспорт, в холле установлен автомат по их продаже.

По пути будет одна промежуточная остановка (ресторан Nebozízek), но вам нужно на конечную. Выйдя из здания станции, идите за основной массой туристов (направо) и через несколько минут окажетесь около уменьшенной копии Эйфелевой башни. Наверху находится обзорная площадка, подъем на которую стоит €4.5. Этот пункт можно пропустить — дальше вам встретится много бесплатных точек с не менее красивым видом.

Еще 5 минут, и вы во дворе Страговского монастыря. Бонус для любителей пенного напитка — тут находится ресторан, где подают вкуснейшее пиво из монастырской пивоварни.

График работы фуникулера: с ноября по март: с 09:00 до 23:20, отправление раз в 15 минут; с апреля по октябрь: с 09:00 до 23:30, отправление раз в 10 минут.

Стоимость проезда: €1

Пражский Град и собор Святого Вита

От монастыря можно минут за 20 дойти до входа на территорию Пражского Града, который включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь много всего интересного: можно понаблюдать за сменой почетного караула у ворот (каждый час), полюбоваться на интересные здания, прогуляться по Златой уличке, где когда-то жили алхимики, заглянуть в парки, посетить многочисленные музеи…Но, если вы ограничены во времени, уделите внимание жемчужине комплекса — готическому собору Святого Вита. Это старейший храм Праги, который помнит многих чешских монархов!

Режим работы: с 1 апреля по 31 октября: территория открыта с 06:00 до 22:00, объекты (включая собор Святого Вита) — с 09:00 до 17:00; с 1 ноября по 31 марта: территория открыта с 06:00 до 22:00, объекты — с 09:00 до 16:00.

Стоимость: вход на территорию свободный. Чтобы осмотреть все доступные для посетителей помещения собора, нужно купить билет за €10 (округ B) или €13 (округ А), который позволяет посетить также другие объекты (приобрести билет только в собор нельзя). Окинуть взглядом его интерьеры от входа можно бесплатно.

Вальдштейнские сады

Спустившись от Пражского града к станции метро Malostranská, вы окажетесь у входа в один из красивейших садов Праги — Вальдштейнский. За его стенами скрываются здание Сената, фонтаны, скульптуры, вольер с хищными птицами, пруд с рыбками и прогуливающиеся по дорожкам красавцы-павлины.

Адрес: Valdštejnské nám. 17/4.

Режим работы: с апреля по октябрь, с 7:30 до 18:00 (с июня по сентябрь — до 19:00).

Стоимость: бесплатно.

Летенские сады

Любимое место отдыха пражан: здесь они устраивают пикники, гуляют с детьми и занимаются спортом. Нас же, как туристов, интересует то, что парк находится на возвышенности. Отсюда открывается один из красивейших видов на Прагу (и за доступ на эту обзорную площадку не нужно платить). Лучшая точка для фотосъемки находится около ресторана Hanavský pavilon.

Режим работы: круглосуточно.

Стоимость: бесплатно.

Чешские блюда и напитки, которые нужно попробовать

Чешская кухня идеальна для мужчин — очень уж все сытное. Зато с пивом такая еда сочетается идеально. Самые популярные среди гостей Праги деликатесы:

gulášová polévka v chlebu (суп-гуляш в хлебе);

kulajda (грибной суп со сливками);

česneková polévka (чесночный суп);

utopenci (маринованные сардельки);

svíčková na smetaně (говядина в сметанном соусе с кнедликами);

vepřové koleno (свиная рулька);

pečená vepřová žebra (свиные ребра в меде или пиве);

pecena kachna (запеченная утка с тушеной капустой).

Из алкогольных напитков кроме пива достойны внимания травяной ликер Becherovka, фруктовый самогон (slivovice, hruskovice, višňovice), а также чешские вина.

Где в Праге перекусить

Самый доступный вариант — рестораны самообслуживания, в которых подают готовые блюда. Например, Havelská Koruna (Havelská 21), где порция супа стоит от €1, свичкова — €3.5, а гуляш — около €2.

Если готовы потратить на обед или ужин более солидную сумму, загляните в один из ресторанов сети Potrefená husa. Порция свичковой тут стоит уже €7, свиные ребра — €11, а колено — €10. Правда, насладиться пивом в полной мере не получится — из разливного тут только "Старопрамен", а это, по мнению чехов, вообще не пиво. В центре находятся Potrefená Husa Hybernská (Dlážděná 1003/7) и Potrefená Husa Národní (Národní 364/39).

Также неплохо готовят чешские национальные блюда в сети ресторанов Kolkovna. Уровень цен такой же: порция свиных ребер — €10, свичкова — €7, колено — €11. Выбор пива более широкий: есть разливное Pilsner Urquell, Velkopopovický Kozel и Birell. Ближе всего к центру расположены Kolkovna Savarin (Na Příkopě 852/10) и Kolkovna Olympia (Vítězná 619/7).

Где выпить вкусного пива

U Medvídků

Тут варят самое плотное темное пиво в мире — XBEER-33 (12.6% алкоголя). Заведение просторное, но очень популярное среди туристов, поэтому вечером мест может не оказаться. Адрес: Na Perštýně 7.

Pivovar U Tří Růží

Здесь вам предложат несколько сортов пива, довольно дорогого (от €2 за 0.5), но очень вкусного. Персонал понимает русский и английский, есть меню на этих языках. Если в нижнем зале все столики заняты, поднимитесь наверх, обычно там есть места. Адрес: Husova 232/10.

Pivovar Loď

Как вам идея выпить пива на борту корабля? Здесь находится пивоварня, ресторан (на двух верхних палубах) и бар (на нижнем уровне). Рекомендуем идти прямиком в бар: тут вы за ту же цену получите 0.5 пива вместо 0.4. Адрес: Dvořákovo nábřeží, Štefánikův most, Kotviště číslo 19.

Шопинг в Праге

Если вам нужны магнитики, футболки с надписью "Prague" и прочие стандартные сувениры, купить их можно в любом магазине в центре — цены и ассортимент одинаковы. Бехеровку и другой местный алкоголь берите в продуктовом супермаркете, так дешевле. Самые низкие цены на фигурки кротика, героя известного чешского мультика, — в магазинах с детскими игрушками.

Большой выбор одежды и обуви известных брендов (как бюджетных, так и люксовых) представлен в торговых центрах Palladium (nám. Republiky 1), Kotva (nám. Republiky 656/8, напротив Палладиума), Quadrio (Spálená 2121/22). Если окажетесь в последнем, загляните во внутренний дворик — там установлена десятиметровая голова Франца Кафки работы Давида Черны. Скульптура весом 45 тонн обошлась пражскому муниципалитету около миллиона евро!